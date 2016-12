Der kurze, große Aufritt des vierbeinigen Solisten

Alle Bilder anzeigen Bereit für den großen Auftritt: (v. l.) Regieassistent Jakob Seidl, Pferdebesitzerin Ulla Seichter und auf "Atse" Thomas Berau, Sänger der Titelpartie, bei einer Probe für die heutige Premiere. © NT/Michel MLO_PFERDEPROBEHERCULES_hjm_03 © NT/Michel MLO_PFERDEPROBEHERCULES_hjm_01 © NT/Michel MLO_PFERDEPROBEHERCULES_hjm_06 © NT/Michel

"Dekorativ 'rumstehen, viel mehr muss er nicht." Ulla Seichter sieht ziemlich gelassen auf den großen Moment heute Abend, die Mannheimer Erstaufführung von Händels musikalisches Drama "Hercules" im Nationaltheater. Neben Solisten, Chor und Orchester wirkt dabei auch ein Pferd auf der Bühne des Opernhauses mit - Ulla Seichters 16-jähriger Friese "Atse".

"Es sorgt für einen großen und verblüffenden Auftritt des Helden und zitiert dabei einerseits den Bildtopos des edlen Ritters und knüpft andererseits an populäre Herkules-Darstellungen an" - so erklärt Dramaturgin Cordula Demattio, warum der britische Regisseur Nigel Lowery diesen besonderen, vierbeinigen Darsteller verpflichtete.

Zugleich sei das Tier auf der Bühne "immer auch ein Bruch", meint sie: "Es ist nicht mit Bedeutung aufgeladen, es verweist immer nur auf sich selbst - ein Pferd ist immer ein Pferd", so die Dramaturgin. Auf diese Weise werde "eine größtmögliche Spannung zum historischen Bühnen- und Kostümbild aufgebaut".

"Leckerli" als Gage

Bei Ulla Seichter, Inhaberin einer mobilen Pferdeschule, ist von größtmöglicher Spannung am Tag vor der Premiere nichts zu spüren. "Ist doch nur ein kleiner Auftritt, vier Minuten vielleicht", sagt sie. Die in Leimen ansässige Pferdephysiotherapeutin und Trainerin, die Tieren und Reitern klassische Dressur ebenso wie Longieren, alternative Beschäftigungsmethoden sowie Zirkuslektionen beibringt, ist persönlich aufgeregter als ihr Tier. "Ich bin dabei, die ganze Zeit, in Kostüm und Maske, das hatte ich mir anfangs nicht so vorgestellt", erzählt sie. Wie viel Aufwand hinter so einer Theaterproduktion stecke, wie viele Menschen mitwirken, das hätte sie "so nie gedacht, das war ganz spannend zu erleben", findet sie.

"Atse" indes sei vor Auftritten nicht aufgeregt. "Er muss stehen, ein paar Schritte laufen, das macht ihm nichts", so Ulla Seichter. Von mehrtägigen Wanderritten über schwere Lektionen wie die Piaffe bis zur Mitwirkung in einem Werbespot habe das Pferd schon viel mitgemacht, "der ist viel rumgekommen".

Klar, Gage müsse sein - "ich habe immer Leckerli dabei", verrät die Pferdebesitzerin. Sie will es aber auch nicht übertreiben, ihren Friesen nicht zu sehr füttern.

Die Proben seien "ganz gut gelaufen, völlig problemlos", erklärt sie. Sie fährt mit dem Pferd im Anhänger nach Mannheim, der Anhänger kommt dann auf den Lastenaufzug neben dem Bühneneingang in der Hebelstraße und wird zum Bühnenbereich gehievt - wie Kulissen aus den Lastzügen des Theaters auch. "Das funktioniert gut und stressfrei, denn der Anhänger ist seine gewohnte Umgebung, da kann er bleiben, da hat er immer Heu als Futter drin", so Ulla Seichter. "Es streicheln ihn auch alle, das gefällt ihm", sagt sie. Und dass er sich wohlfühle, merke sie schon daran, dass die Verdauung funktioniert: "Eimer und Schaufel muss ich immer dabei haben, und auf der Bühne legen wir Matten hin", sagt Ulla Seichter.

"Atse" ist nicht das erste Tier auf der Opernbühne. 2002/03 war Tiger "Assam" an einigen Abenden in der Mozart-Oper "La clemenza di Tito" dabei, es gab schon einen Yorkshire-Terrier und die Polizeireiterstaffel wirkte früher mehrfach bei Aufführungen mit. Herbert Rückert, der Vorsitzende des Mannheimer Tierschutzvereins, hat damit "generell kein Problem". Zwar kennt er den konkreten Auftritt jetzt nicht, aber ohne Überprüfung durch Amtstierärzte sei das alles ohnehin nicht möglich. "Pferde sind gern unterwegs, Pferde sind flexibel, wenn die Unterbringung gut geregelt ist, es für die Tiere keinen unnötigen Stress gibt, habe ich da gar keine Bedenken", so Rückert.