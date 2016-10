Den Stolz auf die Stadt fördern

Als das rote Band durchschnitten wird, gibt es Beifall - von vier Zuschauern auf einem Balkon eines Wohnhauses. Es ist genau der Effekt, den sich Karmen Strahonja erhofft hat: "Wir wollen die Mannheimer dazu bringen, dass sie wieder mehr stolz auf ihre Stadt sind", so die Geschäftsführerin des Stadtmarketings. Dazu gibt es auf der Augustaanlage seit gestern bis 5. Dezember die "Allee der Innovationen". "Die ganzen Mannheimer Erfindungen uff die Gass bringen" - so erklärte Strahonja kurz das Konzept.

"Wir sind Teil der Geschichte von Carl Benz", so Geschäftsführer Peter Körner von Caterpillar, einst aus der Werkstatt des Autoerfinders entstanden. 100 Mitarbeiter forschen in Mannheim, sie haben unter anderem das Modular Power Plant, ein Kraftwerk im Baukasten-Prinzip, entwickelt. Ihm ist einer von 18 Würfeln gewidmet, die auf der Augustaanlage stellvertretend für viele Innovationen aus Mannheim stehen.

Viele Patente angemeldet

Das Spektrum reicht vom modernen, satellitengestützt arbeitenden Traktor bis zu den weltweit ersten Büchern im Vertikal-Format aus dem Verlag Edition Panorama. Bewusst geht es nicht nur um Technik. So präsentiert sich die Kunsthalle als Geburtsort der Kunstrichtung "Neue Sachlichkeit", das Kurpfälzische Kammerorchester - das gestern Abend beim Fest zum Auftakt der Allee in der BW Bank spielte - pflegt die "Mannheimer Schule", der Mannheimer Schiffahrtsverein die Erinnerung an die "Mannheimer Akte".

"Die hat 1868 allen Nationen freie Fahrt auf dem Rhein und Mannheim einen der größten Binnenhäfen mit 20 000 Arbeitsplätzen gebracht", hob Christian Kühnle, zweiter Vorsitzender des Schiffahrtsvereins, hervor. Von Mannheim aus trat auch die Idee des TÜV den Siegeszug an. "Wir stehen für Sicherheit von Innovationen - weltweit", begründete dessen Niederlassungsleiter Thorsten Seibert, warum der TÜV sich gerne in die Allee einreiht.

"Eine Idee, die von Mannheim um die Welt geht" ist laut MVV-Sprecher Roland Kress ebenso die des großen Fernwärmespeichers, "große Thermoskanne" genannt. Und für die Existenzgründer von ioxp, die eine Datenbrille als Ersatz für komplizierte Gebrauchsanleitungen entwickelten, ist laut Philipp Hasper "Mannheim genau der richtige Platz, um als Start-up zu arbeiten".

Die Offenheit für Erfinder und Erfindungen gehöre eben "zur DNA der Stadt", erklärte Oberbürgermeister Peter Kurz. Die Stadt könne nicht nur mit Stolz auf ihre große Tradition verweisen, Wegbereiter der Mobilität zu sein. Noch heute gebe es hier ein Klima der Vielfalt, in dem Gründer besonders erfolgreich seien - was sich an der Zahl der Patente pro 100 Einwohner zeige. Da liege Mannheim mit 4,95 Patenten nur knapp hinter dem viel größeren München mit 4,97, so Kurz.

Nur der Auftakt

Der Oberbürgermeister führte dies auf die "gezielte Standortpolitik" der Stadt, die durch Gründerzentren und spezielle Cluster Innovationen fördere, ebenso wie auf die Hochschulen zurück. Sie betrieben "eine Forschung mit Anwendungsbezug, die sich mit den Realitäten der Welt auseinandersetzt", danke er.

"In Mannheim lebt der Erfindergeist", hob Strahonja hervor, "hier wird Zukunft gemacht", zitierte sie den Leitspruch der "Allee der Innovationen". Die Idee dazu entstand erst im Frühjahr, als klar wurde, dass der Marketingclub Rhein-Neckar seinen Marketingpreis in diesem Jahr in Mannheim verleiht und ihn Innovationen widmet. Daraufhin untersuchte das Stadtmarketing, wie viele Innovationen von Mannheim ausgehen. "Die Auswahl fiel uns schwer, wir hätten hier noch viel mehr hinstellen können", so Strahonja. Man wolle mit den Würfeln und Exponaten "der Erfinderstadt Mannheim ein Gesicht geben und Erfolgsgeschichten erzählen".

Dabei soll die Allee keine einmalige Aktion sein, sondern "Auftakt, dass wir langfristig Mannheim noch deutlicher als Innovationsstandort positionieren", kündigte Kurz an. Dass eine private Initiative mit dauerhaft verlegten Bronzetafeln auf der Bismarckstraße an Erfinder erinnern will, sei kein Gegensatz", so Kurz: "Es zahlt auf die gleiche Marke ein!"