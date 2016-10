Dezernentin besteht auf Ganztagsschul-Ausbau

Die Ankündigung der grün-schwarzen Landesregierung, den Ausbau der Ganztagsschulen vorerst zu stoppen, wird in Mannheim heftigkritisiert. Ablehnung kommt aus der Stadtverwaltung, von Eltern- und Wirtschaftsvertretern.

Die Äußerung der Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) stellten "die Verlässlichkeit für Kommunen, Schulgemeinschaften und Eltern in Frage", schreibt die Bildungsbürgermeisterin Ulrike Freundlieb (SPD) in einer Mitteilung. "Ich fordere von der amtierenden Landesregierung Gesetzestreue." Deutlicher werden die Elternvertreter: Mit den Vorschlägen werde die Bildung "kaputt gespart", warnte Matthias Mackert, Vorsitzender des Gesamtelternbeirats (GEB).

Die Kultusministerin hatte angekündigt, dass mehrere zentrale Bildungsprojekte wegen fehlender Lehrer auf Eis gelegt werden müssten: Der Ganztagsschulausbau, die Erweiterung der Inklusion und der Einführung des Informatikunterrichts. Ministerin Eisenmann sagte, dass sie 500 zusätzliche Lehrer für diese Projekte angefordert habe, die Haushaltspoltiker der Koalition hätten das aber abgelehnt. Darum müsse sie die Vorhaben stoppen.

Situation in Mannheim In Mannheim gibt es derzeit sechs Ganztagsgrundschulen. Ab dem kommenden Schuljahr 2017/18 sollen es neun sein. Für die Umwandlung muss jeweils die gesamte Schulgemeinschaft zustimmen, das heißt Lehrer, Elternvertreter und die Stadt als Träger. In der Gemeinderatssitzung am 4. Oktober war die Zustimmung für die Umwandlung von Bertha-Hirsch-Schule, Gerhard-Hauptmann-Schule und Wallstadtschule groß: Bei einer Gegenstimme der Familienpartei hat das Gremium die Umwandlung beschlossen. Zudem soll die Sandhofen-Realschule - ebenfalls ab kommendem Jahr - zur Ganztagsschule umgewandelt werden. Auch hier stimmte die gleiche Mehrheit des Gemeinderats zu. bro

Mehrere Schulen stehen bereit

"In Mannheim wartend derzeit drei Schulen auf die Genehmigung, Ganztagsschule werden zu können", sagt Sabine Leber-Hoischen vom GEB. Die Schulen hätten viel Energie in die Vorbereitungen gesteckt, "da ist die Ankündigung jetzt eine Schlag ins Gesicht." Größere Aktionen planen die Elternvertretungen derzeit aber nicht - "wir wollen uns nicht instrumentalisieren lassen", sagt Leber-Hoischen auf Nachfrage. "Wenn aber wirklich an der Bildung gespart wird, dann wehren wir uns."

Politisch melden sich in Mannheim derzeit - wenig überraschend - besonders SPD-Politiker zu Wort. Schließlich stellte die Partei bis zu letzten Landtagswahl noch den Kultusminister. "Am Ausbau des Informatikunterrichts zu sparen, bedeutet die Zukunftschancen unserer Kinder im digitalen Zeitalter zu verschlechtern", sagt der SPD-Kreisvorsitzender Wolfgang Katzmarek. Das widerspreche auch der Forderung von Industrie und Handwerk in Mannheim.

"Unternehmen und ihre Mitarbeiter mit Kindern brauchen verlässliche Partner bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie", sagt Andrea Kiefer, Sprecherin der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar. Besonder in die Betreuung kleinerer Kinder sei viel investiert worden. "Wenn das Angebot nun in den Schulen nicht mithält, stehen Eltern und Firmen wieder vor der Herausforderung der Nachmittagsbetreuung. Die frühen Investitionen in Vereinbarkeit würden mit diesem Beschluss konterkariert."

Die Bildungsbürgermeisterin Freundlieb weist darauf hin, dass in Mannheim gerade erst "mit breiter politischer Unterstützung" im Gemeinderat die Standards für Ganztagsgrundschulen beschlossen worden seien. Tatsächlich hatte der Gemeinderat vor zwei Wochen nicht nur ein Konzept die Umwandlung von vier weiteren Schulen in Ganztagsschulen beschlossen.

Ab September 2017 startet auch an den Grundschulen Bertha-Hirsch-Schule, Gerhard-Hauptmann- Schule und Wallstadtschule der Ganztagesbetrieb. Zudem wird die Sandhofen-Realschule - ebenfalls ab kommendem Jahr - zur Ganztagsschule.