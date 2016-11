Die kostbarsten Seiten des Barock

"Ein bisschen Bauchweh" hat sie, das bekennt Annette Kirsch offen. Zwar ist sie schon 36 Jahre Papierrestauratorin an den Reiss-Engelhorn-Museen. Aber was sie derzeit machen muss, nämlich in der Sonderausstellung "Barock - Nur schöner Schein?" bis zu 400 Jahre alte, höchst kostbare Drucke vorsichtig umzublättern, das sei "schon aufregend - denn ein falscher Handgriff, und es kann etwas abbrechen", sagt sie.

Aber jetzt, etwa zur Halbzeit der noch bis Februar laufenden Ausstellung, muss sie besonders viele der historischen Werke in die Hand nehmen. "Sie dürfen nicht so lange dem Tageslicht ausgesetzt sein, sonst gibt es Farbveränderungen", erläutert Bernd Hoffmann-Schimpf, der Leitende Restaurator des Museums. Maximal 50 Lux Lichtstärke vertrage so ein viele Jahrhunderte alter Druck, und auch das nur begrenzt - deshalb sei es in Ausstellungsräumen immer so dunkel, dass Menschen gerade noch Farbkontraste wahrnehmen können.

Für die seltenen Drucke ist selbst das noch zu hell. "Wenn sie hier ein Vierteljahr waren, müssen sie drei Jahre ins Dunkle, damit sich die Farben erholen können", so Hoffmann-Schimpf. Und dazwischen ist Umblättern angesagt, damit die einzelnen Seiten nicht zu sehr belastet werden. Wie oft, das gibt der Leihgeber genau vor, "zwischen wöchentlich, alle 14 Tage oder alle sechs Wochen", so Annette Kirsch. Derzeit ist sie besonders beschäftigt - von den 63 historischen Drucken in der Ausstellung mussten vergangene Woche 24 Bücher umgeblättert werden, in dieser Woche sind es 19.

Vierfach gesichert

Zunächst ist Hoffmann-Schimpf gefragt, der Mann mit dem Schlüssel - besser: den Schlüsseln. Vierfach ist jede der Glasvitrinen gesichert. Hat sie der Leitende Restaurator geöffnet, hebt Annette Kirsch die Werke - mit Handschuhen - ganz vorsichtig auf einen Rollwagen. Kurz sind sie jetzt ganz hellem Licht ausgesetzt, aber nun geht es um Genauigkeit, um Millimeter. Registrar Marianne Aselmeier hält das Protokoll der Übergabe, die Verabredungen mit den Leihgebern bereit. Kirsch fotografiert die Seiten, die bislang zu sehen waren, um festzuhalten, dass es keine Schäden gibt, blättert dann höchst vorsichtig um auf die nun vorgegebene Seitenzahl. Ein leicht gewölbtes Blatt, eine winzige Absplitterung - nichts darf dem Auge entgehen, alles wird protokolliert, fotografiert. "Manchmal denkt man, dass einige Sachen gar nicht mehr ausgeliehen werden dürften, in so schlechtem Zustand sind sie", seufzt sie - korrigiert dann aber gleich: "Wäre ja auch schade, wenn solche Kostbarkeiten niemand mehr zu Gesicht bekommen würde!" Aber vor jeder Berührung der fragilen Blätter habe sie "schon gehörig Respekt", gesteht Kirsch.

Etwa bei der sogenannten "Merian-Bibel", einer Leihgabe der Württembergischen Staatsbibliothek, 1630 erschienen in Straßburg. "234 eigenhändig gefertigte Illustrationen, die in biblischen Text fortlaufend eingefügt wurden, handkoloriert und von hohem künstlerischem Wert", wie Kuratorin Irmgard Siede hervorhebt. Eigentlich sei Merian ja bekannt als Kupferstecher von Städteansichten, weniger als Bibelillustrator, "aber er befasste sich selbst intensiv mit religiösen Fragen, sein Verlagssignet war "Pietas contenta lucratur", also Frömmigkeit zahlt sich aus", erläutert Siede.

Klimatisierte Vitrinen

Trotz reformatorischer Schriften und Gedanken weise der Barock eine starke geistliche Bildkultur auf. "Biblische Historienbilder genossen eine unheimlich weite Verbreitung, man nutzte dafür die Möglichkeiten der Druckgrafik", so Siede - und da zeige man in der Ausstellung "einige Kostbarkeiten", die freilich den Restauratoren auch gewaltig zu schaffen machten.

Schließlich ist es mit regelmäßigem Umblättern nicht getan. Fünf Grafiken aus dem 17. Jahrhundert werden während der Ausstellung ganz ausgetauscht. In jeder Vitrine lagern zudem, für die Besucher unsichtbar, spezielle Kassetten, darin ein Gemisch aus Kunststoff und winzigen Glaskugeln eingeschweißt.

Es speichert Feuchtigkeit, garantiert genau die regelmäßige Luftfeuchtigkeit, welche der Leihgeber vorschreibt - meist 50 oder 55 Prozent. Alle klimatisierten Vitrinen sind mit elektronischen Fühlern versehen und vernetzt. "Alle fünf Minuten werden die Werte aufgezeichnet, fünf Jahre gespeichert - wenn später Reklamationen von Versicherungen oder Leihgebern kommen sollten", erkärt Hoffmann-Schimpf. Aber er verlässt sich nicht allein auf die Elektronik: "Zweimal die Woche mache ich einen eigenen Rundgang, kontrolliere alles". Aber nur wer so hohe Standards garantiere, der erhalte eben auch so kostbare Leihgaben.