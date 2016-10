Decathlon-Aus: Schock für Stadt und Handel

Erst Ende Oktober 2014 eröffnet: die Decathlon-Filiale in T 1. © Prosswitz

Nicht mal zwei Jahre nach der mit großem Pomp zelebrierten Eröffnung folgt jetzt das ernüchternde Aus: Decathlon, die französische Sportartikel-Kette, schmeißt hin, schon am 15. Oktober soll die Filiale in T 1 schließen. Damit endet ein Projekt, mit dem sich in der Breiten Straße große Hoffnungen verbanden. Decathlon sollte die Einkaufslage wachküssen, ein Frequenz-Magnet werden - und die Initialzündung für eine ganz neue Aufbruchstimmung im Viertel geben. Entsprechend groß ist nun der Schock im Handel und in der Nachbarschaft.

Über die Gründe dieses vorzeitigen und - zumindest nach außen - überraschenden Endes, lässt das Unternehmen selbst nicht viel verlauten. In einer Pressemitteilung heißt es: "Wir müssen jetzt feststellen, dass unser Vorhaben durch die Rahmenbedingungen an dem aktuellen Standort in Mannheim nur unzureichend erfüllt werden." Was das konkret heißen soll, darüber lässt sich Decathlon nicht aus.

Probleme mit Drogenszene?

Wolfgang Ockert vom Bürgerverein östliche Innenstadt könnte sich zumindest vorstellen, "dass die Filiale sicher Probleme hatte mit der Drogenszene, die sich zuletzt in den S- und T-Quadraten festgesetzt hat". Nicht nur die Geschäftswelt sei von dieser Abwärtsentwicklung betroffen, "das macht auch uns Nachbarn Sorge". Dass Decathlon sich zurückzieht, ist für ihn "ein Schlag ins Kontor. Wir hatten große Hoffnungen, dass das Haus Frequenzen bringt und auch neue Händler anzieht."

Sie haben sich nicht erfüllt. In der Branche selbst hatte man schon seit einiger Zeit befürchtet, die Umsätze in T 1 seien nicht so gewesen, dass die Franzosen zufrieden sein konnten. Das 4000-Quadratmeter-Haus, das unter der Fahne eines neuen City-Konzepts segelte, gibt man nun also zum 15. Oktober auf, und noch nicht einmal das Weihnachtsgeschäft will Decathlon mitnehmen.

Für Lutz Pauels, den Chef der Werbegemeinschaft City, ist dieser Rückzug "ein Schock, das trifft die Breite Straße hart". Noch vor Kurzem habe die Filialleitung ihre Unterstützung bei geplanten Weihnachtsaktionen des Handels zugesagt - "und jetzt das". Pauels denkt weiter, "es darf nur eines nicht passieren: dass das Haus wieder so lange leer steht". Genau das, einen Leerstand mit all seinen negativen Folgen, mussten die Nachbarn dort jahrelang ertragen: Von 2001, als das Prinz-Medienhaus schloss, bis zum Decathlon-Start 2014 warteten alle verzweifelt auf neues Leben in T 1.

Das könnte zumindest eine Zeit lang jetzt wieder so werden, denn nach Informationen des "MM" hat Decathlon einen langfristigen Mietvertrag mit den irischen Eigentümern der Immobilie, die sich nun nicht sofort und dringend Gedanken über Anschlussmieter machen müssten. Ganz leicht wird das ohnehin nicht, schließlich wurde T 1 eigens nach den Bedürfnissen des Sportartikel-Anbieters umgebaut. Und 4000 Quadratmeter Handelsfläche in dieser Lage zu vermieten, gilt in der Makler-Branche derzeit als durchaus ehrgeiziges Unterfangen.

Entsprechend fällt die Reaktion von Manfred Schnabel aus. "Mehr Handelsflächen heißt, man muss mehr Umsatz machen", sagt der Präsident des Handelsverbands. Er hält die aktuelle Entwicklung zwar für "bedauerlich für die Breite Straße", aber auf die gesamte Innenstadt bezogen "muss ich sagen, dass wir nach wie vor glänzend aufgestellt sind im Sportbereich".

"Befremdliches Vorgehen"

Was den Stil dieses schnellen Abschieds betrifft, nimmt Wirtschaftsbürgermeister Michael Grötsch kein Blatt vor den Mund: "Befremdlich und irritierend", nennt er das Vorgehen, zu keinem Zeitpunkt habe Decathlon den Kontakt zur Stadt gesucht. Er entnehme jedenfalls aus der Pressemitteilung, "dass das Konzept City-Filiale wirtschaftlich nicht so tragfähig gewesen ist, wie Decathlon sich das gewünscht hat". Sorgen bereite ihm die Entwicklung der Breiten Straße: "Trotz erheblicher Investitionen der Stadt" - etwa bei der Umgestaltung oder durch die Ansiedlung der Abendakademie - hat sie sich nicht in die erhoffte, positive Richtung entwickelt".

Allen Mitarbeitern, zur Eröffnung waren es 60 gewesen, will Decathlon nach eigenen Angaben "individuelle Optionen anbieten, weiter für das Unternehmen tätig zu sein". Mögliche Arbeitsplätze seien die Filialen Ludwigshafen, Neustadt oder das Logistikzentrum in Schwetzingen, wo Decathlon noch im November eine 800 Quadratmeter große neue Filiale eröffnet.