Capitol-Stiftung hat Capitol gekauft

Es war für ihn "ein unglaublich emotionaler Moment", gesteht Capitol-Geschäftsführer Thorsten Riehle. Als er und seine Finanzchefin Yvonne Geiger nun ihre Unterschriften unter das Papier setzten, vor den Augen des Notars den Kaufvertrag mit Dieter Spickert unterzeichneten, stand endgültig fest: Der Weg für die Übernahme des Hauses ist frei, ab 1. Januar 2017 gehört das alte Lichtspieltheater in der Neckarstadt der Capitol-Stiftung. Die Spendenkampagne dafür läuft auch enorm erfolgreich - schon 342 000 von den erhofften 500 000 Euro sind zusammen.

"Es war ein bedeutender Tag in meinem Leben", so Riehle. Seit 20 Jahren arbeitet er im Capitol. "Ich habe jahrelang dafür gekämpft, dass das Haus erhalten werden kann, dass wir unsere Art von Kultur an einem für uns alle einzigartigen Ort zeigen und weiterentwickeln können", blickt er zufrieden zurück.

Ein Kredit hilft

Im August war bekanntgeworden, dass Spickert das seit 1980 ihm gehörende ehemalige Kino abgeben will. Da die Gruppe um Riehle, seit 1997 Mieter, ihre Arbeit - so Spickert - "exzellent" mache, wolle er ihnen das Haus ganz übergeben und es so als Kulturzentrum erhalten, sagte er im August. Nun veräußerte er das gesamte Anwesen, zu dem noch 14 Mietwohnungen gehören, für 1,2 Millionen Euro. Als Käufer fungiert die gemeinnützige Kulturstiftung Capitol. Dabei unterstützt sie die Sparkasse Rhein Neckar Nord mit einem Kredit. Möglich machte das Stefan Kleiber - in doppelter Funktion, als Vorstandsvorsitzender der Sparkasse wie als Kuratoriumschef der Capitol-Stiftung.

Riehle ist unglaublich erleichtert, dass das nun alles geklappt hat. "Schon ein tolles Gefühl", sagt er. "Träume sind da, um sie zu leben, nicht ihnen hinterherzulaufen. Aber ich bin auch kein Träumer, ich weiß, dass da ganz viel Arbeit auf uns zukommt", so der Capitol-Chef. Denn auch wenn der Kaufpreis selbst mit Zins und Tilgung finanziert ist, brauche man weitere 500 000 Euro für Investitionen, etwa zur Erfüllung von Brandschutzauflagen oder für neue Schwingtüren am Eingang.

Die dafür am 1. September gestartete Spendenkampagne "Das Capitol kauft das Capitol - sei ein Teil davon" erbrachte bisher 342 000 Euro. "Was mich beeindruckt ist, dass auch viele 100-Euro-Beträge, mal 1000 oder 2000 von Capitol-Besuchern und Freunden dabei sind. Das hätte ich so nie gedacht, aber es ist toll", freut sich Riehle.

Zuletzt gab es aber auch zwei bemerkenswerte Großspenden. 50 000 Euro übergab "iperdi", ein in Weinheim ansässiges, bundesweit 3500 Mitarbeiter zählendes Familienunternehmen für Personaldienstleistungen. Die Idee zu dieser bisher größten Spende der Kampagne "Unser Haus" hatte der Geschäftsführende Gesellschafter von "iperdi", Roland Brohm, der selbst in der Neckarstadt groß wurde und so das Capitol noch als Kind kennt. Seine Söhne und Mitgesellschafter Andreas und Matthias Brohm sowie Daniel Heinzmann, ebenfalls Geschäftsführender Gesellschafter, stimmten gerne sofort dem Betrag zu. "Mir liegt das Haus und dessen Erhalt sehr am Herzen", begründete Roland Brohm seinen Einsatz.

Mit zusammen 10 000 Euro unterstützen die Fuchs Petrolub SE und die Familiengesellschaft Rudolf Fuchs GmbH & Co. KG die Spendenaktion. Manfred Fuchs und Stefan Fuchs übergaben die Spende gemeinsam. "Ich war in meiner Jugend oft hier, und inzwischen hat das Haus doch Kultstatus bekommen", erklärte Manfred Fuchs. Ihm und seinem Sohn sei es "ein großes Anliegen, mit zum Erhalt des Capitol beizutragen - denn ich finde großartig, was die allein auf privater Basis leisten, auch zur Bereicherung unserer Stadt", erklärte Manfred Fuchs. Wenngleich sein Augenmerk derzeit eher Kunsthalle und Theater gelte, "ist mir doch klar, dass die eine ganz wichtige Institution sind".

Auch für seinen Sohn Stefan, der als Vorsitzender des Vorstands an der Spitze des Familienunternehmens steht, war es klar, hier einen Beitrag zu leisten. "Ich kenne das Capitol noch aus Kinozeiten und habe dort viele Sneak Preview Nights verbracht", erinnerte er sich. "Hoffentlich folgen noch viele unserem Beispiel, damit die Summe von 500 000 Euro bald zusammen kommt", wünschte Stefan Fuchs dem Capitol.