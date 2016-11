„Dann bleiben die Talente in der Region“

Mathematik-Absolvent der TU Darmstadt, Alexander Dreher (links), wird am Stand der Inter Versicherungsgruppe durch den Leiter für IT-Systeme, Matthias Kluge, und die Personalreferentin, Jessica Lehr, beraten über seine Jobaussichten.

Verkehrte Welt: Für gewöhnlich bemühen sich Studenten nach ihrem Abschluss um eine Arbeitsstelle bei einem Unternehmen, das ihnen Karrieremöglichkeiten bietet. Die Messe "Nacht der Unternehmen" dreht den Spieß um - Betriebe brauchen Talente, und der Geschäftsführer der regionalen Softwareentwicklungsfirma Oxando, Andreas Schmidt, hatte bereits Erfolg: "Wir suchen Studenten für unser Unternehmen und haben sogar vor vier Jahren auf dieser Messe einen festen Mitarbeiter gefunden."

Genauso ging es auch der 27-jährigen Jessica Lehr, die vor drei Jahren durch die "Nacht der Unternehmen" auf die Inter Versicherungsgruppe mit Sitz in Mannheim aufmerksam geworden ist. Als sich die damalige BWL-Studentin nach ihrem Abschluss um eine Stelle bewarb, wurde sie im Unternehmen fest angestellt. Heute ist Jessica Lehr Personalreferentin und berät selbst Jugendliche Interessenten. Zum Beispiel den Mathematik-Absolventen Alexander Dreher, der durch den "MM" auf die Veranstaltung aufmerksam geworden ist: "Einen Master in Mathematik kann ich mir nicht vorstellen, denn ich möchte lieber in den Beruf einsteigen. Deshalb ist die 'Nacht der Unternehmen' für mich perfekt." Auch die Inter Versicherungsgruppe ist begeistert, wie Jessica Lehr bestätigt: "Nicht nur ich habe durch die Messe zu meinem Arbeitgeber gefunden, sondern viele andere auch."

Ein Ort der Chancen

Die „Nacht der Unternehmen“ Die Karrieremesse findet zum sechsten Mal seit 2011 im Kongresszentrum Rosengarten statt.

findet zum sechsten Mal seit 2011 im Kongresszentrum Rosengarten statt. Nach Angaben des Veranstalters zieht die Veranstaltung jährlich etwa 700 bis 800 Besucher , vor allem Abiturienten, Studenten und Hochschulabsolventen, an.

, vor allem Abiturienten, Studenten und Hochschulabsolventen, an. 20 Firmen beteiligten sich in diesem Jahr an der Veranstaltung mit Ständen und Informationsmaterial.

beteiligten sich in diesem Jahr an der Veranstaltung mit Ständen und Informationsmaterial. Ziel des Veranstalters, Tema Technologie Marketing AG, mit Sitz in Aachen, ist es, regionale Unternehmen mit Talenten aus Mannheim zusammenzubringen. (hhk)

Die Studenten und Absolventen verschiedener Fachrichtungen konnten bei der sechsten Job-Leistungsschau in verschiedene Betriebe in Mannheim und der Umgebung hineinschnuppern. Gestern begann die Messe am frühen Nachmittag mit Workshops von den Unternehmen zu Fragestellungen wie "Verhandlungssicherheit im Bewerbungsgespräch" und "Einstiegsgehälter für Hochschulabsolventen" - zwei wichtige Themen für Berufseinsteiger, die noch keine eigene Erfahrung haben. Anschließend fuhren die Teilnehmer mit dem Bus zu einem der Unternehmen, die sie auf der Messe kennenlernten.

Dort haben sich die jungen Erwachsenen einen ersten Eindruck vom Firmengelände, der Produktion und der Atmosphäre verschafft. Der Hintergrund für diese Bustouren sei eine transparentere Herangehensweise, wie Projektleiterin Diana Salan vom Veranstalter der "Nacht der Unternehmen", der Tema Technologie Marketing AG (Aachen), erklärt: "Die Unternehmen öffnen ihre Pforten und zeigen, was sie alles zu bieten haben." Und auch dieses Jahr blieb die Zielgruppe der "Nacht der Unternehmen" gleich.

Studenten und Absolventen von den Hochschulen in Worms, Ludwigshafen und Mannheim sowie Abiturienten, die sich für Karrieremöglichkeiten in der Region interessieren, hatten dabei die Chance, in rund 20 Firmen hineinzuschnuppern. Dabei konnten sie mit den Vertretern vor Ort Kontakte knüpfen. Dadurch sollte es den Studenten erleichtert werden, wertvolle Netzwerke aufzubauen, durch die sie dann direkt ins Berufsleben einsteigen können.

Die Veranstalter haben die Betriebe bewusst aus der Region ausgewählt, sagt die Projektleiterin Diana Salan: "Es ist für uns wichtig, dass die regionalen Unternehmen gute Studenten und Absolventen erreichen können, denn wenn wir die beiden zusammenführen, dann bleiben die Talente in der Region."

Betriebe aus Mannheim und Umgebung sind zum Beispiel die Entwickler spezieller IT-Technik Adlink, die Oxando Softwareentwicklung oder die Inter Versicherungsgruppe, die alle nach vielversprechenden Studenten und Absolventen Ausschau halten. Alexander Schmidt von Oxando drückt das wie folgt aus: "Wir brauchen Spezialisten, und die finden wir hoffentlich auf dieser Messe."