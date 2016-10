Die Kronjuwelen der Eiszeit

Die Reste von Mammut, Waldelefant, Wölfen, Wasserbüffel, Höhlenbär und Höhlenhyäne - sie zieren seit Jahrzehnten quasi sein Wohnzimmer. Doch nun will sich Klaus Reis davon trennen. Seine komplette Privatsammlung, über 20 000 meist eiszeitliche Knochen, Schädel, Gebissreste und Stoßzähne, hat der 81-jährige Seniorchef der Sektkellerei Deidesheim als Zustiftung den Reiss-Engelhorn-Museen übertragen. Die Experten holen die Exponate, 21 Gitterboxen, gerade nach und nach in ihre Mannheimer Depots.

"Wir kommen damit schlagartig unter die Top Ten der Museen mit eiszeitlicher Sammlung", freut sich Wilfried Rosendahl, Direktor des Museums Weltkulturen der Reiss-Engelhorn-Museen. Für sein Haus ergäben sich damit "ganz neue Forschungsmöglichkeiten", hebt er hervor. In Mannheim erstmals ausgestellt werden einige der paläontologischen Exponate 2020, in einer neu zusammengestellten, erweiterten Version der Ausstellung "Eiszeit-Safari", welche Rosendahl und sein Team gerade in Koblenz mit großem Erfolg präsentiert hatten.

Die Exponate stammen aus der Eiszeit, als es am Oberrhein keine Gletscher gab, sondern eine savannenartige Landschaft mit sehr vielfältigem Tierbestand. Das Curt-Engelhorn-Zentrum für Archäometrie, das unter anderem anhand einer Isotopen- und Kohlenstoffanalyse das Alter von Objekten sehr genau bestimmen kann, hat schon einige der Exponate untersucht. "Wir gehen 600 000 Jahre zurück", kann Rosendahl das Alter eingrenzen. Er spricht dankbar von einer "phänomenalen Sammlung", von "echten Kronjuwelen", "außergewöhnlichen Raritäten" und "exzellenten Stücken von sehr guter Erhaltungsqualität". Heute lasse sich das "so gar nicht mehr finden" - denn seit 1986 müssen laut Gesetz Bodenfunde an die Behörden abgeliefert werden.

Riesenhirsch weckt Leidenschaft

Das war nicht so, als Klaus Reis die Sammelleidenschaft packte. Schon als Kind sammelte er - aber keine Knochen. "Als ich acht, zehn, zwölf Jahre alt war, habe ich alte Küfergeräte aufgehoben, die weggeworfen werden sollten", erinnert Reis sich schmunzelnd - schließlich stammt er aus einer Familie, die seit dem 16. Jahrhundert Weinbau betreibt.

Dann wandte er sich als Jugendlicher Mineralien zu - auch da hat er noch eine stattliche Sammlung. Dann, plötzlich, an einem Nachmittag irgendwann Ende der 1940er Jahre, sei bei Niedrigwasser am Rheinufer ein riesiger Tierschädel aufgetaucht - der Schädelknochen eines Riesenhirsches. "Das", so Ries heute, "war der Anfang - und das ist daraus geworden", zeigt er stolz auf sein kleines "Urzeit-Museum".

Er hat es über die Jahre und Jahrzehnte überwiegend selbst zusammengesammelt. Am Rheinufer holte er Fossilien aus dem Schlamm, besonders aber aus Kiesgruben - die gab es damals viele, es war ja die Ära des Wiederaufbaus, da blieb keine Zeit für Archäologie. Was Saug- und Greifbagger aus den Gruben holten und nicht verwertbar war, kippten sie an den Rand. "Da war Holz drin, Metall, alte Knochen", weiß Reis. Jeden Samstag und Sonntag verbrachte er auf Abraumhalden. Er wühlte sich durch die Reste und nahm mit, was ihm gefiel - das störte seinerzeit keinen, es galt ja als Abfall.

Später machte er sich einen Namen, wurde dann auch schon mal von Baggerführern auf besondere Funde hingewiesen, "dafür bekamen sie einen Kasten Bier oder die Frau Blumen oder eben Sekt". Als er erwachsen war, machte er sogar den Tauchschein, stieg oft selbst in Flüsse und Baggerseen, kaufte und tauschte, um seine Sammlung zu erweitern. Auch eine eigene Konservierungsmethode entwickelte er, brachte sich als Autodidakt archäologisches Wissen bei. Aber besonders gerne sammelte er selbst.

Wenn er vom Gründonnerstag 1978 erzählt, klingt es, als wäre es gestern gewesen. Es hatte gewittert, geregnet. Reis ging dennoch raus, zu einer Sandgrube. Erst stieß er auf eine Geweihschaufel. "Abends sah ich ein weiteres Geweih eines Riesenhirsches, genau neben mir in den Brennnesseln", erinnert sich Reis. "Ich hatte Tränen in den Augen und dachte: Mein Gott, warum immer ich", so Reis, "es war wunderschön, ich hatte echt viel Glück im Leben!"

Doch obgleich er sie viele Jahre auf seinen Touren mitnahm wie andere Väter ihre Jungs zum Fußballplatz - ein Glück hat Reis nicht: Er konnte seine Söhne Peter und Joachim nicht ebenso für eiszeitliche Knochen von Steppenziegen, Riesenhirsch, Flusspferden oder Mammuts begeistern. "Wir wollen, dass sich nun auch andere an den Funden erfreuen können", drückt es Joachim Reis diplomatisch aus.

Klaus Reis wünschte sich immer, "dass die Sammlung zusammenbleibt!" Er sammelte zwar nie auf der rechten, stets nur auf der linken Rheinseite - ein Zufall, wie er sagt. "Aber die Sammlung ist hier in der Gegend gewachsen, hier soll sie bleiben", befand der 81-jährige. Dabei meldeten sich, nachdem er kleinere Ausstellungen bestückt hatte, Japaner und Amerikaner bei ihm, wollten ihm die Knochen abkaufen. "Über eine Million Dollar haben sie mir geboten - aber ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe", so Reis.

Eine Million Euro wert

Andererseits gab es einen Rechtsstreit mit dem Land Rheinland-Pfalz, das ihm die Verfügungshoheit über seine Exponate ganz streitig machte - was Reis nach langem Kampf und vielen teuren Rechtsgutachten abwehrte: "Das war bitter!"

Inzwischen hat die Generaldirektion kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz zugestimmt, dass die Mannheimer Museumsleute die Sammlung übernehmen. Zuvor ist sie offiziell auf eine Million Euro taxiert worden. "Liebhaber würden mehr zahlen. Aber was soll's. Ich habe zu essen, zu trinken und ein gutes Gefühl, wenn ich diese Sammlung für meine Heimat erhalten habe", so Reis im Einklang mit seiner Familie.