Diebe stehlen Autokennzeichen

Diese TÜV-Marken sind immer wieder Objekte der Begierde bei Dieben. © bro

Auf Autokennzeichen hat es ein unbekannter Täter derzeit im Süden der Stadt abgesehen. Ende der vergangenen Woche wurden von mindestens 15 Fahrzeugen auf dem Pfingstberg die Nummernschilder gestohlen - so oft wurde jedenfalls Anzeige erstattet. Die Polizei geht aber noch von deutlich höheren Zahlen aus.

In einem Fall verschwanden beide Schilder, in allen anderen nur das hintere Kennzeichen. Die Polizei geht darum davon aus, dass es der Täter auf die TÜV-Plaketten abgesehen hatte, die bei Autos stets auf dem Rückkennzeichen angebracht ist.

Heribert Stefanski ist einer der Bestohlenen. Er bemerkte, dass sein hinteres Kennzeichen fehlte, und erstattete Anzeige. "Auf dem Posten Rheinau war ich der achte Anzeigensteller", berichtet er. "Taucht das Kennzeichen nicht mehr auf, ist eine aufwendige Neuzulassung notwendig. Das zahlt zwar die Versicherung, aber der Ärger und der Aufwand bleiben beim Halter."

Selten ist der Diebstahl von Autokennzeichen dabei nicht. Im vergangenen Jahr gab es in Mannheim laut Polizei von Januar bis Oktober rund 400 solcher Kennzeichendiebstähle, in diesem Jahr seien es im gleichen Zeitraum etwas weniger, sagt Polizeisprecher Heiko Kranz auf "MM"-Nachfrage.

Warum die Schilder gestohlen werden, das wissen auch die Ermittler nicht. Jugendliche, die nur aus Übermut die Kennzeichen entfernten, vielleicht weil sie ihre Initialen enthalten. Kriminelle, die die TÜV-Stempel entfernen und auf andere Autos übertragen wollen, die keine Fahrerlaubnis mehr bekommen würden. Und dann gibt es laut Kranz auch die Kriminellen, die die gestohlenen Kennzeichen nutzen wollen, um sie an andere Autos zu montieren, mit denen sie dann Straftaten verüben - etwa Benzindiebstahl an der Tankstelle. In solchen Fällen würden dann meistens beide Kennzeichen gestohlen.

Heribert Stefanski rät aus eigener Erfahrung dazu, am eigenen Auto die montierte TÜV-Plakette durch einen TÜV-Aufkleber ersetzen zu lassen. Die lassen sich nämlich kaum als Ganzes entfernen und könnten darum auch nicht weiterverwendet werden.

Weitere Geschädigte sowie Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollen sich beim Polizeirevier Neckarau unter Tel. 0621/83397-0 oder dem Polizeiposten Rheinau unter Tel. 0621/87682-0 melden. bro