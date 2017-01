Dank an „Lokomotive des Feuerio“

Mit Ehrung überrascht: (v. li.) Volker Dressler, Bodo Tschierschke. © Prosswitz

Er hat gespürt, dass hinter seinem Rücken getuschelt wurde. "Wollt Ihr mich vielleicht absetzen?", rätselte Bodo Tschierschke, der Präsident des Feuerio. Aber ganz im Gegenteil: Der seit 1999 amtierende Präsident von Mannheims größter und ältester Karnevalsgesellschaft sitzt fester im Sattel denn je. Er wurde nun beim Ehrenabend mit der Goldenen Vereinsnadel mit Brillant überrascht.

"Ich werde dafür Leitung zurückgeben, bin hochmotiviert und habe noch viel vor", versprach er dankbar und gerührt angesichts dieser sehr selten vergebenen Auszeichnung.

Keine Nachwuchssorgen

Ehrungen Silberner Gardist: Mathias Baier, Danny Knoop, Erika Mathias, Claudia Vitulano, Cindy Hecky, Kirsten Holzwarth, Elke Ganser, Michael Klos,Andreas Schmidt, Axel Gutensohn. Goldener Gardist: Christine Hoock, Kirsten Stolle, Claudio Troncone, Markus Wenzlaff. Goldener Gardist mit Brillanten: Marianne Dressler, Nico Lang. Silbernes Ehrenzeichen: Dietmar Beck Goldenes Ehrenzeichen: Sybille Lieblang Ehrenoffizier: Volker Dressler.

Zuvor hatte Tschierschkes Vorgänger, Ehrenpräsident Joachim Mayer, ihn "Lokomotive des Feuerio" genannt. "Der Feuerio hat ja auch mal nicht so gute Zeiten erlebt", gestand Mayer: "Es war in erster Linie Bodo, der uns wieder nach vorne gebracht hat", spielte er auf die Krise des Vereins Mitte der 1990er Jahre an. Sonst ganz im Ruhestand, habe er sich für diese Laudatio daher gerne verpflichten lassen: "Es kann ja nur jemand tun, der ein bisschen höher wie der Präsident steht", so Mayer schmunzelnd.

Aber so sehr es Vizepräsident Volker Dressler und der Garde gelang, diese Ehrung von Tschierschke vorher geheimzuhalten - überrascht wurde auch Dressler selbst. Ihm legte Gardekommandeur Jürgen Steube in Anerkennung seiner Verdienste die Schärpe eines Ehrenoffiziers der Prinzengarde um.

Dass die keinen Nachwuchsmangel hat, bewies der "Tanz der Sternchen", der zwei bis fünf Jahre alten jüngsten Mitglieder. Danach wirbelte Jugend-Tanzmariechen Emilia Müller über den Teppichboden des Dorint-Bankettsaals, begeisterte Junioren-Tanzmariechen Beverly Ullrich, amüsierte die Jugend mit ihrem Schautanz und hielt das Publikum zur rasanten Akrobatik von Tanzpaar Justin Roth und Nessaria Morales den Atem an. "Das ist karnevalistischer Tanzsport in höchster Form, die Feuerio-Garde stellt nicht ohne Grund mehrfach schon den deutschen Meister", lobte Dietmar Beck, Bezirksvorsitzender der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalsvereine, und Stadtprinzessin Kim I. lobe den Feuerio als "super Verein". Feuerio-Präsident Tschierschke und Kultusminister Stefan Hoock dankten dafür ausdrücklich dem ganzen Trainer- und Betreuerteam, an der Spitze Cheftrainerin Karin Reichelt.

Wie beim "Traumschiff"

"Es geht aber alles nicht ohne Menschen, die sich tatkräftig für uns einsetzen", begründete Kommandeur Steube, warum die Garde über die Ehrungen des Vereins hinaus eigene Auszeichnungen vergibt. Die gehen an fleißige Helfer hinter den Kulissen, aber auch stets an Gönner wie Sybille Lieblang, Hausherrin der Trainingsräume, und Andreas Schmidt, Inhaber der Odenwald Quelle, der für Training und Turniere dien nötigen Durstlöscher spendiert. Als langjähriger Gönner des gesamten Feuerio wurde er von Senatspräsident Gerd Stolze aber auch in den Senat des Vereins aufgenommen. Und dann war plötzlich alles wie beim "Traumschiff": Eine achtstöckige Eistorte, vom Café "Mohrenköpfle" in der Neckarstadt spendiert, krönte den Abend des Feuerio.