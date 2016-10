Die Schwöbels warten auf den Abflug

Ben und Teresa Schwöbel lassen am Shelly Beach an der Ostküste von Australien Drachen steigen.

Eigentlich wollten sie schon längst in Papua-Neuguinea sein, genauer gesagt auf der Insel Karkar. Doch zurzeit läuft alles anders, als es die Schwöbels geplant hatten. Die Familie aus Wallstadt war im August mit dem Ziel Karkar in die Ferne aufgebrochen (wir berichteten). Mutter Katrin, Vater Florian sowie die Kinder Teresa (12), Ben (10) und Isabella (7) waren fest entschlossen, in Papua-Neuguinea ein neues Leben zu beginnen. Doch jetzt sitzen sie fest - und zwar in Australien.

Alle nötigen Papiere, die zur Auswanderung gebraucht werden, fehlen noch. Und das obwohl die Schwöbels bereits im April alle Unterlagen ausgefüllt hatten. "Wir wurden bei der Abreise darauf hingewiesen, dass der Aufenthalt hier in Australien etwas länger dauern könnte", erzählt Katrin Schwöbel dem "MM" über das Internet-Telefon Skype: "Aber jetzt sind wir fast schon drei Monate hier - und es läuft doch sehr anders als erwartet."

Der Plan Am 16. August waren die Schwöbels von Frankfurt aus nach Singapur und dann nach Brisbane geflogen. Katrin und Florian Schwöbel wollen, wenn sie in Papua Neuguinea ankommen, auf Karkar zusammen mit einem weiteren Arzt die medizinische Versorgung der Insel übernehmen. Die Familie wird dann mit zwei Helfern in einer Wohnung nahe des Krankenhauses leben.

Die 40-jährige Ärztin trägt die Planänderung allerdings zurzeit noch mit Fassung und genießt das Gute daran. "Gerade in den ersten Wochen hatten wir eine sehr intensive Familienzeit", erzählt sie: "Die Ausflüge in die Tierparks, die Tage in dem Haus eines Freundes am Meer, die Stunden am Strand - das war einfach total schön." In diesen entspannten Wochen entdeckten Katrin und Florian Schwöbel auch, dass der Welt-Tropen-Kongress diesmal nach Brisbane einlud. "Eine einzigartige Gelegenheit für uns", betont Florian Schwöbel, der bis vor kurzem noch in einer Orthopädie-Praxis in Schriesheim praktizierte.

Aber wohin mit den Kindern? Im fernen fünften Kontinent fehlten nun definitiv die Großeltern als Betreuer. Doch: "Zu dieser Zeit gab es ein Feriencamp, da meldeten wir die Kinder an. Und tatsächlich: Sie waren wirklich total begeistert", freut sich Katrin Schwöbel auch noch Wochen später über die Spontaneität ihrer Sprösslinge. Die fremden Leute, die andere Sprache - für Teresa, Ben und Isabella überraschenderweise kein Problem. Nur eines störte die Jüngste: "Immer wenn ich Englisch sprechen will, kommt Deutsch raus", erklärte sie der Mama nach den ersten Camp-Tagen.

"Eigentlich vermisse ich fast nichts", erzählt die 12-jährige Teresa dem "MM" über den Kurznachrichtendienst Whatsapp. Die Leute in Australien seien "total nett", die Tiere, die Natur "toll". Auch der zehnjährige Ben, der nie auswandern wollte, hat sich mittlerweile mit der Gesamtlage abgefunden, "nur mein bester Freund Robert, der fehlt mir sehr", schreibt er.

Alles in allem klingt das "Hängenbleiben" in Australien doch ziemlich lässig, gar nicht nach nervenaufreibender Planänderung, finden wir. Florian Schwöbel sieht das allerdings anders: "Das war am Anfang ja alles ganz nett, aber jetzt würde ich gern mal wieder arbeiten", stöhnt er.

Über Wasser hält er sich mit deutschem Essen, das er bei den Oktoberfest-Wochen im Aldi in Brisbane entdeckt hat. Weißwurst, Weißbier und Brezeln - jubelnd kam der 40-Jährige mit gefüllten Einkaufstaschen nach Hause. "Ich muss zugeben, das hat meine Laune doch etwas gehoben", lacht er. Ein Stimmungstief hat sich dagegen bei den Kindern eingeschlichen. Denn die Schulunterlagen, die bereits in Papua Neuguinea eingetroffen waren, sind jetzt in Australien gelandet - und nicht, wie sehnsüchtig erhofft, im Meer versunken. "Die Urlaubsstimmung ist nun fürs Erste hinüber", bringt es Mama Katrin auf den Punkt. Nahezu zeitgleich kam auch der Deutsche Julian Schön in Brisbane an. Er ist zuständig für den Schulunterricht von Teresa, Ben und Isabella, hatte schon in Karkar auf die Familie gewartet, die er in den nächsten drei Jahren unterstützen soll. Damit steht nun wieder täglich Pauken auf dem Programm.

Es wird also ernst in Australien. Auch wenn die ganz große Herausforderung der Schwöbels - die Ankunft auf Papua Neuguinea - noch bevorsteht. Irgendwann jedenfalls.