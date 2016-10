„Das ist der Streitpunkt schlechthin“

Viele Mieter in den Hochhäusern am Neckar sollen teils deutlich mehr Miete bezahlen (wir berichteten). Der Eigentümer der Wohnungen begründet das mit dem städtischen Mietspiegel. Der Mieterverein dagegen beklagt, dass die falschen Angaben zugrunde gelegt würden. Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Wie hoch ist die Miete in den Gebäuden derzeit?

Die Mieten am Neckarufer-Nord (NUB) sind unterschiedlich. Zwei Beispiele: Eine Wohnung im 22. Stock mit 77 Quadratmeter kostet derzeit 443 Euro. Eine im 23. OG mit 39 Quadratmetern liegt bei 252 Euro.

Was hat der Eigentümer der drei Wohnhäuser vor?

Das Unternehmen Grand City Property Ltd (GCP) hat zahlreichen Haushalten in den drei Hochhäusern ein "Mieterhöhungsverlangen" geschickt. Darin werden Mieterhöhungen angekündigt. In den genannten Fällen sollen die Mieten von 443 Euro um 13,5 Prozent auf 503 Euro und von 252 um acht Prozent auf 273 Euro steigen. Die GCP begründet das mit dem Mannheimer Mietspiegel. Sie orientiert sich aber nicht an der Durchschnittsmiete, sondern an einem höheren Wert, der durch eine gute Lage und eine gute Ausstattung belegt sein muss.

Was ist bislang schon passiert - und wie geht es weiter?

Die Mieter werden in dem Schreiben aufgefordert, der Mieterhöhung zuzustimmen. Stimmen sie zu, tritt die Erhöhung in Kraft. Sie können auch nur einer Teilerhöhung zustimmen. Tun sie gar nichts, lehnen sie die Erhöhung damit ab.

Was kann der Eigentümer tun, um die Erhöhung durchzusetzen?

Wenn die GCP die Miete trotzdem erhöhen will, muss sie innerhalb von drei Monaten auf Zustimmung klagen. Ob die Mieterhöhung gerechtfertigt ist, darüber entscheidet dann das Amtsgericht. Und zwar in jedem Mieterhöhungsfall einzeln.

Wie sind die Aussichten, wenn die Richter entscheiden?

In Mannheim gilt ein Mietspiegel. Wer eine Bestandsmiete erhöhen will, muss sich daran orientieren. Der Mietspiegel sieht drei Kategorien (gut, normal, einfach) für Lage und Ausstattung vor. Teuerste Kombination ist also Lage und Ausstattung gut, die Günstigste ist Lage und Ausstattung einfach. Dazwischen liegt das arithmetische Mittel. "Die Einordnung einer Wohnung in diese Kategorien ist der Streitpunkt schlechthin", sagt Josef Piontek, Rechtsanwalt und Vorsitzender von Haus und Grund. In Mannheim, so Piontek, entschieden die Gerichte meistens für den Mittelwert - Vermieter hätten es somit schwer, sich bei Mieterhöhungen auf eine gute Lage oder gute Ausstattung zu berufen. Die GCP tut offenbar beides, sie setzt in den Schreiben "gute Lage" und "guten Komfort" voraus.

Wo liegt bei Mieterhöhungen die gesetzliche Obergrenze?

Der Gesetzgeber regelt die Mieterhöhungen relativ genau. Es gibt zwei Grenzen: einmal die ortsübliche Vergleichsmiete aus dem Mietspiegel - und zwar in der passenden Kategorie. Und zweitens die Kappungsgrenze. Demnach darf ein Eigentümer die Miete innerhalb von drei Jahren nicht um mehr als 20 Prozent erhöhen. In der NUB gilt übrigens schon ein Zuschlag auf den Mietspiegel-Wert: Ab dem elften Stock sind wegen des Ausblicks zehn Cent mehr Miete pro Quadratmeter zulässig.

Wie viele Sozialwohnungen der Stadt befinden sich dort?

Die Stadt selbst hat keine eigenen Belegungsrechte an den Wohnungen. Vielmehr bestehen noch bis zum 31. Dezember 2018 bei 798 Wohnungen in allen drei Gebäuden (jeweils 266 pro Hochhaus) Sozialbindungen nach dem Landeswohnraumförderungsgesetz. Das bedeutet, dass die Wohnungen nur an die Personen vermietet werden können, die einen Wohnberechtigungsschein besitzen. Die Berechtigung ist von der Einkommenshöhe und der Haushaltsgröße abhängig.

?Kann die Stadt Rechtsmittel einlegen?

Die Stadt selbst kann keine Rechtsmittel gegen Mieterhöhungen einlegen, weil sie selbst nicht Vertragspartei ist und selbst keine Mietverträge abgeschlossen hat. Sofern Personen Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II oder XII erhalten, besteht aber gegebenenfalls eine mittelbare Verpflichtung, erhöhte Mietkosten zu übernehmen. Diese bedarf jedoch jeweils einer Prüfung im Einzelfall. Die Stadt rät betroffenen Mietern, sich Rat beim Mieterverein einzuholen.

Gibt es in dem Gebäude leerstehende Wohnungen?

Kaum, so die GCP. Demnach liegt an der Neckarpromenade der Leerstand aktuell bei etwa zwei Prozent. "Wenn man eine reguläre Anzahl von üblichen Ein- und Auszügen über das Jahr verteilt einrechnet, ist die Neckarpromenade im Prinzip voll vermietet", sagt GCP-Sprecherin Katrin Petersen.