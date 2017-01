DLRG warnt vor Leichtsinn

Er bewegt sich höchst vorsichtig, robbt in seinem leuchtend-orangenen Kälteschutzanzug ganz langsam liegend zu dem Loch in der Eisfläche voran, immer per Seil gesichert - obwohl der Mann in dem eisigen Wasser ihn sehnsüchtig erwartet, dem er dann das gelbe Rettungsbrett zuschiebt: Am Vogelstangsee demonstrierte die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), wie sie im Eis eingebrochene Menschen rettet - und sah zugleich, wie viele Leute sich dort in Gefahr bringen.

"Sehr leichtsinnig", wunderte sich Thorsten Großstück, Leiter Wasserrettungsdienst der DLRG, über das, was er da sah: Erwachsene, die auf dem Eis herumspazierten, herumtollende Kinder, gar Jugendliche und Erwachsene, die per Schlitten den Abhang heruntersausten - bis direkt auf den zugefrorenen See.

Dass nichts passierte, sei reines Glück. "Die Eisfläche ist maximal vier Zentimeter dick und nicht tragend", so Großstück. Daher sei das Betreten der Eisflächen lebensgefährlich, warnt er ausdrücklich, "so verlockend das auch sein mag!"

Kräfte schwinden schnell

Generell sollte ein zugefrorenes Gewässer immer erst betreten werden, wenn es offiziell freigegeben ist. "Lufteinschlüsse oder wärmere Strömungen unter der Eisdecke können die Stabilität des Eises erheblich verringern", mahnt Großstück. Erst ab einer Eisdicke von ungefähr 15 Zentimetern, bei fließenden Gewässern sogar mindestens 20 Zentimeter, könne die Eisfläche sorglos genutzt werden - davon sei man noch weit entfernt.

Das merkten die 20 ehrenamtlichen Einsatzkräfte - darunter Wasserretter, Strömungsretter und Taucher - bei ihrer Übung selbst, bei der sie abwechselnd ins kalte Wasser stiegen, um sich von Kollegen "retten" zu lassen. Seit 2012 sei eine solche Übung nicht mehr möglich gewesen, so lange habe es keine richtig zugefrorenen Seen mehr gegeben.

"Gerade im kalten Wasser schwinden die Kräfte der eingebrochenen Person extrem schnell, hier zählt jede Sekunde", erläutert Angela Großstück, Leiterin der Tauchgruppe der DLRG Mannheim. Umso wichtiger sei es für die Einsatzkräfte, dass jeder Handgriff sitzt. Daher seien die Ehrenamtlichen froh, sowohl die Rettung von Land aus, den Einsatz von Rettungsgeräten auf dem Eis als auch die Suche mit Tauchern von eingebrochenen Personen unter dem Eis trainieren zu können.

"Ist jemand eingebrochen müssen, alle Beteiligten sehr umsichtig handeln, denn der Einbruchstelle darf man sich nur vorsichtig nähern, das Eis um die Stelle ist sehr instabil", ergänzt Uwe Blümler, Einsatzleiter und stellvertretender Vorsitzender der DLRG. "Knackt das Eis, sollte man sich sofort flach auf den Bauch legen, um Hilfe rufen, wenig strampeln und die Hände seitlich auf die Eisdecke legen, um zu verhindern, dass man unter das Eis gerät, und vorsichtig zum Ufer rutschen", rät Blümler. Zeugen sollten einen kräftigen Schal oder vielleicht das Abschleppseil aus dem Auto verwenden, um die Person aus dem eisigen Wasser zu retten - und sofort den Notruf 112 wählen.