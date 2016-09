Chemikalie belastet Grundwasser im Norden

Schadstoffe ja, aber weiterhin nur in solchen Mengen, dass laut Stadtverwaltung keine akute Gefahr droht: Das ist kurz gefasst die Aussage einer neuen städtischen Vorlage zur PFC-Belastung, die seit gestern öffentlich einsehbar ist. Auf 96 Hektar Ackerflächen - das entspricht der Fläche von über 100 Fußballfeldern - und im Grundwasser im Mannheimer Norden konnte demnach eine Belastung durch per- und polyfluorierte Chemikalien (PFC) nachgewiesen (wir berichteten gestern bereits kurz).

Seit gut eineinhalb Jahren beschäftigt das Problem die Stadt und Landwirte in Sandhofen. Auf ihren Äckern im Norden der Stadt wurden im Februar 2015 PFC festgestellt. Seitdem berichtet die Stadt regelmäßig. Mittlerweile wurden auf 107 Hektar Ackerflächen Proben genommen. Der künstlich hergestellte Stoff PFC soll über Papierschlämme, die in Kompost eingearbeitet wurden, auf die Äcker gelangt sein. Die Mannheimer Staatsanwaltschaft ermittelt gegen unbekannt. Staatsanwalt Peter Lintz sagte gestern auf "MM"-Nachfrage, dass hier bislang noch kein Ergebnis vorliege. Weiterhin ist also unklar, wer für die Verseuchung verantwortlich ist.

Stoffe der PFC-Gruppe stehen unter anderem im Verdacht, Krebs zu fördern. Die Landwirte mussten melden, ob sie in der Vergangenheit verdächtige Komposte auf ihren Äckern aufgebracht haben. Mittlerweile wurden alle Flächen überprüft, die in den Jahren 2006 bis 2008 den Kompost erhalten haben. Dabei seien die aktuell untersuchten Flächen geringer belastet als die zuerst geprüften, heißt es in der städtischen Vorlage. In einigen Fällen habe die PFC-Konzentration "nur geringfügig über der labortechnischen Bestimmungsgrenze" gelegen. Gestern wollte sich kein Landwirt gegenüber dem "MM" zu der Problemlage äußern.

Viele Brunnen sind betroffen

Was oben auf den Feldern ist, gelangt irgendwann ins Grundwasser, an mehreren Stellen ist es bereits soweit. In diesem Jahr seien 42 Brunnen im Mannheimer Norden unter die Lupe genommen worden. Zwölf waren belastet, zwölf gering belastet und 18 unbelastet. Die Landwirte nutzen die zwölf belasteten Anlagen derzeit nicht mehr zur Bewässerung ihrer Felder. Auch fünf private Hauswasserbrunnen wurden untersucht - in zwei waren "geringe Gehalte von PFC nachweisbar", dennoch könne das Wasser "uneingeschränkt zu Trinkwasserzwecken verwendet werden". Allerdings könne man nicht vorhersagen, wie sich das PFC künftig im Grundwasser ausbreite, schreibt die Stadtverwaltung. Denn bei Hochwasser dringe auch Rheinwasser unterirdisch in das betroffene Gebiet ein.

Alle betroffenen Landwirte seien von mehreren Behörden informiert worden, schreibt die Stadt. Sie dürfen ihre Felder aber alle weiter bewirtschaften.