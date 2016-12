Die AfD und ihre Raum-Nöte

Veranstaltung der AfD mit dem Landtagsabgeordneten Jörg Meuthen im September: Ein Teil der Feudenheimer Straße war damals am Schützenhaus gesperrt.

Rüdiger Klos ist verärgert. "Ich sehe mich in der Ausübung meines Mandats massivst beeinträchtigt", beklagt der AfD-Landtagsabgeordnete. Rund ein Dutzend Veranstaltungen habe er in seinem Wahlkreis im Norden ausfallen lassen oder auf andere Orte ausweichen müssen, weil Wirte ihm kurzfristig abgesagt hätten.

Der jüngste Fall war auf dem Luzenberg. Eigentlich hatte Klos am Montagabend im "Spiegelschlössl" reserviert, doch dessen Inhaber Fritz Hoffmann zog seine Zusage wenige Stunden vorher zurück. Als Grund nennt er, dass die AfD-Veranstaltung auf Plakaten beworben worden sei. Die Polizei habe ihn über eine geplante Gegenkundgebung informiert, sagt Hoffmann. "Ich wollte nicht, dass das ausartet."

"Bis heute nirgendwo getroffen"

Probleme mit AfD-Veranstaltungen Grundsätzlich hat der Gastwirt Hausrecht. Er darf entscheiden, wen er in sein Lokal lässt und wen nicht. Beim Bundesverband des Hotel- und Gaststätten-Gewerbes verweist man zudem auf die Vertragsfreiheit, es gebe auch keinen Abschlusszwang: Jeder Wirt kann sich seine Geschäftspartner aussuchen. Problematisch ist es allerdings, wenn Vertragsabschlüsse widerrufen oder Auflagen gemacht werden. So verlangte die Betreiber-GmbH des Hambacher Schlosses von der AfD, ihre Veranstaltung vom 28. Oktober nicht zu bewerben, und behielt sich bei Gegenkundgebungen ein kurzfristiges Kündigungsrecht vor. Beides untersagte ein Gericht. Im Mai dieses Jahres musste der Wirt des Münchner Hofbräukellers der AfD seine Räume zur Verfügung zu stellen. Er hatte vergeblich versucht, eine vereinbarte Veranstaltung mit der Parteivorsitzenden Frau Petry kurzfristig noch zu untersagen. sma

Klos macht "den roten Filz" dafür verantwortlich, seine Veranstaltungen gezielt zu behindern. Er habe gehört, dass Stefan Fulst-Blei, sein sozialdemokratischer Mannheimer Landtagskollege, sogar vom SPD-Bundesvorsitzenden Sigmar Gabriel angerufen worden sei: Dass die AfD hier ein Direktmandat gewinne, dürfe sich auf keinen Fall wiederholen.

"Wenn Herr Klos das behauptet, ist er falsch informiert - oder er lügt", so Fulst-Blei auf Anfrage. Der AfD-Abgeordnete solle "seinen Verfolgungswahn einstellen" und sich im Wahlkreis stellen. "Ich habe ihn hier bis heute nirgendwo getroffen."

Nach Aussage von Klos' ist das jedoch die Krux: "Der politische Gegner wirft mir vor, mich in meinem Wahlkreis nicht zu zeigen. Gleichzeitig sabotiert er meine Veranstaltungen." So stehe Grünen-Stadtrat Gerhard Fontagnier "mit Vermummten Arm im Arm in einer Reihe". Auf seine Homepage hat Klos ein Video gestellt, das Fontagnier bei einer Kundgebung gegen eine AfD-Veranstaltung mit dem Bundesvorsitzenden Jörg Meuthen zeigt. Dabei nennt der Grüne den Abgeordneten "das Arschloch", das "hier keiner kennt".

"Das ist mir rausgerutscht", sagt Fontagnier dem "MM". Bei jener Gegendemonstration sei es ihm darum gegangen, "die jungen Leute zu beruhigen". Daher habe er sich bemüht, ihnen sprachlich nah zu sein. "Aber diesen blöden Ausdruck bedauere ich im Nachhinein." Klos' Vorwurf, mit Vermummten gemeinsame Sache zu machen, weist Fontagnier zurück: "Ich stehe mit niemandem Arm in Arm in einer Reihe." Er würde auch nie gegen eine Wahlkreis-Veranstaltung seines Kontrahenten im Norden demonstrieren. "Aber ich hätte gern bei einer Gesprächsrunde im Johanna-Geissmar-Gymnasium mit ihm diskutiert. Leider ist er da nicht erschienen."

Neuer Ort für Petry gesucht

Dass die AfD bei der Gaststätten-Suche Probleme hat, bestätigt ihr Kreisvorsitzender Robert Schmidt: "Es ist sehr schwierig, aber nicht unmöglich." Auf Wunsch der Wirte verzichte man manchmal darauf, den Veranstaltungsort öffentlich zu benennen. "Das erfährt dann erst, wer sich angemeldet hat." Aber letztlich finde sich immer was, und "wenn es privat ist". Anfang November habe man einen Auftritt der Bundesvorsitzenden Frauke Petry allerdings aus Kapazitätsgründen absagen müssen: "Wir hätten Platz für 400 bis 500 Interessierte gebraucht." Schmidt ist optimistisch, für Frühling oder Sommer 2017 einen geeigneten Ort zu bekommen.

Zuletzt trat Petry wie ihr Co-Vorsitzender Meuthen - unter massivem Polizeischutz - im Schützenhaus in der Feudenheimer Straße auf. Der Wirt, Kunibert Schmidt, berichtet von massiven Drohungen, die zuvor bei ihm eingegangen seien. Man habe zum Boykott seiner Gaststätte aufgerufen, der Vorstand des SPD-Ortsvereins Feudenheim - Christian Schultze - sei sogar persönlich gekommen, um ihn unter Druck zu setzen. "Später hat er sich dann aber bei mir entschuldigt."

Schultze erklärt dazu: "Ich könnte nie jemanden bedrohen. Als ich hörte, dass der Wirt es so empfand, habe ich mich direkt entschuldigt." Ihm sei es nur darum gegangen, den Schützenhaus-Betreiber auf den Charakter der AfD aufmerksam zu machen. Kunibert Schmidt indes sagt, ihm gehe es nur ums Geschäft: "Für mich sind alle Parteien gleich, solange sie nicht verboten werden."

Holger Polomski vom Hotel- und Gaststättenverband hat von den Problemen gehört, die einige Wirte mit AfD-Veranstaltungen haben. Er selbst habe schon vor vielen Jahren entschieden, "Finger weg von politischen Veranstaltungen", so der Inhaber des "Skyline"-Restaurants im Fernmeldeturm. "Für mich gilt die alte Devise: Ein Wirt und ein Friseur sollten zu keiner Partei gehen."