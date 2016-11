Bürgerdienst ins Stadthaus?

Derzeit zum Filmfestival besonders geschmückt, sonst eher trist: das Stadthaus N 1. Viele Mannheimer lehnen es ab. © Prosswitz

"Das ist schon ein vernichtendes Urteil!" So interpretiert Matthias Jung, Vorstand der Forschungsgruppe Wahlen, das Ergebnis des "MM"-Bürgerbarometers zum Stadthaus N 1. Danach halten 58 Prozent der Befragten den vor über 25 Jahren eröffneten Neubau für "nicht gelungen", nur 32 Prozent sind zufrieden. "Dafür, dass da ja viele Leute gar nicht oft vorbeikommen, ist das schon ein ziemlich schlechtes Ergebnis", meint Jung.

Für das "MM"-Bürgerbarometer hatte die Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des "MM" 1033 Wahlberechtigte befragt. Die repräsentative Telefonumfrage lief vom 2. bis 7. November. Ein Fragenkomplex widmete sich dem Stadthaus, das im April vor 25 Jahren eröffnet wurde und zuletzt Ende August wegen der plötzlichen Schließung des Turmcafés Schlagzeilen machte.

Nach der Befragung kann sich eine klare Mehrheit der Befragten nach wie vor nicht mit dem von Anfang an umstrittenen Gebäude anfreunden. Das ist weitgehend unabhängig von der parteipolitischen Präferenz. Am stärksten lehnen aber Personen, die sich als Anhänger der CDU (zu 63 Prozent) oder der Grünen (gar zu 70 Prozent) zu erkennen geben, das Gebäude ab. Bei Sympathisanten der Linken kommt zu 37 Prozent die Antwort, der Bau sei "gelungen". Auffällig auch: Wer bei einer der vorherigen Fragen geantwortet hat, er sei mit der Arbeit der Stadtverwaltung "eher unzufrieden", lehnt den Neubau gar zu 73 Prozent ab - die Zufriedenen liegen im Durchschnitt.

Eindeutig ist die Ablehnung des Stadthauses eine Generationenfrage. Bei Befragten unter 29 Jahren zeigt sich ein umgekehrtes Verhältnis zur Gesamtbevölkerung - 50 Prozent finden es gelungen, 34 Prozent nicht. Das ändert sich bereits bei den Befragten zwischen 29 und 39 Jahren, wo 29 Prozent von einem gelungenen Bau sprechen und 56 Prozent ihn ablehnen. Die deutlichste Skepsis gibt es bei über 70-Jährigen: 70 Prozent mögen da das Stadthaus nicht, nur 22 Prozent finden es gut.

Meinungsforscher Matthias Jung führt das aber nicht darauf zurück, dass sich die älteren Befragten noch stark an die historische Bebauung erinnern. "An der Architektur liegt das nicht allein. Das Alte Kaufhaus ist sicher nicht mehr so vielen Leuten präsent, das Haus ist einfach in seiner Gesamtheit nicht attraktiv, bietet keine ansprechenden Nutzungen." Obwohl am Paradeplatz gelegen, wäre N 1 "eher peripher von der Laufrichtung her", weshalb "nur durch ein wirklich attraktives Angebot da Akzeptanz entstehen kann".

Nicht mehr Gastronomie

Völlig unabhängig vom Alter fallen die Antworten zu einer eventuellen Nutzung aus. Weitere Gastronomie will kaum jemand, das sinkt mit zunehmendem Alter sogar auf einstellige Prozentpunkte. Weitere Geschäfte halten auch die meisten Befragten nicht für sinnvoll. "Die Leute merken halt, dass das bisherige Konzept nicht funktioniert hat", so Jung.

Auch bei der Parteipräferenz gibt es da wenige Unterschiede - mit einem Ausreißer: Anhänger der Grünen plädieren zu 72 Prozent dafür, das Haus stärker für öffentliche Einrichtungen zu nutzen. Unter Grünen-Sympathisanten (40 Prozent) und denen der FDP (45 Prozent) fällt auch das Plädoyer, hier die Stadtbücherei unterzubringen, besonders hoch aus - SPD-Anhänger liegen mit 30 Prozent unter dem Durchschnitt.

Quer durch die Stadtteile, quer durch die parteipolitischen Präferenzen gibt es viele Anhänger der Idee, hier einen Bürgerdienst anzusiedeln. Der für die Innenstadt befindet sich derzeit in K 7. Ältere Menschen jenseits der 70 finden diese Lösung sogar zu 70 Prozent gut.