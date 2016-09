Die Urlauber, die nun zum Ferienende mit der Bahn nach Hause kommen - Steffi Sikorski begrüßt sie alle, aber sie sieht niemanden davon. Und niemand sieht sie. Aber sie ist die "Stimme des Hauptbahnhofs". In einem Raum im Obergeschoss des Gebäudes sitzen sie und ihre beiden Kolleginnen des Ansagezentrums, gleich neben der "3-S-Zentrale für Service, Sicherheit und Sauberkeit". Sie sollen dafür sorgen, dass nichts schief geht - und wenn doch, dann die Folgen wenigstens gut abfedern.

Sieben Bildschirme hat Sikorski vor sich, zwei Tastaturen, mehrere Telefone. Ein Monitor zeigt, was Kameras auf den Bahnsteigen sehen; andere gleichen einem Gewirr bunter Linien mit Ziffern, einem Strickmuster ähnlich. Doch seit 20 Jahren macht sie nun schon diese Aufgabe. Direkt nach der Ausbildung im "Eisenbahnbetriebsdienst", wie das offiziell heißt, kam sie hierher - und ist geblieben. Man spürt, dass sie jeden Zug auswendig kennt, der hier einfährt, so viel Sicherheit, so viel Routine strahlt sie aus.

Information zu Verspätungen

Hauptbahnhof in Zahlen Durch den Hauptbahnhof Mannheim fahren täglich im Schnitt rund 240 Fernzüge und 265 Nahverkehrszüge sowie 155 S-Bahnen. Täglich nutzen rund 110 000 Reisende den Hauptbahnhof. Bei einer überbauten Fläche von 5800 Quadratmetern hat er eine Nutzfläche von 18 000 Quadratmetern. Es gibt 34 Geschäfte und Gastronomiebetriebe, fünf Bahnsteige und neun Aufzüge. Die Eingangshalle und der Info-Punkt sind täglich von 6 bis 24 Uhr geöffnet, die Mobilitätsservice-Zentrale von 6 bis 22 Uhr telefonisch unter 0180/6 512 512 erreichbar. pwr

Doch für die Routine ist sie nicht da, die Ansage "Türen schließen" kommt vom Band. Sikorskis Aufgabe ist, über Verspätungen oder Veränderungen im Fahrplan, in der Zugwagenfolge oder über Bahnsteigänderungen zu informieren. So fährt die Regionalbahn aus Friedrichsfeld heute ausnahmsweise auf Gleis 7 ein, hat ein ICE 15 Minuten Verspätung. "Iris" hilft ihr dabei, das "Integrierte Reiseinformationssystem" die Schnittstelle zu den Fahrdienstleitern, die den Betrieb steuern. Wenn sich etwas ändert, hören die Reisenden Sikorskis Stimme, dann speist sie die Daten in die elektronischen Anzeigetafeln am Bahnsteig ein. Oder macht zwischendurch auch mal eine Ansage, dass Frau soundso "bitte zur DB-Info in der Bahnhofshalle" kommen solle.

Nicht nur für Mannheim ist das Ansagezentrum im Hauptbahnhof zuständig. Auch die Stimmen, die in Heidelberg und Heilbronn auf den Bahnsteigen zu hören sind, kommen aus dem Hauptbahnhof der Quadratestadt. Drei Mitarbeiter sitzen daher jeweils in der Früh- und der Spätschicht hier, nachts muss einer alle drei Bahnhöfe abdecken.

Das gilt ebenso für die Kollegen daneben. Die Mannheimer "3 S-Zentrale" deckt Heidelberg, Heilbronn und über 160 kleine Bahnhöfe in der gesamten Region dazwischen mit ab. "Die Gewährleistung eines sicheren Bahnhofsbetriebs" - so umschreibt Hans-Jürgen Vogt, Leiter des Bahnhofsmanagements Mannheim, die Aufgabe.

An sieben Tagen 24 Stunden besetzt, laufen hier alle Informationen vom ärztlichen Notfall über defekte Aufzüge oder Schäden durch Vandalismus bis zur Einleitung von Evakuierungsmaßnahmen zusammen. 77 Kameras "für den Betriebsablauf", wie es offiziell heißt, gibt es im Mannheimer Hauptbahnhof, auch deren Bilder hat man hier im Blick - unabhängig von den weiteren Kameras der Bundespolizei. Darüber hinaus werden hier die Ein- und Ausstiegshilfen für Behinderte koordiniert, ebenso die Streifen von "DB Sicherheit" - eine davon ist immer im Mannheimer Hauptbahnhof unterwegs. 26 solcher "3-S-Zentralen" gibt es in Deutschland, und sie sind so vernetzt, dass sich etwa die Evakuierung eines Bahnhofs aus einer anderen Zentrale steuern lässt.

In kurzer Zeit beladen

Von Mannheim aus wird aber auch dafür gesorgt, das Bahnreisende keinen Hunger und Durst haben. Weil die Kapazität der Lager in Stuttgart und Frankfurt nicht mehr ausreichte, wurde Anfang 2015 in einem früher für eine Werkstatt genutzten Gebäudeteil neben dem Biotopia-Fahrradparkhaus ein Logistikzentrum eingerichtet.

Wie Steffi Sikorski hat auch Semin Sehovic einen Bildschirm, auf dem alle Züge verzeichnet sind. Wenn es hier rot blinkt, dann hat der Zug aber keine Verspätung, sondern ihm fehlen Kekse oder Kaffee, Brötchen oder Bier. "Ich kann hier sehen, was ein Zug braucht, die Kasse im Bordrestaurant meldet den Bestand", erklärt der Schichtleiter. Er und seine zehn Mitarbeiter müssen dann dafür sorgen, dass Nachschub an Bord kommt - und zwar so schnell, dass keine Verspätung entsteht.

Ob aus dem Kühlhaus oder aus Regalen - schnell werden die Vorräte zusammengestellt, Getränkekisten gestapelt, bei Defekten im Bordrestaurant notfalls hier heißer Kaffee gekocht. 120 bis 130 verschiedene Artikel lagern in Mannheim, täglich erhalten hier 60 bis 70 Züge per Elektrokarren die fehlenden Waren. "Wir sind unter den zwölf Logistikzentren der Bahn das kleinste, aber das jüngste", so Bahnhofsmanager Vogt. Es geht auch nur um Nachschub, die komplette Bestückung der Bordgastronomie erfolgt in München oder Hamburg. "Bei uns müssen die üblichen Haltezeiten von zwei bis sechs Minuten reichen", betont Vogt, "um die Lücken zu füllen."