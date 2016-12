Bürger interessieren sich weniger für Ideenplattform

Alle Bilder anzeigen Die Sanierung des Radwegs in der Sandhoferstraße liegt diesmal bei der Ideenplattform ganz vorne. Die meisten Stimmen beim Vorgänger, dem Beteiligungshaushalt, hatte im vergangenen Jahr das Projekt Buschbad (kl. Bild rechts unten) bekommen, auch die Gelbe Tonne wurde damals von den Bürgern stark unterstützt. © Tröster (2), Buschbad

Bürger schlagen ihre Wünsche vor, die Stadtverwaltung prüft, ob sie umzusetzen sind - und am Ende entscheiden Politiker, was davon wahr wird: Das ist der Grundgedanke der Mannheimer Ideenplattform. Bislang ist das Internetprojekt allerdings kein durchschlagender Erfolg. Nur sieben Vorschläge haben in diesem Jahr überhaupt die notwendige Unterstützung bekommen. Dafür müssen mindestens 100 andere Mannheimer eine Idee unterstützen. Die Chancen auf Umsetzung der Vorschläge? Völlig offen.

"Wir sind nicht unzufrieden mit dem Verlauf in diesem Jahr", sagt jedoch Stadtsprecher Ralf Walther auf "MM"-Nachfrage. Dennoch ist wohl auch im Rathaus aufgefallen, dass die Beteiligung in den vergangenen Monaten relativ gering ausgefallen ist - vor allen Dingen deutlich geringer als noch beim sogenannten Beteiligungshaushalt im Jahr zuvor.

Badeschiff lag vorne

Mitmachen – so funktioniert die Beteiligung Wer sich an der Ideenplattform beteiligen will, muss sich einmal auf der Homepage im Internet mit Name und Adresse registrieren. Nach der Registrierung können sowohl eigene Ideen eingebracht als auch die Vorschläge von anderen Nutzern unterstützt werden. Zudem gibt es die Möglichkeit, Kommentare zu anderen Ideen abzugeben. Gedacht ist das Instrument als Internetplattform. Wer aber keinen Zugang hat und eine Idee einbringen möchte, kann sie auch schriftlich einreichen: Stadt Mannheim, Fachbereich Rat, Beteiligung und Wahlen, Rathaus E 5, 68159 Mannheim. Abstimmen kann man allerdings nur im Internet. Teilnahme im Internet unter www.ideenplattform-mannheim.de

Die aktuelle städtische Ideenplattform ist der Nachfolger dieses Beteiligungshaushaltes 2015. Der galt als Erfolg wegen der relativ hohen Mitwirkung, damals schafften es immerhin 174 Ideen, die notwendige Unterstützung von mindestens 100 Stimmen zu bekommen.

Man habe da aber auch "deutlich mehr Werbung gemacht", sagt Walther, was schließlich auch Geld koste. Derzeit plane man nun noch mal Kampagnen für die städtische Ideenplattform, etwa ein Video fürs Internet. "Auf Dauer muss das aber ein Selbstläufer werden", so der Stadtsprecher.

Vor einem Jahr unterstützen noch 582 Mannheimer die Idee, ein Badeschiff im Verbindungskanal im Jungbusch zu bauen. Und dann gab es im Beteiligungshaushalt 2015 auch diesen einen Vorschlag, der jetzt umgesetzt wird, auch wenn er wiederum für Diskussionen sorgt: Die Einführung der Gelben Tonne anstatt des Gelben Sacks schlugen 2015 gleich vier Bürger vor, alle erhielten jeweils zwischen etwa 400 und 500 Zustimmungen. Von den sieben Vorschlägen, die in diesem Jahr die notwendige Mindestunterstützung erreicht haben, hat der beliebteste 225 Stimmen bekommen. Es geht um den Radweg neben den Straßenbahngleisen entlang der Sandhoferstraße. Der sei sanierungsbedürftig und soll repariert und ausgebaut werden.

Auf diesen und zwei andere Vorschläge hat die Stadtverwaltung mit Informationsvorlagen reagiert, in denen sie den Sachstand darstellt. Außer um den Fahrradweg geht es um einen Zebrastreifen in der Nähe des Roche-Werkes und um Nachbesserungen am Vormerksystem für Kinderbetreuungsplätze Meki.

Es gehe darum, "eine Kombination aus dem zeitlich begrenzten Beteiligungshaushalt und einem dauerhaften Angebot zu finden", so hatte die Projektleiterin Petra Seidelmann die Ideenplattform im Sommer erklärt. Denn schon da vermutete die Stadt, dass ein dauerhaftes Angebot nicht die gleiche Beteiligung wie eine einmalige Aktion auslösen würde. Darum wurde die Frist von sechs Wochen eingeführt: So lange hat jede Idee Zeit, um die mindestens 100 Unterstützer zu finden - danach ist Schluss.

Der Gemeinderat entscheidet

Das gesamte Projekt läuft noch bis zum Herbst des kommenden Jahres. Dann werde man prüfen, wie viele Menschen mitgemacht haben und welche Ideen umgesetzt wurden. Eingereicht wurden bislang 75 Ideen, insgesamt gab es dafür 1686 Unterstützer. Die sieben Vorschläge, die das Quorum erreicht haben, gehen "im Prinzip in die Etatberatungen", erklärt die Stadt auf eine "MM"-Anfrage.

Klar ist aber auch, dass nicht alle Vorschläge von Bürgerseiten eine Mehrheit finden. Es sind auch solche dabei, über die die Politiker schon entschieden haben. Bei der Idee "Theresienkapelle retten" (132 Unterstützer) antwortet die Stadt mit einem Hinweis: "Derzeitiger Sachstand zur eingegebenen Idee: Mit der Vorlage V361/2014 wurde das Vorhaben geprüft und abgelehnt."