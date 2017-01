Das Rezept fürs Eheglück. . .?

Alle Bilder anzeigen Die F 1-Arkaden mit Blick zum Marktplatz 1950 (l.) und heute (r.). Der Durchgang wurde 1975 geschlossen - und zwar nicht, weil er den Mannheimer "stank". © ISG/Tröster

Das Leben selbst schreibt die besten Geschichten, rührende sind dabei, komische, bisweilen auch bedrückende oder ganz und gar unglaubliche. Und seit wir unsere beliebte "MM"-Serie "Erkennen Sie Mannheim?" gestartet haben, dürfen wir Woche für Woche mit solchen Geschichten von unseren Rätselfreunden rechnen. Bei Folge 90 handelt eine beispielsweise von einem seltsamen Zufall, der einer Leserin und ihrer Familie schon morgens am Frühstückstisch eine Riesenfreude beschert hat. Aber es geht auch um Geruchsbelästigungen, um dunkle Durchgänge, um "tiefergelegte" Kinderwagen oder um glückliche und weniger glückliche Ehen - und ein mögliches Rezept für erstere. . .

Der Blick durch die - heute geschlossenen - Arkaden des Alten Rathauses auf den Marktplatz hat rekordverdächtig viele Leser zum Mitmachen inspiriert, die Aufnahme stammt aus dem Jahr 1950, damals durften Autos noch auf G 1 parken, und auf der Breiten Straße herrschte dichter Verkehr. Der Gestank, den viele Leser noch in der Nase haben, wenn sie das historische Foto anschauen, stammt allerdings nicht aus Auspuffen.

Immer außen vorbei

"Als es noch ein Durchgang war, habe ich immer den Weg außen vorbei genommen", erinnert sich etwa Herbert Knörzer. Und erklärt auch gleich warum: Es habe gestunken dort, die Stelle sei "abends oder nachts häufig zum Pinkeln genutzt" worden. Antje Egeler mochte als kleines Mädchen die Arkaden auch nicht, aber aus anderem Grund - "da drin war es so dunkel". Harald Niemeyer und Steffen Becker dagegen haben diese Stelle in der Stadt ebenfalls als höchst anrüchig in Erinnerung. Drinnen habe es immer "grässlich" gemieft, weiß Steffen Becker noch - und vermutet in den Duftmarken der Heimlich-Pinkler gar einen der Gründe für die spätere Schließung: "Ich kann mich leider nicht daran erinnern, wann das war, wüsste es aber gerne. Sicherlich können Sie helfen. . ." Das überlassen wir am besten einem Experten: Kurt Krieger. "Mit dem Bau der Fußgängerzone 1975 (ich war damals als städtischer Verkehrsplaner beteiligt) konnte die Arkade wieder zurückgebaut werden", erklärt uns der Fachmann. Vorher habe man sie wegen den nötigen Gehweg-Maßen gebraucht, weil die Breite Straße nach dem Zweiten Weltkrieg infolge der hohen Verkehrsbelastung sehr nahe an die Westseite des Gebäudes herangerückt war.

Manfred Hexamer erinnert die historische Aufnahme an die Geschäftswelt in der Einkaufsstraße, an das Reformhaus Wacker etwa oder das Schuhhaus Favorit in H 1. Dort hat vor gut 65 Jahren Inge Kirchgäßner ihre Lehre begonnen, wie uns ihre Tochter Simone Troia schreibt: "Die Mutter erzählte uns, dass sie damals jeden Tag an einem Spielwarengeschäft vorbei kam und sich an der Auslage dort nicht sattsehen konnte". Und wie es der Zufall will, hat sich Inge Kirchgäßner jüngst auf dem Titel-Foto des "MM" vom 25. Januar erkannt: Es zeigt sie als junges Mädchen, das fasziniert ins Schaufenster eben jenes Nürnberger Spielwarenhauses schaut. "Sie hat den ganzen Tag in Erinnerungen geschwelgt und uns mit kleinen Geschichten von damals beglückt."

Lutz Winnemann sticht anderes ins Auge, wenn er sich das alte Foto ansieht: "Der Kinderwagen rechts im Bild war ein sogenannter 'Sportwagen': Geflechtkorb (leicht) und die Achsen 'tiefergelegt'. So wurde ich in dieser Zeit stramm von Muttern durch die Gegend gekurvt." Da ging es ihm wie Jürgen Schweighofer, auch er saß in so einer "Schees" - "geflochten und mit Chromstoßstangen, das war eben modern in den 1950er Jahren".

Vor dem "Schees-Schieben" ging es oft nach F 1: ins Standesamt. Werner Hübner wäre dort beinahe zu spät zur eigenen Hochzeit gekommen: "Ich war damals so aufgeregt, dass ich prompt meine Ausweispapiere vergaß", berichtet er von diesem dramatischen Tag. "Im Vorzimmer zum Trausaal bemerkte ich das Fehlen, raste nach Hause und kam gerade noch rechtzeitig". Auch Bernhard Welker hat hier geheiratet - "allerdings hielt diese Ehe nur 14 Jahre. Mittlerweile bin ich aber seit 16 Jahren wieder glücklich liiert." Klaus Hinkel hat es mit einer Trauung bewenden lassen - "in einigen Jahren steht die Goldene Hochzeit auf der Agenda". Kein Wunder, schließlich hat er Gretel Gross vertraut - der Werbespruch ihres Ladens in F 1: "Soll die Ehe glücklich sein, kauf bei Gross die Ringe ein!"