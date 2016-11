Die Innenstadt vor Augen

Es ist ein Blick ins Herz der Stadt, darum wahrscheinlich haben viele den Straßenzug sofort erkannt. "Diesmal haben Sie es Ihren Lesern aber äußerst leicht gemacht", schreibt also Steffen Becker. Es für ihn "sehr einfach" gewesen, "das heutige Rätselbild zu verorten", sagt uns Manfred Hexamer. Sie haben alle recht: Schwer war es nicht, den Standort zu entschlüsseln: Der Fotograf hat hier 1956 vom Hauptbahnhof aus in Richtung Kaiserring geblickt und abgedrückt.

Nicht nur den Ort, auch das Jahr hat Karl Frank genau herausgefunden. "Mitte der 50er, genauer so um 1956 herum, denn der weiße Pkw links ist ein Opel Record Baujahr 1956". Dann hat "MM"-Leser Frank auch die beiden markanten Gebäude links und rechts hervorgehoben, weil sie beide dort noch heute stehen. Früher sei er oft mit der jungen Familie hier entlanggefahren, wenn er zuvor seine Eltern in der Neckarstadt besucht hatte - wegen der vielen Lichter sei die Strecke "für die Kinder immer ein kleines Highlight" gewesen.

"Immer vor Augen" hatte Elisabeth Hinkel den Bahnhofsvorplatz, "die Lokalität hat für mich besondere Bedeutung. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass ich im modernen Hochhaus auf der linken Bildseite meine Berufsausbildung absolviert habe." Auch danach sei sie noch einige Zeit bei der dort beheimateten Aachen-Leipziger Versicherung beschäftigt gewesen. So mittendrin in der Stadt habe sie die Veränderungen am Bahnhofsvorplatz "hautnah" erleben können.

Gewinner Folge 79 Der "MM" und das Stadtarchiv - Institut für Stadtgeschichte arbeiten bei dem Rätsel "Erkennen Sie Mannheim?" Hand in Hand. In jeder Folge werden drei Bildbände, DVDs oder historische Schriften vom Stadtarchiv verlost. Die Gewinner erhalten ihre Preise dann von uns in den kommenden Tagen zugesandt. Diesmal haben bei unserer Rätselserie "Erkennen Sie Mannheim?" folgende Leser gewonnen: Wolfgang Halkenhäuser und E. Hilpp sowie Martin Riehle. Morgen erscheint Teil 80 von "Erkennen Sie Mannheim?"

Und verändert hat sich tatsächlich eine ganze Menge. Die Stadtbahngleise liegen nicht mehr seitlich eines Grünstreifens, sondern stattdessen in der Mitte. Die Bäume stehen mittlerweile am Rand des Platzes, dazu kommt die Einfahrt in die Tiefgarage unter dem gesamten Willy-Brandt-Platz - wie die Fläche heute heißt.

Auch ganz aktuell verändert sich hier viel - auch wenn das nicht auf dem Bild zu sehen ist. "Am Vorplatz stört mich heute der Abriss des alten Postamts, aber man kann die Zeit nicht aufhalten", schreibt Edwin Darmstädter, der, wie er sagt, vom Bahnvirus befallen sei - wahrscheinlich, weil sein Opa bei der Bahn gearbeitet habe. Eine Menge Erlebnisse verbinde er mit dem Hauptbahnhof, und noch heute fahre er, wenn es Gelegenheiten dazu gebe, gerne mit historischen Dampflokomotiven.

"Oft mit dem Rad zum Bahnhof"

Auch Lutz Winnemann hat es zu den Bahnen und Lokomotiven hingezogen. "Gerne bin ich als Bub mit dem Fahrrad zum Bahnhof oder auf die Überführung zum Lindenhof gefahren, um von dort den Schienenverkehr von Bahn und Straßenbahn zu beobachten", schreibt er uns. Vor seinem geistigen Auge drängen sich noch die "Kraftdroschken" am alten Taxistand. Und er weiß auch noch gut, als die neuen längeren Straßenbahnen eingeführt wurden, weswegen eine größere Wendeschleife nötig wurde, die dann neben den Bahnhof verlegt wurde.

Obwohl sie, in Käfertal aufgewachsen, nur recht selten in die Innenstadt gekommen sei, erinnere sie sich gut an den Anblick, erzählt uns Erika Fuchs. Eine Situation hat sie dabei noch genau vor Augen, als sie mit ihrer Mutter, Anfang oder Mitte der 50er Jahre, in der Mannheimer Innenstadt war und eben auch dorthin, zum Hauptbahnhof, kam. An dem Gebäude habe ein großes Banner gehangen, "Mannheim grüßt seine Spätheimkehrer", sehr beeindruckt habe sie das. Schon lange wohnt Erika Fuchs nicht mehr in Mannheim, sondern in Bad Soden. Doch ihrer Heimatstadt fühle sie sich sehr verbunden.