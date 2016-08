Buntes Spektakel in der Nacht

Eigentlich war es ein nettes Fest - das Lichterspektakel "Mannheim leuchtet" im Herzogenriedpark. Die rund 7500 Besucher flanierten an strahlenden Riesenblumen vorbei, Pärchen ließen sich vor rotglühenden Herzen fotografieren und so mancher legte den Kopf in den Nacken, um zwei aufgestellte Heißluftballons zu betrachten. Diese hoben zwar nicht ab, wurden aber ebenfalls zum Leuchten gebracht - ein imposanter Anblick.

Irritationen im Vorfeld

Doch alles war im Vorfeld nicht glatt gelaufen für den Veranstalter Emax Entertainment aus Abbesbüttel, einem Dorf bei Braunschweig. Das Ereignis hatte er für die Mannheimer Park-Gesellschaft im Rahmen seiner deutschlandweiten Veranstaltungsreihe "Deutschland leuchtet" veranstaltet. Damit hatte er in Mannheim einen anderen Veranstalter verprellt, der mit dem Luisenpark ein ähnliches Fest für dort verabredet hatte. Das Sommernachtsfest, das Yellow Concerts für die Park-Gesellschaft zum ersten Mal 2014 veranstaltet hatte, fiel aus. Das finanzielle Risiko, wenn zwei sehr ähnliche Veranstaltungen so zeitnah stattfinden, war "Yellow"-Geschäftsführer Erwin Clausen zu groß gewesen. Er war deutlich irritiert, dass die Park-Gesellschaft zwei so ähnliche Feste in einem so kurzen Zeitraum zulässt.

Auch in anderen Städten hatte es bei der Reihe "Deutschland leuchtet" Probleme gegeben. Nach Medienberichten musste Emax an mehreren Orten, wie zum Beispiel Paderborn, das Fest wieder absagen. Emax habe sich mit den Ämtern nicht auf eine Location einigen können, hieß es etwa auf der Website paderborn-meinestadt.de. Dennoch ist der Veranstalter mit dem Ablauf des Festes im Herzogenriedpark "sehr zufrieden", wie Jeffrey Ehlers vom Eventmanagement mitteilte.

Einige Verbesserungsmöglichkeiten sahen nur manche der Besucher: Mehr erwartet hatte etwa Petra Haag aus Schriesheim: "Mich stört, dass ein großer Teil des Parks mit Plastikbändern abgesperrt ist, und man sich nur auf vorgegebenen Pfaden bewegen kann", sagt sie. "Kommerz" vermutet ihre Freundin, denn so werde man immer schön an den Verkaufsständen entlanggeleitet. "Am Eingang war es heute Abend recht chaotisch", ergänzt Christian Haag. "Es war nicht klar, wo man sich anstellen soll, wenn man schon eine Karte hat, und wo, wenn man noch ein Ticket braucht."

Die Zuschauer kamen, sahen - und zogen Vergleiche: Mit verschiedenen Festen in der Region, unter anderem mit dem bereits erwähnten Sommernachtsfest im Luisenpark vor zwei Jahren. Letzteres fand Familie Brenner aus Mannheim besser: "Es wurde mehr geboten", sagten sie. Doch über Geschmack lässt sich streiten, und so fanden es Francis Moser und Frank Uhde hier schöner. "Es ist zwar teurer, aber die Atmosphäre ist super und es gibt mehr beleuchtete Skulpturen."

Dementsprechend gute Stimmung herrschte an der Bühne, wo abwechselnd der eventeigene DJ und die Band "Hit Radio Show" auftraten. Das Publikum johlte und klatschte. Ein wenig davon entfernt ertönten ruhigere Klänge. Hier fanden der Mittelaltermarkt statt und Künstler spien Flammen, deren Hitze noch in den hintersten Reihen zu spüren war. Viele Besucher machten es sich auf der Wiese gemütlich und waren hörbar begeistert.