„Christoph 53“ legt im Vorjahr 1234 Starts hin

Der Hubschrauber Typ BK 117 kommt am City Airport zum Einsatz. © DRF

Wie die DRF Luftrettung gestern berichtet, startete der Helikopter "Christoph 53" im vergangenen Jahr 1234 Mal vom City Airport in Neuostheim. 2015 ging der rot-weiße Hubschrauber in Mannheim zu 1282 Einsätzen in die Luft (2014: 1278). Die sieben baden-württembergischen Hubschrauber der DRF-Luftrettung waren im vergangenen Jahr oft im Himmel über dem Land zu sehen: Insgesamt 494 Mal wurden die in Freiburg, Friedrichshafen, Karlsruhe, Leonberg, Mannheim, Stuttgart und Villingen-Schwenningen stationierten Maschinen alarmiert, um Menschen in Not schnelle medizinische Hilfe zu bringen, teilte die DRF mit.

"Wenn ein Mensch nach einem Verkehrsunfall um sein Leben ringt oder ein Kind direkt nach der Geburt in eine Herzklinik gebracht werden muss, zählt jede Minute", unterstreicht Vorstand Peter Hube die wichtige Rolle der Luftrettung. Zu den häufigsten Alarmierungsgründen gehörten Notfälle aufgrund von Schlaganfällen und Herzinfarkten. Regelmäßig wurden die DRF-Hubschrauber auch zu Patienten gerufen, die sich bei Unfällen im Straßenverkehr, bei der Arbeit oder bei Freizeitaktivitäten schwer verletzt hatten.

Alle Rettungs-Helikopter sind als mobile Intensivstationen ausgestattet und mit erfahrenen Piloten, Notärzten und Rettungsassistenten besetzt. Einsatzorte in einem Umkreis von 60 Kilometern sollen in maximal 15 Flugminuten erreicht werden. tan