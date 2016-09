Im Eingangsbereich des Herzogenriedparks herrscht emsiges Treiben: Ein Goldschmied legt seine handgemachten Ketten und Ohrringe aus, ein Bäcker heizt seinen Backofen mit Dampfnudeln an und eine Imkerin bestreicht kleine Brotstücke mit Honig. In der Luft liegt der Geruch von frisch aufgeschnittenen Äpfeln und handgemachter Seife.

An diesem Wochenende veranstaltet Herzogenriedpark den 16. "Churpfälzer Handwerker- und Bauernmarkt". 80 Stände bieten entlang der Wege im Eingangsbereich des Parks regionale Produkte an - handgemacht und zum Teil selbst geerntet. "Wir versuchen, den Menschen in der Stadt die Region und das Landleben näher zu bringen", sagt Joachim Költzsch, Geschäftsführer des Herzogenriedparks.

Wie vielfältig die Region ist, zeigt sich schon nach wenigen Metern. Der Pächter eines Wildgeheges bietet eingeschweißtes Perlhuhnfleisch an, sein Standnachbar ist ein Gemüsebauer und ein paar Schritte weiter gibt es Brombeerlikör. Genau diese Mischung mache den Reiz aus, sagt Wolfgang Adrian, Leiter des Gartenbaus im Herzogenriedpark und Organisator des Markts.

Die beiden beliebtesten Stände verkaufen gar nichts. Der Papierhersteller "SCA" bietet Papierschöpfen für Kinder an. Das selbstgesiebte und gedruckte Papier können die Kinder mitnehmen und zum Malen verwenden. Vielleicht für ein Bild der Schafe und Hochlandrinder, die im hinteren Teil des Marktes, etwas abgelegen, im Schatten der Bäume dösen. (jwd)