Die frühe Revolution des Reisens

Es funkelt und glitzert, ist aus Messing, Silber, Achat, edel mit Holz, Leder und Samt verarbeitet: Ein kostbares, aus 53 Einzelteilen bestehendes Reiseservice von Goldschmied Tobias Baur (1660-1735) steht in der Ausstellung "Barock - Nur schöner Schein?" der Reiss-Engelhorn-Museen, von der wir derzeit ja täglich ein besonderes Exponat vorstellen, für ungewöhnliche Bräuche beim Reisen. Es ist eine Leihgabe vom Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg.

Schmuckkästchen, Deckeldosen, Flakons, Bürste, Pinzette, Leuchter, Schreibzeug und Teile eines Speiseservices, im Deckel ein Spiegel - viele Besucher stehen lange vor dem Exponat, weil es da so viel zu entdecken gibt. "Es ist in seinem maßangefertigten Kasten bestens gegen die Widrigkeiten einer Reise auf schlechten Straßen geschützt", so Christoph Lind, Direktor Zeughaus und Projektleiter der Ausstellung. Wem das kostbare Teil alles gehörte, lässt sich aber nicht mehr nachvollziehen.

Grand Tour durch Europa

Barock-Serie In dieser kleinen Serie stellen wir ausgewählte Exponate der Sonderausstellung "Barock - Nur schöner Schein?" der Reiss-Engelhorn-Museen vor.

der Sonderausstellung der Reiss-Engelhorn-Museen vor. Sie zeigt über 300 Exponate auf 1200 Quadratmetern und ist bis 19. Februar 2017 im Museum Zeughaus in C 5

im Museum Zeughaus in C 5 von Dienstag bis Sonntag, von 11 bis 18 Uhr zu sehen. Montags geschlossen. Eintritt: Erwachsene 12,50 Euro, Kinder/Jugendliche (6 - 18 J.) 3 Euro, Studierende/Azubis 6,50 Euro, Familien 24,50 Euro.

Erwachsene 12,50 Euro, Kinder/Jugendliche (6 - 18 J.) 3 Euro, Studierende/Azubis 6,50 Euro, Familien 24,50 Euro. Begleitprogramm unter: http://www.barock2016.de. (pwr)

Reisen wurde im Barockzeitalter richtig "in". Ob als Künstler oder als junger Adeliger auf der Grand Tour durch Europa, ob als Kaufmann oder Gesandter, ob als Pilger oder Missionar in fernen Ländern", so zählt Lind auf, es habe im 17. Jahrhundert "einen starken Anstieg der Reisetätigkeit in Europa" gegeben. Dafür seien eben passende Hilfsmittel entwickelt worden, darunter etwa Karten, Taschengloben und sogar eigens für die Reise gefertigtes Mobiliar oder Geschirr.

"Reisen waren aber auch gefährlich und strapaziös", blickt Lind zurück: "Dem auf holperigen Straßen in Kutschen herumgeschüttelten Reisenden drohten Unfälle, Übernachtungen in oft schlecht geführten Herbergen ohne Komfort oder gar Überfälle durch Straßenräuber", so der Projektleiter. Mit dem Barock verbunden ist zudem der Beginn eines, wie er sagt, "periodischen Personenverkehrs" - wobei unsere Region eine besondere Rolle spielte: "Die Kurpfalz führte ab etwa 1670 direkte Verbindungen unter anderem nach Düsseldorf, Frankfurt, Karlsruhe oder Straßburg ein und das Heidelberger Schloss bildete mit dem großen Fass einen festen Programmpunkt in englischen und französischen Reiseführern", so Lind über frühen Tourismus.

Mittelpunkt im Postkursnetz

Insbesondere Mannheim kam 1741 eine Schlüsselrolle innerhalb des Postkursnetzes zu, die sich heute noch im Bahnnetz widerspiegelt. Von hier aus bestanden mehrmals wöchentlich stundengenaue "Fahrpost"-Verbindungen bis nach Ludwigsburg oder Schwäbisch-Gmünd, Frankfurt, Fulda, Wien, München, Düsseldorf, Maastricht oder Paris. Neben Anschlüssen nach Italien war es theoretisch sogar ohne große Schwierigkeiten möglich, nach Moskau zu reisen.

Dieser regelmäßige Personenverkehr habe "eine starke Faszination auf die Zeitgenossen ausgeübt", so Lind: "Es stand nun jedem gegen den Kauf einer Fahrkarte offen, planmäßig innerhalb eines flächendeckenden und engmaschigen Netzwerks aus Postkursen im In- und Ausland zu reisen", hebt er hervor. Daher könne man "gut und gerne von einer Revolution des Verkehrswesens sprechen", die im 18. Jahrhundert zu einer Demokratisierung des Reisens und schließlich zu den Anfängen des heutigen Kulturtourismus geführt habe.