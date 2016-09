Der „Schirmherr“ im Glück – als einziger

Alle Bilder anzeigen Er hatte im regnerischen Juni Grund zur Freude: Regenschirmverkäufer Jochen Doppler (l.). Bei Ute Guckert (r.) fiel die Ernte aufgrund der unterschiedlichen Niederschlagsmengen schlechter aus. © Prosswitz Der Fahrradverkauf lief bei Eva Altig deutlich schlechter. © Altig Pilzexperte Georg Adler fürchtet eine späte Saison. © Rittelmann In der Bowlinganlage von Axel Corte ist im Sommer wenig los. © Corte

"April, April, der macht, was er will!" - so heißt es im Volksmund. In diesem Jahr war jedoch nicht nur der Frühlingsmonat, sondern der komplette Sommer unstet. "Der Juni war zwar warm, aber überdurchschnittlich nass und sonnenarm", sagt Klaus Riedle vom Deutschen Wetterdienst. Dem verregneten Juni folgte der trockene Juli: Nur 52 Liter Regen kamen pro Quadratmeter runter, das ist ein Drittel weniger Niederschlag als im vierteljährigen Durchschnitt. Im August fuhren die Temperaturen Achterbahn: Zwischen 5 Grad nachts und 35 Grad mittags war alles dabei.

Eisdiele

"Bei über 30 Grad im August ist es vielen in der Stadt zu heiß, selbst für ein Eis", sagt Giampaolo Da Col, Betreiber der Eisdiele "Cortina" auf den Planken. "Der verregnete Juni und der heiße August waren zu extrem, für das nächste Jahr hoffen wir auf ausgeglichenes Wetter", sagt Da Col.

Radhändler

"Bei der Radvermietung haben wir den schlechten Frühsommer kaum gemerkt, gerade unsere E-Bikes waren fast immer unterwegs", sagt Eva Altig, die mit ihrem Mann "Radsport Altig" betreibt. Der Verkauf sei jedoch schlechter ausgefallen: "Unsere Hauptsaison für den Verkauf ist März bis Mai, wenn sich viele spontan für Wochenendausflüge Räder kaufen." Diesen Verlust im verregneten Frühjahr habe auch der sonnige Juli nicht ausgleichen können.

Schwimmbäder

"Bis Mitte August sah es so aus, als würde dies der schlechteste Sommer seit 25 Jahren werden", sagt Katharina Gumbmann, Sachgebietsleiterin für Schwimmbäder der Stadt. Die sonnige zweite Augusthälfte und der milde September konnten die Verluste etwas abmildern. Während 2015 noch 343 000 Mannheimer in die vier Freibäder gegangen sind, waren es in diesem Jahr nur 226 000.

Schirmhändler

Für Jochen Doppler war der regnerische Frühsommer ideal fürs Geschäft. Er verkauft in seinem "Schirmhaus" in den Quadraten Regenschirme und -jacken. "Ab März hat es ja mehr oder weniger durchgeregnet, da hatten wir viele Kunden, die sich spontan einen günstigen Schirm gekauft haben", sagt Doppler. Trotz der niedrigeren Umsätze im Spätsommer ist er zufrieden: "Wir hatten ein Umsatzplus von zehn Prozent im Vergleich zu 2015."

Pilzsachverständiger

"Die Pilzernte in der Region verzögert sich in diesem Jahr, vielleicht bis in den November", sagt Pilzsachverständiger Georg Adler. Nach einer ersten Ernte Ende Juni habe es kaum geregnet, die Pilze konnten nicht wachsen. Derzeit würden Sammler nur wenige Pilze zur Kontrolle bringen.

Landwirtschaft

Ute Guckert betreibt mit ihrem Mann den "Guckertshof" nahe Sandhofen. Aufgrund des wechselhaften Wetters hatten sie Einbußen. "Die Ernte war deutlich unterdurchschnittlich, es gab rund 30 Prozent weniger Kartoffeln", sagt sie. Das lag auch am nassen Frühsommer: Wenn es regnet, können Bienen nicht die Kartoffelblüten bestäuben. "Im Hofladen haben wir keine großen Veränderungen bemerkt, da wir dort viele Stammkunden haben", sagt Guckert.

Kinos

In den Kinos CinemaxX und Cineplex gab es keine Auswirkungen durch das wechselhafte Wetter. "Da wir ständig neue Filme anbieten, kommen die Besucher auch bei gutem Wetter zu uns. Das Sommerloch in Kinos gibt es kaum noch", sagt Frank Noreiks, Geschäftsführer der Filmtheaterbetriebe Spickert, die die beiden Mannheimer Kinos betreiben.

Luisenpark

"Im Juni sind aufgrund der unsicheren Wettervorhersagen mit Gewittern viele Besucher ausgeblieben. Ausgeglichen hat sich das mit einem sehr guten Juli und einem recht guten August", sagt Joachim Költzsch, Geschäftsführer des Luisenparks. Im heißen August seien jedoch viele Gäste lieber ins Schwimmbad gegangen, vermutet Költzsch.

Bowling

"Sobald der Sommer beginnt, ist es bei uns leer, dieses Jahr ist trotz des schlechten Wetters keine Ausnahme", sagt Axel Corte, Betriebsleiter der "Bowling World". "Im Sommer gibt es viele Feste, da haben wenige Lust zu bowlen", sagt Corte. Auch im regnerischen Juni sei das nicht anders gewesen.

Indoor-Spielplätze

"Im August war bei uns wenig los", sagt Yildez Özan, der Betreiber des Indoor-Spielplatzes "Mannkidu". In den Sommermonaten fänden vor allem Geburtstagsfeiern statt, unabhängig vom Wetter. "Unternehmerisch wäre mehr Regen gut gewesen, privat freue ich mich über den Sommer."