Rettungswagen und Notarzt, gestern bei einem Einsatz in der Breiten Straße: Wie viel Personal und Fahrzeuge ausrücken, entscheiden Krankenkassen und Hilfsorganisationen, nicht die Stadt - was die Stadträte ärgert.

"Schockiert" äußerte sich Steffen Ratzel (CDU), "erschreckend" fand Boris Weirauch (SPD) das, was er da hörte, und Roland Weiß (ML) sprach von einer "katastrophalen Situation": Die Stadträte erörterten im Sicherheitsausschuss des Gemeinderats ausführlich die Zustände im Rettungsdienst. Parteiübergreifend kamen sie zu dem Ergebnis, dass die Kommunen dringend mehr Einfluss brauchen. "Das Problem ist das Gesetz", meinte Weirauch,

Das Rettungsdienstgesetz in Baden-Württemberg überlässt es allein Krankenkassen und Hilfsorganisationen, den Rettungsdienst im sogenannten Bereichsausschuss zu regeln. Die Kommune ist nur Gast. "Aber allein, dass man dabei sitzt, stört schon massiv", berichtete Erster Bürgermeister Christian Specht dem Ausschuss. "Wir haben da kein Mitspracherecht, kommen einfach nicht weiter", sagte Specht.

"Abgeschotteter Bereich"

Zahlen und Zeiten In Mannheim gibt es tagsüber zwölf Rettungswagen und drei Notärzte, nachts sieben Rettungswagen und zwei Notärzte. Sie fahren in Mannheim pro Jahr im Schnitt 9000 Notarzt-Einsätze und 19 300 Einsätze von Rettungswagen mit Blaulicht. Laut Rettungsdienstgesetz soll "möglichst nicht mehr als 10, höchstens 15 Minuten" verstreichen, bis Hilfe kommt - in 95 Prozent der Fälle. Der Notarzt schafft im ganzen Rettungsdienstbereich Rhein-Neckar in 59,6 Prozent zehn, in 91,7 Prozent 15 Minuten. In Mannheim sind die Zahlen noch schlechter. pwr

Sein für das Thema zuständiger Mitarbeiter Andreas Pitz schilderte, dass die Stimmung in dem Gremium "extrem angespannt" sei. Gegenüber der Stadt gebe es eine "sehr konfrontative Grundhaltung", so der auf Medizin- und Sozialrecht spezialisierte Jurist. Er sei schon so persönlich angegriffen worden, dass er mit zivilrechtlichen Schritten drohte: "Es ist schon sehr zäh und schwierig!" Die Daten zur Einhaltung der Hilfsfrist, die Weirauch kürzlich als Landtagsabgeordneter vom Innenministerium erfragte, habe man der Stadt verweigert: "Wir sitzen informationstechnisch auf dem Trockenen!", es handele sich um einen "hermetisch abgeschotteten Bereich", so Pitz.

"Ich bin ja ein Fan der Selbstverwaltung, aber so kann das nicht funktionieren", reagierte Weirauch darauf. Er räumte ein, dass man im Land das Rettungsdienstgesetz zu lange "parteiübergreifend nicht angetastet" habe, aber nun sei eine Änderung unabdingbar: "Wir können uns das nicht mehr gefallen lassen!", meinte er. Sein SPD-Fraktionskollege Joachim Horner fand die jetzigen Regelungen im Rettungsdienst "total falsch und undemokratisch".

"Peinlich für Baden-Württemberg" nannte Steffen Ratzel (CDU) das Problem: "Wir können alles außer Rettungsdienst", wandelte er den Werbespruch "Wir können alles außer Hochdeutsch" ab und forderte "dringend eine Änderung auf Landesebene". Roland Weiß (ML) warf den Krankenkassen eine "Missachtung ihres gesetzlichen Auftrags" vor, den die Stadt "nicht länger zulassen" dürfe. Eberhard Will (Alfa) regte an, den Städtetag einzuschalten. Das sei aber "nicht so einfach", entgegnete Specht, da "wichtige Repräsentanten der Politik" eben auch Ämter bei den Hilfsorganisationen ausübten. Pitz machte den Stadträten auch wenig Hoffnung auf Besserung. Es sei schon ein Erfolg, wenn Mannheim die - im Zuge des Flüchtlingszustroms - 2015 befristet zusätzlich bewilligten Einsatzstunden von Rettungswagen und Notarzt behalten dürfe. Dennoch machten Pitz wie auch Specht deutlich, dass die Stadt ein drittes, 24 Stunden besetztes Notarzteinsatzfahrzeug für dringend nötig hält. Bisher gibt es das nur tagsüber, nachts wird auf zwei Notfallmediziner reduziert.

Neben der generell fehlenden Zahl an Fahrzeugen nannte Pitz noch zwei weitere Gründe, warum die Hilfsfrist immer wieder nicht eingehalten wird. So streiten Hilfsorganisationen und Krankenkassen derzeit über die Bezahlung von gesetzlich überhaupt nicht geregelten Krankentransporten, die kein Notfall sind - also etwa zwischen Hausarztpraxis und Pflegeheim oder zurück ins Krankenhaus ins Heim. Dadurch komme es zu so langen Wartezeiten, dass sich der Zustand der Patienten verschlechtere und die Hausärzte oder Heime dann eben einen Rettungswagen anforderten - der für dringende Notfälle fehle.

Zudem gebe es "großen Fachkräftemangel". Allein das Rote Kreuz habe im vergangenen Jahr 365 eigentlich bewilligte Rettungswagen-Einsatzstunden ausfallen lassen, weil Mitarbeiter fehlten. "Die leisten unheimlich viel für wenig Geld, bekommen nicht mal ihre Fortbildung bezahlt", verdeutlichte Pitz.