Die Mannheimer und ihre Fahrräder

Das Buch zum Fahrradjubiläum kommt ganz standesgemäß mit Reifenspuren auf den Vor- und Nachsatz-Blättern daher. Bernhard Wipfler, Verleger der renommierten Edition Quadrat, hat einen prächtigen Bildband des Mannheimer Fotografen Horst Hamann herausgebracht. Titel des 186 Seiten umfassenden Werks im Großformat zum Blättern und Betrachten: "Drais und seine Nachfahrer."

Fotoshooting im Ehrenhof

Der aufwendig produzierte und von der Stadt Mannheim mitfinanzierte Bildband mit Texten von Michael Ziegler und Markus Mertens (in Deutsch und Englisch) zeigt in einer modernen Optik ein umfassendes Porträt der Mannheimer und ihrer Fahrräder. Sei es "Fahrradflüsterer" Hannes Münch (Basement Bikes) oder Wissenschaftlerin Christiane Koch (Universität Mannheim) - die beiden und über 80 weitere Stadtbewohner - darunter auch Verleger Wipfler selbst mit seiner Enkelin Luisa - führen in dem Bildband stolz ihre Fahrräder vor.

Buch-Tipp Horst Hamann: "Drais und seine Nachfahrer", mit Texten von Michael Ziegler und Markus Mertens. Edition Quadrat, Mannheim 2016, 186 Seiten, Großformat 26,4 x 29,5 Zentimeter, ISBN 978-3-941001-26-8, Preis: 29,80 Euro.

Christiane Kochs hinreißendes Klapprad im 70er-Jahre-Originalzustand und Hannes Münchs klassisches Transportfahrrad sind dabei ebenso Hingucker wie Ralf Glock-Kleinerts High-Tech-Rennrad oder die aus Bambus-Stangen gefertigten Flitzer von Eva Kneer und Oswald Wieser. "Wir wollten die radfahrende Stadtgesellschaft umfassend dokumentieren", erklären Wipfler und Axel Bentz von der städtischen Geschäftsstelle Radjubiläum.

Bentz gab die Idee, erstellte gemeinsam mit Wipfler-Sohn Sebastian und Fotograf Hamann das Konzept für den Bildband. Die Dokumentation ist gelungen: Vom stilecht gekleideten Fahrrad-Enthusiasten Robert Seebacher, der mit seinem knallroten, ganz nach amerikanischem Vorbild gestalteten Cruiser bei Fahrradveranstaltungen aller Art in der Stadt präsent ist, bis hin zum Feuerwehr-Triathleten Tim Bratzler auf seinem Canyon Signaturbike Fumic Brothers geben sich die Nachfahrer und im übertragenen Sinne Nachfahren des erfinderischen Freiherren Karl Drais vor Hamanns Kamera die Ehre. Die Aufnahmen entstanden im Ehrenhof des Schlosses, manche der Abgelichteten machten spontan mit, andere hatten Hamann und Bentz zum Shooting eingeladen.

Da posierten dann Radsport-Legende Willi Altig mit E-Bike, ADFC-Vorsitzender Gerd Hüttmann mit voll ausgestattetem City-Fahrrad und Saara Morsch mit originalgetreuem Laufmaschinen-Nachbau. Bibliothekarin Bettina Harling fuhr mit der mobilen Fahrrad-Bücherei vor, Medizinerin Vera Germann mit ihrem klassisch-elegantem Kettler Alu-Rad oder Stadtplaner Klaus Elliger mit seinem feuerroten "Monnem Bike", mit dem er dienstlich durch die Stadt tourt.

Aus den Aufnahmen, so viel steht jetzt schon fest, wird zudem eine Open-Air-Ausstellung entstehen, die im Fahrrad-Jubiläumsjahr 2017 im Friedrichspark aufgebaut werden soll.