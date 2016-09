Capitol-Stiftung kauft Capitol

Zum 1. Januar 2017 übernimmt die Capitol-Stiftung das Gebäude mit dem Kuppelsaal, dem Casablanca und dem Casino. Der bisherige Eigentümer Dieter Spickert veräußert das gesamte Anwesen, zu dem noch 14 Mietwohnungen gehören, für 1,2 Millionen Euro. "Der Verkauf ist in trockenen Tüchern", erklärte Capitol-Geschäftsführer Thorsten Riehle gestern. Um weitere 500 000 Euro für notwendige Sanierungsarbeiten und Investitionen finanzieren zu können, startete er aber die Spenden-Kampagne "Das Capitol kauft das Capitol - sei ein Teil davon".

In der vergangenen Woche war bekanntgeworden, dass Spickert das seit 1980 ihm gehörende ehemalige Lichtspieltheater abgeben will. Das bedeute jedoch nicht, dass er sich ganz aus dem Geschäftsleben zurückziehe, stellte er klar: "Ich kaufe und baue weiter", so der 78-Jährige, der das Kino-Geschäft selbst schon lange seinem Sohn Christian übertragen hat.

Mit dem Aufkommen der Multiplexe habe sich das Capitol nicht mehr als Kino betreiben lassen. "Es war einfach keine Ware dafür zu bekommen", sprich keine passenden Filme, sagte Spickert. Daher sei er 1997 gerne auf die Idee der Gruppe junger Leute um Thorsten Riehle eingegangen, das Haus als Kulturzentrum zu nutzen.

Zum Thema Kampagne soll Capitol retten

"Sie machen ihr Handwerk exzellent", lobte Spickert. Daher sei nun der richtige Zeitpunkt gekommen, das Haus ganz zu übergeben. Für ihn sei es "ohnehin nie ein Renditeobjekt gewesen", so Spickert, "sondern es lag mir immer am Herzen". In 18 Jahren hatte er nie die Miete erhöht, zudem häufig investiert - etwa in die Casino Anbindung an das Capitol ("Kunstgang"), die Modernisierung der Toilettenanlagen, eine Rauchabzugsanlage oder neue Fenster.

"Eine Durststrecke"

Dafür dankte Riehle nun ebenso wie für den "mehr als fairen Preis" sowie die stets gute Zusammenarbeit mit Spickert. "Er hat zwei Jahrzehnte an uns geglaubt", so Riehle dankbar. Nun sei er sich mit Spickert schnell in dem Ziel einig gewesen, "das Capitol als Kultureinrichtung, aber auch als wichtiges architektonisches Baudenkmal für die Neckarstadt und ganz Mannheim zu erhalten und langfristig zu sichern, zugleich indes "die Kulturarbeit des Capitol nachhaltig zu fördern", so Riehle. Freilich könnten die Betreiber es nicht selbst übernehmen, auch nicht die für die Musical- und Kindertheater-Eigenproduktionen gegründete Gesellschaft.

Doch an der Stelle engagierte sich dann Stefan Kleiber - in doppelter Funktion, als Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Rhein Neckar Nord wie als Kuratoriumschef der Capitol-Stiftung. "Hier geht es nicht um Millionen, sondern um Emotionen, um Menschen. Wir müssen dieses Haus für die Neckarstadt, für die ganze Stadtgesellschaft erhalten, denn was hier passiert, ist außergewöhnlich, und das werden wir auch weiterentwickeln", begründete er seinen Einsatz, den Thorsten Riehle als "in herausragenden Weise sehr hilfreich" würdigte.

Konkret wird die gemeinnützige Kulturstiftung Capitol, die ihr Kapital aufgrund der Niedrigzinsphase ohnehin nicht gewinnbringend anlegen kann, das Haus kaufen. Dabei unterstützt sie die Sparkasse mit einem Kredit. "Die jährlichen Einnahmen reichen, um Zins, Tilgung und Bausparvertrag zu bedienen", rechnete Riehle vor. Aber natürlich bedeute das "eine Durststrecke", denn man brauche zudem 500 000 Euro für Investitionen, etwa zur Erfüllung von Brandschutzauflagen oder für neue Schwingtüren am Eingang: "Wir müssen kräftig investieren", so der Capitol-Chef. Genau dafür werden nun Spenden gesammelt.

Gesucht werden 30 Firmen, die jeweils mit einer Spende von 10 000 Euro zusammen 300 000 Euro zur Verfügung stellen.

Von Privatpersonen erhofft man sich zusammen 100 000 Euro an Kleinspenden.

Ein Benefizkonzert mit Stars, das aber noch nicht terminiert ist, soll weitere 100 000 Euro bringen.

"Das ist ein ambitioniertes Projekt, vor der Herausforderung haben wir großen Respekt. Aber ich bin mir sicher, dass wir unser Ziel erreichen", äußerte sich Riehle optimistisch - zumal die ersten drei Spenden gleich übergeben wurden. Michael Schreiber, zweiter Vorsitzender vom Capitol Freundeskreis, Stefan Kleiber im Namen der Sparkasse Rhein Neckar Nord und Cevdet Celebi von der Pro Concept AG überreichten jeweils 10 000 Euro. "Mit der Rückendeckung schaffen wir das", so Riehle.