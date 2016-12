Der Blick über die Mauer weckt Hoffnung auf Freiheit

Alle Bilder anzeigen Die offene Abteilung der Justizvollzugsanstalt darf Heinz K. bereits zu geregelten Zeiten verlassen. 2017 will er der JVA endgültig den Rücken zukehren. © Proßwitz

Es ist dieser eine Tag, auf den Heinz K. schon lange wartet. "Das wird meine Wiedergeburt, mein neuer Geburtstag, der Anfang eines neuen Lebens", glaubt der 61-Jährige. Irgendwann im kommenden Jahr soll es soweit sein. Nach fünf Jahren Haft in der Justizvollzugsanstalt kehrt Heinz K. in die Freiheit zurück.

"Ich male mir das oft aus", erzählt er im Gespräch mit unserer Zeitung: "Dann stelle ich mir vor, wie es sich anfühlt, wenn ich die Tür hinter mir zumache und weiß, dass ich nie wieder zurückkommen muss." Seine Tochter wird ihn mit dem Auto am Tor abholen, hofft K., "wir fahren zu ihr, und ich werde ihr Lieblingsessen kochen: Schnitzel mit Pommes." Sein Enkel, sein Sohn - auch sie sollen dann bei ihm sein. "Einfach nur gemütlich zusammen sitzen", mehr nimmt sich K. für diesen besonderen Tag nicht vor.

Die Chancen, dass der Mannheimer im Frühjahr aus der JVA entlassen wird, stehen gut. Im März wird er zwei Drittel seiner Strafe abgesessen haben. Heinz K. gilt als vorbildlicher Gefangener. Jutta Frei, Leiterin der offenen Abteilung, in der K. seit Anfang dieses Jahres untergebracht ist, beschreibt ihn als "ruhig, freundlich und hilfsbereit". Für jüngere Mithäftlinge sei er ein väterlicher Freund, "einer, bei dem sie sich Rat holen".

Offene Abteilung In der offenen Abteilung der Justizvollzugsanstalt befindet sich neben dem Sternbau im Herzogenried. Es gibt drei Flügel mit Wohngruppen. Jeder Häftling hat einen eigenen Wohnraum, der immer geöffnet ist. Die Türen zur Wohngruppe werden werktags um 22.30 Uhr, am Wochenende um 23.30 Uhr geschlossen. In der offenen Abteilung haben Häftlinge die Möglichkeit, sich auf ihre Entlassung vorzubereiten. Sie dürfen die JVA unter bestimmten Bedingungen verlassen, um beispielsweise die Familie zu besuchen oder Bewerbungsgespräche zu führen. abo

"Ich bin ausgetickt"

Nur über den einen dunklen Fleck aus seiner Vergangenheit redet K. selten. "Es fällt mir sehr schwer", sagt er: "Denn das war der Fehler meines Lebens." Weinend versucht er in Worte zu fassen, was vor knapp sechs Jahren passierte. Ein ganzer Satz geht ihm kaum über die Lippen. "Versuchter Mord", murmelt er zögerlich: "Deshalb bin ich hier."

Viele Tränen später erzählt der 61-Jährige die komplette Geschichte. 30 Jahre sei er zum damaligen Zeitpunkt mit seiner Frau zusammen gewesen, 25 Jahre davon verheiratet. "Dann hat sie einen anderen kennengelernt" - Heinz K. zuckt mit den Schultern. Es war der Nachmittag, als sie ihre restlichen Sachen aus der Wohnung holen wollte - "ich bin ausgetickt". Mit dem Messer stach K. mehrmals auf seine Frau ein. Sie überlebte schwer verletzt.

Nur noch einmal begegneten sich die beiden. "Im Gerichtssaal hab' ich mich bei ihr entschuldigt", berichtet Heinz K. - er weint wieder - "aber passiert ist passiert". 2012 wurde er wegen versuchten Mordes zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt. Davor hatte er sich noch nie etwas zu Schulden kommen lassen.

"Die ersten Wochen hinter Gittern waren die schlimmsten." Nie wird Heinz K. diese Zeit vergessen. "Ich wusste, es ist gerecht, dass ich hier bin: Ich gehöre hier hin", betont der 61-Jährige: "Aber ich passe nicht hierher." Nur der Gedanke zu seinen erwachsenen Kindern habe ihn damals am Leben gehalten. Obwohl die Tochter und der Sohn beinahe die Mutter verloren hätten, brachen sie nie den Kontakt zum Vater ab. Seit Heinz K. in der offenen Abteilung lebt, darf er die JVA zu geregelten Zeiten verlassen. "An den Wochenenden besuche ich oft meine Tochter", berichtet er. Ein Zimmer habe sie ihm eingerichtet, dort könnte er nach seiner Entlassung wohnen. "Aber ich möchte mir wieder etwas Eigenes aufbauen" - das hat sich K. vorgenommen.

Der 61-Jährige sucht gerade Arbeit. Weil sein rechtes Bein amputiert ist, er keinen Beruf erlernt hat und wohl auch, weil er verurteilt ist, stößt K. an Grenzen. "Ich gebe nicht auf. Ich bin für alles offen und körperlich fit, deshalb glaube ich fest daran, etwas zu finden", sagt er. Draußen aktiv zu sein, das ist K.s Ding. In der offenen Abteilung pflegt er den Garten, kümmert sich um das Kräuterbeet, gräbt um, pflanzt ein.

Auch in seiner neuen Wohnung soll es hoffnungsvoll grünen. "Klein darf sie sein, aber mit vielen Pflanzen. Das hab' ich früher schon gemocht." Jetzt beginnen die blauen Augen des schmächtigen Mannes zu leuchten. "Wenn ich es dann geschafft habe, in meinem eigenen Reich lebe, und für mich sorgen kann, dann wünsche ich mir wieder einen Hund", erzählt er. Von langen Spaziergängen im Käfertaler Wald - "mit den Krücken bin ich perfekt zu Fuß " - träumt er: "Und irgendwann hätte ich auch gern ein Auto."

Etwas zurückgeben

"Wissen Sie", sagt Heinz K., "ich habe das hier drin ganz gut geschafft, weil ich etwas dafür getan habe. Und deshalb werde ich es auch draußen wieder hinbekommen." Auf keinen Fall will der 61-Jährige von Hartz IV leben. "Ich möchte es anpacken, für mein Geld arbeiten. Und ich habe das Bedürfnis, meiner Tochter ab und zu etwas Gutes tun. So lange ich lebe, möchte ich ihr immer wieder etwas von dem zurückgeben, was mich hier über die vergangenen fünf Jahre stark gemacht hat."