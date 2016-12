Ein Drinnenspielplatz fürs ganze Jahr

Schon zum Auftakt haben zahlreiche Kinder den "Winterspielplatz" im Pflanzenschauhaus des Luisenparks in Besitz genommen. Und Justus Seifert (vorne) hat in der Sand-Baustelle gleich den Bagger ausprobiert.

Wer kleine Kinder hat oder einmal hatte, der kennt das ewig gleiche Spiel: Was mache ich mit den Zwergen, wenn es draußen in Strömen regnet? Nicht immer hat man den Nerv, zum eigenen Wirbelwind noch zwei oder drei andere einzuladen, und vor den Bildschirmen oder Displays möchte man sie auch nicht den ganzen Tag lassen. Was also tun?

Aus diesem Grund gibt es seit vielen Jahren das Angebot der Indoorspielplätze, das viele Kinderherzen höher schlagen lässt. Oft sind dagegen die Eltern weniger begeistert, denn der Nachwuchs kann zwar toben, aber der Geräuschpegel ist immens - und immer wieder fährt man auch nicht ausgetobte, sondern völlig überdrehte Kinder nach Hause, und überlegt sich das mit dem Indoorspielplatz in Zukunft.

Beim Winterspielplatz im Luisenpark soll das anders sein. Sand soweit das Auge reicht, herangeschafft mit 13 Lkw-Ladungen, ein Traum für jedes Kind, das sich gerne bewegt. Klettergerüste, eine richtige Baustelle mit schwerem Gerät und Sandelspielzeug überall verteilt zeugen vom Wissen über die Wünsche der Benutzer der Einrichtung. An den Wänden stehen grasgrüne Bänke zum Ausruhen, eine riesige Malwand regt die Kreativität der künftigen Künstler an. Und über ihnen schwebt kein grauer Himmel, hier hängen viele bunte Sonnensegel. Inmitten des Pflanzenschauhauses, so dass man jederzeit auch einmal zu den Vögeln, den Schmetterlingen oder zu den Kakteen wechseln kann. Dieses kleine Kinderparadies ist seit gestern nicht mehr nur in den Wintermonaten vom November bis zum März erlebbar, sondern ganzjährig.

"Wann ist der Winterspielplatz denn wieder auf?", diese Frage habe sie immer häufiger zu hören bekommen, erzählt Alexandra Wind, die Ideengeberin für die Ganzjährigkeit und eigentlich Sprecherin des Parks. Untergebracht ist der Spielplatz in der bisherigen Ausstellungshalle. Geschäftsführer Joachim Költzsch erläuterte dazu, dass der Luisenpark bereits seit längerem Abstand nehme von Ausstellungen, die von der Thematik nicht auf das Gelände passten. "Wir wenden uns wieder unserer Kernkompetenz zu und zeigen Schauen, die inhaltlich zu unserem Park passen."

Nun kann hier bei jeder Großwetterlage im Warmen und Trockenen nicht nur mit viel Sand, sondern auch mit verschiedenen Spielgeräten aus Holz und Stahl "gearbeitet" werden. Ganz nach dem Wunsch der gärtnerischen Leiterin, Ellen Oswald. "Der Indoorspielplatz war in der Vergangenheit gut besucht, Tendenz steigend. Deshalb haben wir uns entschieden, das schon bestehende Angebot zu erweitern und zu einem dauerhaften zu machen", so Joachim Költzsch. Der Drinnenspielplatz im Luisenpark soll ein zusätzliches, nichtkommerzielles Angebot für die Region sein. Das sei ein Alleinstellungsmerkmal und erhöhe die Attraktivität des Geländes.

Das Angebot wurde gestern sofort auf seine Versprechen hin getestet. Die kritischen Probanden waren Kinder der evangelischen Kita "Hand in Hand" aus Seckenheim, die sämtliche Gerätschaften in Beschlag nahmen. Auch die, die nicht mehr so schnell rennen können, wurden nicht vergessen: um die "Arena" herum gibt es Bänke. (Von Viola Eigenbrodt)