„Die Stadt darf nicht zur Beute werden“

Der Gestaltungsbeirat wurde 2010 von der Stadt eingerichtet, mehr als 120 Projekte behandelte die Architektur-Jury, 30 Bauvorhaben wurden seither realisiert - wie das Sportzentrum des TSV Mannheim von 1846. © Proßwitz

Der Stuttgarter Architekt Jörg Aldinger leitet ab sofort den Mannheimer Gestaltungsbeirat. Die Experten-Jury in Sachen Baukultur war zuletzt von der CDU im Gemeinderat heftig kritisiert worden. Aldinger sieht in dem Gremium jedoch eine Chance für Verbesserungen bei Bauten in der Stadt.

Herr Aldinger, welchen Bezug haben Sie zu Mannheim, was verbinden Sie mit der Stadt?

Jörg Aldinger: Mannheim ist eine der wichtigsten, spannungsvollsten und interessantesten Städte in Baden-Württemberg und darüber hinaus. Mannheims Geschichte von der Barockstadt zur Industriestadt in eine offene, aber auch dynamische Zukunft der postindustriellen Stadt sind faszinierend. Ich freue mich am Wandel und an der Gestaltung der Zukunft teilhaben zu dürfen.

Die Christdemokraten im Mannheimer Gemeinderat sahen im Expertenrat zuletzt eine Bevormundung durch den Gestaltungsbeirat, die die Grenze der baurechtlichen Genehmigungsverfahren überschritte. Wie sehen Sie die Aufgabe des Gremiums?

Aldinger: Zuerst muss ich vorausschicken, dass ich die Vorgänge nicht kenne und dadurch nicht beurteilen kann. Die Aufgabe des Gestaltungsbeirates ist nach Satzung, die Förderung und Sicherung städtebaulicher und architektonischer Qualität. Aus meiner persönlichen Sicht wollen wir für intelligenten Städtebau und nachhaltige Architektur werben, überzeugen und hoffentlich auch begeistern. Natürlich gehört es auch zu der Aufgabe, negative Entwicklungen zu verhindern und in positive Beiträge zu konvertieren.

Auf dem Immobilienmarkt herrscht Goldgräberstimmung, Investoren und Bauherren haben mitunter gar kein Interesse an Gestaltungsfragen. Wie wollen Sie da Einfluss nehmen in Richtung Baukultur?

Aldinger: Ich kenne die Immobilienwirtschaft aus anderen Gestaltungsbeiräten und aus meiner Praxis als Architekt überwiegend anders. Es besteht in der Branche durchaus die Erkenntnis, dass Qualität nicht gegen den wirtschaftlichen Erfolg stehen muss, sondern im Gegenteil geradezu Voraussetzung sein kann. Wer guten Städtebau und gute Architektur vorschlägt, erreicht in der Regel Vorteile für das gesamte Projekt.

Baukultur bedeutet nicht losgelöste Ästhetik, sondern die Integration vieler Parameter, auch einer angemessenen Wirtschaftlichkeit.

Dennoch: "Die Stadt als Beute" - so heißt ein Film aus diesem Jahr, der das Wohnungsbaugeschehen kritisch beleuchtet. Welche Aufgabe kann da noch die Stadtgestaltung bezüglich der sozialen Weiterentwicklung der Gesellschaft übernehmen?

Aldinger: Im Hinblick auf die ernstzunehmende Prognose, dass in 30 Jahren 70 Prozent der Weltbevölkerung in Städten oder Agglomerationen leben werden, ist ein Bild der Stadt der Zukunft von besonderer Bedeutung. Wir müssen Verdichtung und Lebensqualität in ein Gleichgewicht bringen. Nur dann ist eine Stadt langfristig lebenswert. Stadt darf nicht zur "Beute" werden, sondern soll ein "Gemeingut" für alle sein. Soziale Durchmischung, kulturelle Vielfalt, attraktive öffentliche Räume, vernünftige Mobilitätskonzepte, ökologische Integrität noch vieles anderes, aber auch nicht zuletzt ein attraktives und unverwechselbares Stadtbild gehören dazu. Mannheimer Bürgerinnen und Bürger sollen sich mit IHRER Stadt identifizieren können.

Und wie kann das gelingen? Welche Rolle spielt gescheite Öffentlichkeitsarbeit dabei und wie muss die aussehen?

Aldinger: Das Grundprinzip ist Öffentlichkeit und Transparenz. Qualitätsvoller Städtebau und Architektur sind ein spannendes Thema und werden zu selten positiv öffentlich diskutiert. Wenn Diskussionen in Gang kommen, dann oft zu spät in einer aggressiven Ablehnung des Neuen, der Veränderung. Oft wurde versäumt, am Anfang Öffentlichkeit zu praktizieren, zu überzeugen und die Dynamik einer Stadt für ihre eigene Entwicklung zu nutzen.

In dem Zusammenhang ist es eine Herausforderung, Bürgerbeteiligungsmodelle und fachliche Qualität zusammen zu bringen. Herausforderungen haben Potenzial und wir Mitglieder des Gestaltungsbeirats wollen die Potenziale im Sinne Mannheims nutzen.