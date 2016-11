Die „blauen Engel“ vom Gleis 1

Sie ist ein kleiner Ruhepol an einem Ort, der von Geschäftigkeit geprägt ist: Die Krippe, die jetzt in der Eingangshalle des Mannheimer Hauptbahnhofes aufgestellt wurde, lädt Reisende und Passanten ein, in der Adventszeit innezuhalten und durchzuatmen.

Mit einem Gottesdienst, zu dem die ökumenische Bahnhofsmission eingeladen hatte, wurde jetzt der Beginn der Adventszeit im wichtigsten Eisenbahn-Knotenpunkt des Südwestens eingeläutet. Das ist so seit 2004 guter Brauch und neben dem Tag der Bahnhofsmission im April und dem Weihnachtsgottesdienst am 24. Dezember einer der drei Termine, an dem die "blauen Engel" von der Bahnhofsmission bewusst in die Öffentlichkeit gehen.

Musik zum Advent

Mitten im hektischen Treiben des Ankommens und Abfahrens versammelten sich zahlreiche Menschen im Halbkreis, um gemeinsam mit Gemeindereferentin Barbara Heimes von der katholischen Kirchengemeinde Mannheim Johannes XXIII. und Pfarrer Stefan Scholpp von der Christus-FriedensGemeinde, dem Kinderchor der Singschule Mannheim unter der Leitung von Elke Völker sowie den Mitarbeitenden der Bahnhofsmission und deren Leiterin Birgit Fischer die Vorweihnachtszeit einzuläuten.

Die Frauen und Männer der Bahnhofsmission seien immer vor Ort, um Menschen unbürokratisch und ohne die Frage nach einem Ausweis oder Berechtigungsschein wieder ins Gleis zu bringen, stimmte Stefan Scholpp seine Predigt unter dem Motto "Bist du es?" an. Wie auch Barbara Heimes zuvor, lud er die Zuhörer an diesem späten Nachmittag ein, gerade in der Adventszeit "aus dem Hamsterrad, das einen oftmals gefangen nimmt" auszusteigen. Damit man sich selbst wieder wahrnehme und wieder in das eigene Gleis, die eigene Spur komme und die Person werde, die man wirklich sein wolle.

Bahnhofsmanager Hans-Jürgen Vogt lobte in seiner kurzen Ansprache das Engagement der, wie er sagte, "blauen Engel" der ökumenischen Bahnhofsmission. "Sie geben diesem Ort ein menschliches, soziales und unverwechselbares Gesicht", bekräftigte er und fuhr fort: "Es gibt sie nicht nur zur Weihnachtszeit, und wir greifen gerne auf sie zurück, wenn wir selbst nicht mehr weiterhelfen können."

Gruß- und Dankesworte bei diesem besinnlichen Gottesdienst im Hauptbahnhof gab es auch von Stadtrat Nikolas Löbel (CDU) und dem Direktor des Diakonischen Werks Mannheim, Peter Hübinger.

Anlaufstelle in akuter Not

Die ökumenische Bahnhofsmission ist eine Einrichtung der evangelischen und der katholischen Kirche. Sie wird getragen vom Caritasverband Mannheim und dem Diakonischen Werk Mannheim. Die rund 50 Ehrenamtlichen in ihren leuchtend-blauen Anoraks sind im Hauptbahnhof an Gleis 1 oftmals die erste Anlaufstelle in akuten Notsituationen, hören zu, vermitteln, begleiten und geben Auskünfte.

Die Figuren der Weihnachtskrippe, die Schüler aus Mannheims Partnerstadt Bydgoszcz in Polen unter Anleitung einer Künstlerin geschnitzt haben, sind noch bis zum 6. Januar nächsten Jahres in der Bahnhofshalle zu sehen.