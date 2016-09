Er hat sogar Blaulicht und Martinshorn - würde dem Fahrgast unterwegs etwas passieren, sich sein Zustand verschlechtern, kann er sofort mit Sonderrechten in ein Krankenhaus losbrausen. Aber eigentlich soll das neue Fahrzeug des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) langsam unterwegs sein. Es ist ein "Wünschewagen", mit dem schwerstkranke Menschen jeden Alters dorthin fahren dürfen, wo sie vor ihrem Tod unbedingt noch einmal hinwollen.

Doch noch einmal das Meer sehen - oder die Alpen? Bei der Hochzeit der Enkelin oder einer Konfirmation dabei sein, Verwandte treffen, einen Ort von Jugenderinnerungen besuchen oder ein Konzert? Der "Wünschewagen" soll es möglich machen. "Der Renner ist das Meer, aber bei uns geht es auch nicht selten auf Schalke - oder zu dem anderen Verein", berichtete Udo Obertacke.

Niederlande als Vorbild

Der „Wünschewagen" Der "Wünschewagen" kostete rund 80 000 Euro . Der ASB Landesverband zahlte 50 000 Euro, den Rest der ASB-Regionalverband. Der laufende Betrieb wird über Spenden finanziert . Manfred und Lilo Fuchs sagten 25 000 Euro über drei Jahre zu, die Steuerberatung BKB und die Rechtsanwälte Papst Lorenz und Partner zusammen 3000 Euro.

Die Fahrt mit dem "Wünschewagen" ist mit bis zu zwei Begleitern generell kostenfrei . Vom ASB kommen der Fahrer und eine medizinisch wie psychologisch geschulte Person.

Anmeldung per Telefon beim ASB, 0621/72707-0. (pwr)

Der Unfallchirurgie-Chefarzt am Mannheimer Klinikum ist in seiner alten Heimat schon lange ehrenamtlich stellvertretender Vorsitzender vom Regionalverband Ruhr des ASB, der seit 2014 Deutschlands ersten "Wünschewagen" betreibt. Ein- bis dreimal pro Woche ist er unterwegs, es gebe "eine zunehmende Nachfrage", so Obertacke. "Das ist wirklich ein Samariterwerk", solche letzten Wünsche zu erfüllen.

In Mannheim war, so ASB-Regionalgeschäftsführer Joachim Schmid, der stellvertretende ASB-Vorsitzende Chris Rihm der Initiator. Er hatte das Projekt in den Niederlanden kennengelernt, wo es 2007 gestartet wurde und inzwischen sechs Fahrzeuge unterwegs sind. Nachdem der intensiv vom ASB betreute Pjotr Radon, der polnische Junge ohne Arme und Beine, gestorben war, ergriff Rihm die Initiative und schlug den "Wünschewagen" als neues, großes soziales Projekt des ASB vor. "Angehörige sind oft überfordert, solche letzten Wünsche zu erfüllen, Fahrten mit Taxi oder Privat-Pkw nicht möglich", so Rihm. "Ich rannte überall offene Türen ein", bedankte er sich bei seinen Vorstandskollegen, besonders Stefan Fulst-Blei ("der einzige wahre Landtagsabgeordnete im Mannheimer Norden", so Rihm), sowie dem ASB-Landesverband.

Der betrachtet den Mannheimer "Wünschewagen" als Pilotprojekt für Baden-Württemberg. Ludwigsburg soll folgen, kündigte die ASB-Landesvorsitzende , die Emmendinger Landtagsabgeordnete Sabine Wölfle an. Es sei "eine Frage der Menschlichkeit", solche - von den Krankenkassen nicht getragenen - Fahrten zu ermöglichen: "Ich bin glücklich und stolz, dass wir als Verband das machen können", dankte sie den Mannheimern, die damit nun Vorreiter im Südwesten sind.

"Allergrößte Anerkennung" im Namen der Stadt drückte Bürgermeisterin Ulrike Freundlieb aus. Zu oft werde der Tod "aus der Lebenswirklichkeit herausgedrückt". Umso mehr Respekt gelte den Ehrenamtlichen, die sich dafür engagierten, "am Ende des Lebens noch ein paar Momente der Lebensfreude zu ermöglichen", so Freundlieb.

Mit Christina Crescentini und Tina Volz, die den Einsatz koordinieren, und einem eigens von Miriam Heß in der Form des Fahrzeugs gebackenen Kuchen wurde es dann getauft. Noch ist er nicht gebucht, steht die erste Fahrt aus. "Aber wir rechnen mit den ersten Anrufen, wenn das jetzt bekannt ist", so Chris Rihm. Der "Wünschewagen" ist wie ein Krankenwagen ausgestattet, aber verfügt über Bettwäsche mit Sternchen, rundum Fenster und bunte Beleuchtung. Ehrenamtliche fahren ihn und sorgen für medizinische Betreuung auf der Tour.