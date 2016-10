Die Weichen sind gestellt

Fast die Hälfte der Mannheimer fühlt sich in ihrer Stadt bedroht, hat Angst, Opfer eines Verbrechens zu werden. 80 Prozent rufen nach Videoüberwachung auf öffentlichen Plätzen, um sich wieder sicherer zu fühlen. Diese erschreckenden Zahlen ergab das "MM"-Bürgerbarometer im Sommer. Die Stadt und Polizei musste auf diese Situation reagieren. Ein neues Konzept soll mehr Sicherheit bringen, das ist ein wichtiges Signal. Doch nun muss es auch konkret werden. Diese Initiative ist nur eine Weichenstellung, die Arbeit wird folgen. So ist es gut, dass der Kommunale Ordnungsdienst mit sechs weiteren Mitarbeitern verstärkt wird. Dadurch ist das Konstrukt flexibler, und die Präsenzzeiten lassen sich so leichter ausweiten.

Aber trotzdem bleibt auch die Polizei in der Pflicht. Die Ermittlungserfolge am Neckarufer 2015 und 2016 zeigen, dass die Beamten stetig gegen die Drogenszene vorgehen. Aber nicht nur sie sind gut vernetzt und wissen, wo was passiert. Die Kriminellen sind es ebenso und suchen sich neue Plätze. Dranbleiben ist angesagt.

Für das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung bringt das zwar nichts, aber dafür gebe es die Videoüberwachung, die für die Innenstadt ein wichtiges Zeichen wäre, wenn auch kein "Allheilmittel". So präventiv sie ist, so kontrovers wird sie auch diskutiert. An Brennpunkten zu filmen, ist richtig, eine allgegenwärtige Überwachung aber fatal.