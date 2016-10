Der OP der Zukunft – Suite statt Saal

Im Animationsfilm ist der Blick in die Operationssuite schon möglich.

Bis Mitte 2017 soll die medizintechnische Weltneuheit im Klinikum installiert sein - die Vorfreude indes ist jetzt schon sehr groß: "Kombiniert wird das Beste aus zwei Welten", erklärt Stefan Schönberg, Direktor des Instituts für Klinische Radiologie und Nuklearmedizin der Universitätsmedizin Mannheim (UMM), was an der sogenannten OP-Suite besonders sein wird. Tatsächlich ähnelt der spezielle Operationssaal einer Zimmerflucht. Darin gibt es zwei bildgebende Verfahren, MRT (Magnetresonanztherapie) und CT (Computertomografie), für Eingriffe am gleichen Ort.

Viele haben bei dem Projekt mitgewirkt: Die Universitätsmedizin Mannheim, Fraunhofer, Siemens arbeiteten mit weiteren Partnern an dem jüngsten Spross von "M2OLIE " ("Mannheim Molecular Intervention Environment"). Der vom Bundesforschungsministerium geförderte Campus hat sich zur Aufgabe gemacht, einen Operationsraum der Zukunft zu entwickeln und bei der minimal-invasiven Behandlung von Tumoren, auch "Schlüssellocheingriffe" genannt, neue Wege zu beschreiten.

Schonend und zielgerichtet

Forschungscampus und IMRT-Suite Der Forschungscampus "Mannheim Molecular Intervention Environment (M²OLIE)" gehört zu den deutschlandweit neun geförderten Projekten, die 2012 im Wettbewerb "Forschungscampus - öffentlich-private Partnerschaft für Innovationen" erfolgreich waren. Bei der "Interventionellen MRT-Suite" (IMRT-Suite) gehören Radiologen und Strahlentherapeuten zum Medizinteam. Die Installation soll Mitte 2017 im Mannheimer Uni-Klinikum (Haus 32) in Einsatz gehen. Akkurat steuerbare Eingriffe mittels räumlicher Bildsysteme bieten sich nicht nur zur minimal-invasiven Behandlung des Prostatakarzinoms an. Die IMRT-Suite soll auch eingesetzt werden, um Metastasen von streuenden Tumoren zu "verkochen", indem entartetes Gewebe mit Hitze zerstört wird. wam

Die "Interventionelle MRT-Suite", (IMRT-Suite) wie die Installation vollständig heißt, bringt strahlenfreie Magnetresonanztomographie mit der Computertomografie als OP-Unterstützung zusammen. "Die präzise wie hoch-innovative Verbindung aus spezialisierter Diagnostik und schonender, zielgerichteter Therapie ist in dieser Form einzigartig", erklärt die auf onkologische und präventive Bildgebung spezialisierte Institutsvizedirektorin Ulrike Attenberger. Und Stefan Schönberg ergänzt: "Eins und eins macht drei - weil zwei kombinierte Systeme einen Mehrwert ergeben."

Ein Animationsfilm demonstriert, wie die IMRT-Suite abläuft: Bei einem älteren Mann mit Prostatakrebs sollen radioaktive Teilchen, sogenannte Seeds, eingebracht werden, weil eine klassische Operation wegen anderer Erkrankungen nicht in Frage kommt. Mittels "Kernspin" (MRT) wird zunächst ermittelt, wie viele Herde es mit welcher Beschaffenheit gibt.

Es zeigen sich bei dem Patienten in der Demonstration drei bösartig veränderte Stellen, zwei kleine und ein ziemlich aggressiver größerer Befund. Die MRT-Aufnahmen legen nahe, die Strahlenkügelchen - sie attackieren Prostatatumorzellen, aber nicht umliegende Organe - in den dominanten Herd einzusetzen.

Das soll CT-gestützt geschehen. Die Tür zu dem Eingriffsraum, in dem der Computertomograph steht, öffnet sich vollautomatisch. Aus der MRT-Röhre kommt der narkotisierte Patient direkt und ohne Umbetten zum Behandlungsplatz - auf einer von Fraunhofer entwickelten Transferplatte, die gewährleistet , dass sich die Körperposition keinen Millimeter verändert.

Während des Navigierens der radioaktiven Teilchen mittels Hohlnadel dreht sich der CT-Röntgenarm um den Patienten und liefert wegweisende Bilder für das punktgenaue Platzieren. Danach erfolgt auf der Spezialplatte der Rücktransport zur MRT-Röhre zur Kontrolle. Möglicherweise stellt sich dabei heraus, dass ein zusätzlicher Seed nötig ist.

Neue Herausforderung

Einen "großen Vorteil" nennt Jan Stallkamp, Leiter der Fraunhofer-Projektgruppe für Automatisierung in der Medizin und Biotechnologie, dieses Vorgehen: "An einem Ort werden Bildgebung und interventionelle Maßnahmen zur gleichen Zeit durchführbar." Dies erspare dem Patienten mehrere Klinikbesuche und sei obendrein wirtschaftlicher. Das Kombi-System ermögliche "bei minimalem Zugang" das exakte Positionieren von winzigen Instrumenten wie Katheter oder Biopsienadel.

Schon stellt sich die nächste Herausforderung: Fraunhofer tüftelt an Operationsrobotern, die ohne magnetische Materialien oder Elektromotoren auskommen - weil es spezieller Werkstoffe bedarf, wenn das auf starkem Magnetfeld und Radiowellen basierende MRT-Bildgebungsverfahren nicht nur vor und nach, sondern auch während eines Eingriffes genutzt werden soll. Für Prozesse, die Therapie und Diagnostik ohne Zeitverlust vereinen, gibt es bereits ein Kunstwort: "Theranostik".

Die Neuheit der Universitätsmedizin Mannheim verfolgt die Fachwelt mit Spannung. Gestern ist Institutschef Stefan Schönberg in die USA geflogen, um die IMRT-Installation für rund drei Millionen Euro an der renommierten Hopkins-Universität Baltimore vorzustellen. Üblicherweise blicken deutsche Mediziner in die USA - diesmal ist es umgekehrt.