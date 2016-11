Es ist klar: Der Platz in der Innenstadt kann nur einmal verteilt werden. Jeder Quadratmeter, der dem Radverkehr zugeschlagen wird, muss woanders - zumeist beim Auto - abgezogen werden. Dass dies in Mannheim nicht so umfassend geschehen kann, wie sich die Vorkämpfer des Radverkehrs auf internationaler Ebene das vorstellen, hat gute Gründe. Den Einzelhandel nicht zu beachten, wäre in einer Stadt, die sich als Einkaufsmetropole versteht, eine Dummheit. Deswegen ist der Bismarckstraßen-Umbau zum Erfolg verurteilt. Nur noch Staus und Stockungen auf allen Straßen, die ins Zentrum führen, darf nicht das Ergebnis der kostspieligen Veränderungen sein.

Deswegen gilt es, jetzt sehr genau hinzuschauen, wie sich der Verkehrsablauf auf der Hauptachse verändert. Und für künftige Umverteilungen im Straßenraum ist Augenmaß gefordert. Mehr Fahrradstraßen, mehr und sichere Radwege - dies bleiben aber richtige Vorhaben, damit die Innenstadt auch in Zukunft als Ziel für Einzelhandelskunden aus Mannheim und aus dem Umland attraktiv bleibt. Dass der Verband Metropolregion Rhein-Neckar über die Planung von Fahrradschnellwegen diskutiert, ist nur einer von vielen Hinweisen, dass das Velo weiter im Kommen ist. Dass der Handel die Entwicklung skeptisch, aber konstruktiv begleitet, lässt auch in Zukunft tragfähige Lösungen erwarten. Die Richtung stimmt jedenfalls.