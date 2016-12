Das Uniklinikum wird dieses Jahr voraussichtlich mit einem Minus von 15 Millionen Euro abschließen. "Damit liegen wir im Plan", sagte gestern Sprecher Dirk Schuhmann. Wie vorgesehen, habe man das nach der Hygieneaffäre entstandene Defizit 2016 deutlich verringern können. Im vergangenen Jahr hatte es 40 Millionen Euro betragen. Vor dem Skandal um verunreinigtes Operationsbesteck hatte das Klinikum stets schwarze Zahlen geschrieben.

Laut Schuhmann hat das Krankenhaus das Vertrauen vieler Patienten zurückgewinnen können. In den ersten zehn Monaten dieses Jahres hätten die Fallzahlen mit rund 40 500 sogar noch etwas höher gelegen als vor der Hygieneaffäre. "Auch das Regierungspräsidium hat uns bestätigt, auf einem guten Weg zu sein", so der Klinikum-Sprecher. Daher habe die Behörde ihre Kontrollen in Mannheim mittlerweile wieder auf den früheren Drei-Jahres-Turnus zurückgefahren. sma