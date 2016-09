„Der Vogel lässt das Singen nicht“ im Oststadttheater

Das Oststadttheater spielt am Freitag "Der Vogel lässt das Singen nicht": Unangenehmer Besuch kommt aus heiterem Himmel ins Pfarrhaus: Dem allseits beliebten Pfarrer Michael von Jung soll unter Strafandrohung das Absingen selbstgedichteter Moritaten an Gräbern untersagt werden. Der Bischof selbst schickt seinen Abgesandten, den geistlichen Kommissar, Domkapitular van Elstenberg höchstpersönlich, um dem einfachen Pfarrer auf die Gitarrenfinger zu klopfen. Da nützt dem Gemaßregelten auch der kurpfälzisch-badische Verdienstorden wenig. Die resolute Haushälterin Ursl hat ihre Ohren überall und der "Vogel" verteidigt standhaft seine Dichtkunst. Für die Vorstellung am Freitag, 23. September, um 20 Uhr im Stadthaus N 1 verlost der "MM" dreimal zwei Eintrittskarten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Telefon 01379/88 46 11 anrufen (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz), das Stichwort "Oststadttheater" nennen sowie Name, Adresse und die Telefonnummer für Rückrufe angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen 11 Uhr und 12 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen persönlich erreichbar sein. (tan)