Wegen des schönen Spätsommerwetters verlängert die Stadtverwaltung die Freibad-Saison im Carl-Benz-Bad, Baldurstraße 33, noch bis Mittwoch, 14. September. An den drei Extra-Tagen ist das Bad jeweils von 10 bis 19 Uhr geöffnet, das Nichtschwimmerbecken öffnet jeweils um 12 Uhr. Das Herzogenriedbad bleibt bis Sonntag, 18. September, geöffnet, die Freibäder in Sandhofen und Rheinau schließen an diesem Wochenende, Sonntag, 11. September. Wie die Verkehrsbetriebe mitteilen, endet die Saison am Strandbad erst am Sonntag, 25. September. Solange fahren jedenfalls die Zusatzbusse der Linie 49 in den Neckarauer Rheinbogen. lang