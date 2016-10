Decathlon in Mannheim schließt zum 15. Oktober

Erst vor zwei Jahren wurde die Decathlon-Filiale in Mannheim eröffnet. © Troester

Mannheim. Die Mannheimer Decathlon-Filiale in T1/Breite Straße schließt zum Samstag, den 15. Oktober. Das teilte das Unternehmen mit. Allen Mitarbeitern in Mannheim werde die Möglichkeit angeboten, weiterhin für Decathlon zu arbeiten, hieß es in einer Mitteilung. Mögliche Arbeitsplätze für von der Schließung betroffene Mitarbeiter seien die Filialen in Ludwigshafen und Neustadt sowie das Logistikzentrum in Schwetzingen. Die Filiale des französischen Sportartikelherstellers und -händlers in Mannheim mit einer Fläche von rund 4000 Quadratmetern hatte erst vor zwei Jahren, Ende Oktober 2014, eröffnet.

Im Zuge der Expansion passe Decathlon sein Verkaufskonzept auf die unterschiedlichsten Flächen an, wie beispielsweise Standorte in Innenstadtlage, kleinere Flächen oder Gebäude über mehreren Ebenen, wird Geschäftsführer Philip Kaufmann in der Mitteilung zitiert. "Wir müssen jetzt feststellen, dass unser Vorhaben durch die Rahmenbedingungen an dem aktuellen Standort in Mannheim nur unzureichend erfüllt werden", heißt es weiter. Für das Gebäude, dem ehemaligen "Prinz-Haus", werde ein neuer Mieter gesucht.

Neue Filiale in Schwetzingen soll im November öffnen

Jedoch sei dem Unternehmen bewußt, dass die Produkte in der Rhein-Neckar Region gut angenommen werden - und Deutschland sei aktuell der interessanteste Markt. Daher werde Decathlon in weitere Standorte auch in der Region investieren. Beispielsweise soll im November dieses Jahres eine 800 Quadratmeter große Filiale in der Grenzhöferstraße in Schwetzingen eröffnen, die mit dem dortigen Logistikzentrum verbunden ist.

Insgesamt arbeiten hierzulande 2300 Mitarbeiter an 35 Standorten für Decathlon. 2016 wurden in Deutschland bereits sieben neue Filialen - unter anderem in Berlin, München und Hamburg - eröffnet. Mit der Eröffnung der neuen Filiale in Schwetzingen seien bis Jahresende noch weitere Filialen in Oldenburg und Berlin geplant. Weltweit gibt es mehr als tausend Filialen in 29 Ländern. Mit rund 9,1 Milliarden Euro Umsatz und mehr als 70 000 Mitarbeitern gehört das Unternehmen zu den größten Sportartikelherstellern und -händlern der Welt. (dls)