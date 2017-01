Die große Scheu vor Wasser

Baden war die Ausnahme: Das Gemälde "Susanna und die Alten" von Jakob Jordaens d. Ä. in der Barock-Sonderschau ist eine Leihgabe der Königlichen Kunstmuseen Belgiens in Brüssel. © REM/Schumann

Es ist eine Leihgabe der Königlichen Kunstmuseen Belgiens, die sonst sehr selten außerhalb von Brüssel zu sehen ist: das Gemälde "Susanna und die Alten", in Antwerpen um 1640/1645 entstanden. In der Ausstellung "Barock - Nur schöner Schein?" der Reiss-Engelhorn-Museen, von der wir derzeit täglich ein besonderes Exponat vorstellen, steht es aber auch für einen Widerspruch: Man badete selten bis nie.

"Eines unserer Highlights der Ausstellung", freut sich Christoph Lind, Projektleiter der Ausstellung und Direktor des Zeughauses, über das großformatige Gemälde von Jakob Jordaens d. Ä. (1593-1678), einem der bedeutendsten Barockmaler. Er griff ein bekanntes biblisches Motiv auf, wonach zwei Greise Susanna die Kleider wegziehen, die sie wieder anziehen wollte. Kanne und Wasserschale vom Baden stehen noch neben ihr.

Zudringliche Blicke

"Ihrer Zudringlichkeit begegnet die Frau mit ängstlichem Blick und dem Bedecken ihres Körpers", erklärt Lind das Werk. Das Gemälde stelle der von der schönen, üppigen Susanne verkörperten Tugend die Lasterhaftigkeit in der Gestalt zweier alter Männer gegenüber. "Das bediente sicher auch voyeuristische Fantasien", räumt er ein. Auch Nymphen beim Baden habe man im Barock schließlich gerne gezeigt. "Die Realität sah jedoch anders aus", betont Lind: "Die Menschen schwelgten nicht in Badefreuden, sondern sie scheuten ganz im Gegenteil das Wasser und bevorzugten eine "trockene Toilette".

"Baden stellte im Barock eine außergewöhnliche Maßnahme dar", so Ralf Richard Wagner, mit der Epoche gut vertrauter Schlossführer und Katalogautor. Wasser sei fast nur für Mundhygiene und Händewaschen verwendet worden. "Die Reinigung des Körpers verband die barocke Denkweise nicht mehr unmittelbar mit Wasser", so Wagner, auch wenn das "von heutigen Sauberkeitsnormen aus schwer verständlich" sei.

Der Grund: Seit der Frühen Neuzeit habe man geglaubt, dass die Haut porös sei, Wasser durch Waschen und Baden in den Körper eindringen und Krankheiten verursachen könne. "Diese Annahme veränderte die körperliche Reinigung, wie sie von der Antike bis ins Spätmittelalter in Thermen und Badehäusern praktiziert wurde, grundlegend", erklärt Wagner.

Parfüm und Flohfallen

Der damalige Mensch habe sich indes keineswegs als unrein empfunden, doch statt die angeblich poröse Haut mit Wasser zu benetzen, "rieb man sie mit trockenen Tüchern ab", so Wagner. Und wer arg schwitzte, wechselte öfter am Tag die Leibwäsche - an einem schwül-heißen Tag sechsmal, wie Liselotte von der Pfalz in einem Brief am 25. August 1718 schrieb. Das galt dann, sagt er, "als Zeichen höchster Sauberkeit". "Man darf das alles nicht nach heutigen Gesichtspunkten betrachten, sondern muss sich eine andere Form der Hygiene vorstellen, die fast völlig ohne Wasser auskam", unterstreicht Wagner den Unterschied.

Ganz wichtig war Parfüm. "Es kaschierte nicht nur unangenehme Körpergerüche, sondern reinigte nach damaliger Vorstellung durch seinen Duft". Eine weitere wichtige Rolle spielte schließlich die gepuderte Perücke, die auch von breiten Bevölkerungskreisen getragen worden sei. "Diese mit Mehl bestäubten Haargebilde wurden selten gewaschen und oft nur ausgekämmt, so dass sich Ungeziefer darin einnisten konnte", schildert der Schlossführer die Probleme der Epoche.

Also entwickelte man gegen den Juckreiz sogenannte "Kopfkratzer", gegen Schädlinge wurden Flohfallen in die Frisuren eingearbeitet. Diese filigranen Elfenbeingehäuse mit Schlitzen füllte man mit blutgetränkter Watte und bestrich sie innen mit Honig, damit die Tierchen darin kleben blieben.

Am Ende des 18. Jahrhunderts ist die Zeit der Wasserscheu aber zu Ende. Da wird dann doch das Baden als Hauptreinigungsmittel empfohlen, etwa in der Oekonomisch-technischen Enzyklopädie von 1797.