Das „Drehkreuz“ rotiert über sechs Monate

Über Monate hinweg: Flüchtlinge auf dem alten Postgelände. © prosswitz

Ein "Ankunftszentrum" für Flüchtlinge in Mannheim? Das weckt Erinnerungen an den Herbst vor einem Jahr, als hier über Monate das sogenannte "Drehkreuz" war.

Quasi über Nacht hat das Land damals das alte Postgelände am Hauptbahnhof zum Drehkreuz für Flüchtlinge für ganz Süddeutschland erklärt. Los geht es am 22. September 2015. Am Abend vorher wird eilig eine Löschzugbesatzung der Berufsfeuerwehr in die leerstehenden, kalten Hallen beordert, um Bierbänke und Tische, die Eichbaum ganz kurzfristig und kostenlos zur Verfügung stellt, sowie eine Reihe Dixiklos und Scheinwerfer aufzubauen. Strom liefert ein Aggregat des Technischen Hilfswerks (THW).

Einzigartiger Kraftakt

Gegen 6.30 Uhr kommt dann der erste Zug mit 480 Männern, Frauen und Kindern aus Salzburg an, die auf neun Reisebusse verteilt und nach Mannheim und Heidelberg, aber auch nach Rheinland-Pfalz, Hessen und ins Saarland weitertransportiert werden. Nacht für Nacht rollen dann Sonderzüge aus Freilassing an, mit Hunderten von Asylsuchenden - in manchen Nächten über 1200. Viele sind seit Tagen unterwegs, sie wirken müde, abgekämpft, apathisch.

Polizisten, Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienstes und des Regierungspräsidiums versuchen, das Umsteigen in die Busse zu organisieren. Vier Mitglieder der Johanniter-Schnelleinsatzgruppe stehen mit Wasser und Keksen bereit; dazu kommen zwei Malteser; alles Ehrenamtliche, jede Nacht, und das über viele Monate hinweg - ein einzigartiger Kraftakt. Bis zu 50 Menschen sind mit dem "Drehkreuz" beschäftigt. Pensionierte Polizisten werden reaktiviert, weil die Beamten das alles nicht mehr schaffen. Eine Catering-Firma bietet später Kaffee, Tee, Wasser, Laugenstangen.

Weil dann aber Diringer & Scheidel auf dem ihm gehörenden Teil des Postareals, wo zunächst das "Drehkreuz" ist, mit Abbrucharbeiten beginnt, wird ab November 2015 in einer anderen leeren Halle auf dem östlichen Abschnitt der Firma Ostermayer Wohnbau das "Drehkreuz" installiert. Für wie lange, das weiß zunächst keiner. Sogar an Silvester ist Pause, aber sogar an Weihnachten rotiert das "Drehkreuz".

Ab März wird nur noch der Busbahnhof genutzt, man sucht einen neuen Standort. Aber die Zahl der Flüchtlinge sinkt, nur noch alle paar Tage kommt ein Zug. Ab Anfang April steht das "Drehkreuz" still. Inzwischen sind alle Hallen abgerissen, wird das Areal neu bebaut.