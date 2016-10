Bürger sollen Auskunft geben: Fühlen Sie sich sicher?

Razzien in der Neckarstadt-West wie diese im Februar 2016 waren auch eine Folge der ersten Sicherheitsbefragung vor vier Jahren. © Tröster

10 000 Mannheimerinnen und Mannheimer werden noch in diesem Monat einen umfangreichen Fragebogen im Briefkasten finden. Die Stadtverwaltung will darin zum Beispiel wissen, inwiefern die Bürger Betrunkene oder undisziplinierte Autofahrer als Problem in ihrem Stadtteil sehen. Aber auch, wie groß ihre Angst vor Kriminalität ist oder wann sie zum letzten Mal eine Polizeistreife vor Ort gesehen haben. Mit dieser Befragung will das Rathaus herausfinden, wie es - jenseits von Kriminalstatistiken - um das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürger bestellt ist. Um dann darauf reagieren zu können.

In der Sitzung des Sicherheitsausschusses heute (16 Uhr, Stadthaus) werden sich auch die Stadträte mit der anonymisierten, repräsentativen Umfrage beschäftigen. Vor vier Jahren hatte die Stadt schon einmal eine solche Sicherheitsbefragung in Auftrag gegeben. Sie will das wiederholen, um eine Entwicklung ablesen zu können - so heißt es in einer Infovorlage an die Stadträte. Wie 2012 wird auch dieses Mal das Institut für Kriminologie der Uni Heidelberg mit der Umfrage betraut, den Fragebogen von damals haben die Wissenschaftler etwas überarbeitet.

Kosten von 15 000 Euro

Bisherige Umfragen Für die Mannheimer Sicherheitsbefragung hat das Institut für Kriminologie der Uni Heidelberg die Fragebögen formuliert und wertet sie aus. Grundlage bildet das vom Institut entwickelte "Heidelberger Auditkonzept Urbane Sicherheit". Hier geht es unter anderem darum, die Gründe für Kriminalitätsfurcht aufzudecken und Handlungsempfehlungen für die Kommunen zu geben. Bei der ersten, im Februar 2012 gestarteten Sicherheitsbefragung in Mannheim hatten lediglich 13 Prozent erklärt, sie hätten Angst, Opfer einer Straftat zu werden. Beim "MM"-Bürgerbarometer im April desselben Jahres dagegen, für das die Forschungsgruppe Wahlen verantwortlich ist, sagten 27 Prozent, sie fühlten sich von Kriminalität bedroht. Beim jüngsten "MM"-Bürgerbarometer im Juni 2016 lag dieser Anteil bei 43 Prozent. imo

Auf zehn Seiten listet er 24 Fragen auf, teilweise mit mehren Unterfragen. Die Bürger sollen nicht nur Probleme im Stadtteil benennen und über ihre Kriminalitätsangst Auskunft geben. Sie werden auch gebeten, vorbeugende Mittel wie etwa die Videoüberwachung zu bewerten. Darüber hinaus fragen die Wissenschaftler die Wertvorstellungen der Bürger ab - etwa wie wichtig es für sie ist, Gesetz und Ordnung zu respektieren.

Im Vergleich zu 2012 wird die Stadt die Zahl der Befragten deutlich ausweiten - von 6500 auf jetzt 10 000 Personen. Die Teilnehmer werden mit Hilfe der Statistikstelle ausgewählt. Für die Umfrage ist ein Budget von 15 000 Euro eingeplant.

Rund 1900 Fragebögen waren vor vier Jahren ausgefüllt zurückgekommen. Das entspricht einer recht guten Quote von knapp 30 Prozent. Das Ergebnis der Umfrage war vergleichsweise überraschend. Lediglich 13 Prozent erklärten, sie hätten Angst, Opfer einer Straftat zu werden. Damit waren die Mannheimer weniger ängstlich als die Menschen in Leimen, wo die Umfrage ebenfalls gemacht worden war.

Ein Gesamtindex aus mehreren Fragen zur Kriminalitätsfurcht wies für die Stadtteile Neckarstadt-West, Schönau und Innenstadt die höchsten Werte auf. Als Folge richtete die Verwaltung in diesen Stadtteilen mehrteilige Sicherheitskonferenzen ein - mit dem Ziel, die Missstände zu beseitigen. So wurden zum Beispiel im Jungbusch Büsche geschnitten und die Beleuchtung verbessert, um uneinsehbare Ecken zu "entschärfen". Aber auch Streetworker kamen zum Einsatz, um Trinker und Drogenabhängige zu betreuen.

In der Neckarstadt-West, dem Stadtteil mit dem damals schlechtesten Ergebnis, ist eine Verbesserung allerdings nur bedingt gelungen, wie der dortige Quartiermanager Gabriel Höfle findet. Den Klagen über die Raserei in der Mittelstraße sei man mit den Tempo-30-Schildern ganz gut beigekommen, findet er. Und die Razzien in Kneipen und Vereinslokalen hätten dazu geführt, "dass eine offensichtliche Straßenprostitution in der Mittelstraße nicht mehr wahrnehmbar ist". Andere Missstände seien dagegen weiter nicht gelöst, etwa zugeparkte Gehwege. "Und neue Probleme sind dazugekommen, wie der Drogenhandel im Neckarvorland, den es trotz der Einsätze von Polizei und Stadt weiterhin gibt."

Auch das Rathaus selbst sieht noch Handlungsbedarf: "Trotz zahlreicher Bemühungen" habe man die Situation in der Neckarstadt-West nicht so verbessern können, "dass die Bewohner des Stadtteils dies subjektiv so empfinden", heißt es in der Vorlage. Quartiermanager Höfle hält eine erneute Umfrage dennoch für gut. Solche Daten zu haben, sei wichtig für die eigene Arbeit, sagt er.