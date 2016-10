CDU steht mit großer Mehrheit hinter Löbel

Nikolas Löbel bekommt den Rückenwind für die Bundestagswahl, den er zuvor in seiner Rede mit deutlichen Worten forderte. 92,1 Prozent der rund 160 Delegierten bestätigen ihn am Freitagabend beim Kreisparteitag der CDU Mannheim in der Feudenheimer Kulturhalle als Kreisvorsitzenden.

Löbel blickte in seiner Rede zurück auf Oberbürgermeister- und Landtagswahl, auf ein neues Finanzkonzept und die Neuausrichtung der Kreisgeschäftsstelle der Union. Sie wird von Januar an nicht mehr in Heidelberg, sondern in Mannheim sein. Löbels Bilanz: "Es waren zwei gute Jahre für die Mannheimer CDU, und wir sind ein gutes Stück vorangekommen." Die Partei habe die "teilweise dunkle Vergangenheit" endgültig hinter sich gelassen.

Der alte und neue Kreisvorsitzende machte aber auch klar, wofür die CDU in diesen "aufgeregten und bewegten" Zeiten, in denen die Menschen verunsichert seien, stehe. Zum einen stehe die CDU Mannheim für verlässliche Beziehungen nach Berlin und Stuttgart. Er machte darauf aufmerksam, dass Oberbürgermeister Peter Kurz "nun auf einmal auch" ein Alkoholverbot auf dem Paradeplatz und eine Videoüberwachung wolle. "Fordern ist das eine, machen das andere", sagt er in Richtung Kurz. "Der Ball liegt jetzt bei Ihnen." Eine weitere Kampfansage richtete Löbel an die Mannheimer SPD: "Kümmert euch um einen sicheren Listenplatz für euren Kandidaten, denn wir als CDU werden das Direktmandat gewinnen. Und keine Sorge: Solltet ihr keinen Bundestagsabgeordneten mehr bekommen, dann kümmere ich mich als Bundestagsabgeordneter auch gerne um euch."

Weniger Auflagen gefordert

Der 30-jährige CDU-Chef und Bundestagskandidat machte klar, wo er Mannheim sieht. Smart und digital solle die Stadt sein. Die Bürger sollten viele Angebote der Verwaltung und Behördengänge mit dem Smartphone erledigen können. Zudem wolle die CDU, dass Mannheim attraktiver für junge Familien werde. "Weniger Auflagen, mehr Gestaltungsspielraum bei der Erschließung neuen Wohnraums", forderte Löbel auf dem von viel Harmonie geprägten Kreisparteitag.

Darüber hinaus müsse jedes Kind in der Stadt die gleichen Chancen haben, aus seinem Leben etwas zu machen. "Grundlage dafür ist die deutsche Sprache, ein Bekenntnis zum deutschen Staat, dem Grundgesetz und dazu, dass wir alle, egal ob Christ, Muslim oder Jude, dass wir uns und unsere Glaubens- und Religionsfreiheit gegenseitig respektieren und akzeptieren."

Zu Löbels Stellvertreter wählten die Delegierten am Freitagabend in Feudenheim die CDU-Mitglieder Sabine Stanke, Egon Manz und Hans-Jörg Fischer.