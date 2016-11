„Donald Trump auf keinen Fall“

Viele Menschen aus der Region schauen am 8. November gebannt auf die USA: Wer wird zum künftigen Präsidenten der Supermacht gewählt? Ganz nah dran ist der CDU-Bundestagsabgeordnete Egon Jüttner. Er fliegt am morgigen Donnerstag nach Washington und arbeitet dort als offizieller Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE).

Herr Jüttner, Sie sind bei der anstehenden Präsidentenwahl in den USA Wahlbeobachter für die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, kurz OSZE. Was wird Ihre Aufgabe sein?

Egon Jüttner: Wir reisen donnerstags an und bekommen am Freitag und am Samstag ein Briefing, bei dem das Wahlsystem erläutert wird und sich beispielsweise die Parteien vorstellen. Wir sind immer zwei Beobachter der OSZE, bekommen einen Dolmetscher und einen Fahrer. Mit denen wird dann ein Ablaufplan abgestimmt, weil wir ja in einem zugewiesenen Distrikt direkt in die Wahllokale gehen. Am Wahltag selbst, das ist ja in den USA an einem Dienstag, müssen wir zur Öffnung der Wahllokale dort sein. Wir überprüfen, ob alles mit rechten Dingen zugeht. Im Schnitt besuchen wir etwa 15 Wahllokale und am Schluss beobachten wir noch einmal die Auszählung. Unsere Erlebnisse notieren wir in vorgegebenen Formularen.

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) Frieden, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sind die erklärten Hauptziele der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Zu den 57 Teilnehmerstaaten gehören alle Länder Europas, die USA, Kanada, die Nachfolgestaaten der Sowjetunion und die Mongolei. 2016 hat Deutschland den OSZE-Vorsitz inne.

Sie können sich dort dann in den Wahllokalen völlig frei bewegen?

Jüttner: Ja, wir bekommen einen speziellen Ausweis und sprechen auch mit dem Leiter der Wahlkommission über Dinge wie Wahlbeteiligung. Geprüft wird auch, ob sich die Wähler korrekt ausweisen und die Urnen versiegelt sind. Erfasst wird natürlich auch, ob der Wahlablauf etwa durch Proteste gestört wurde.

Wie wird man denn überhaupt als Bundestagsabgeordneter Wahlbeobachter für die OSZE?

Jüttner: Wir wählen vom Bundestag Vertreter in die OSZE. Ich hatte mich zum Beginn dieser Wahlperiode dafür interessiert und wurde von meiner Landesgruppe der CDU/CSU-Fraktion vorgeschlagen. So bin ich Mitglied der parlamentarischen Versammlung der OSZE geworden.

Wir kennen Wahlbeobachtungen ja eher aus Ländern, bei denen das politische System nicht sonderlich demokratisch ist. Wie kommt es, dass die OSZE auch zu einer Wahl in einer so alten Demokratie wie den USA Beobachter entsendet?

Jüttner: Die Länder werden ja nicht gezwungen, sondern melden sich von selbst. So war ich vor kurzem beispielsweise in Moldawien und Russland. Solche Länder brüsten sich dann schon fast damit, dass sie ihre Wahl beobachten lassen, um nach außen dokumentieren zu wollen, dass alles mit rechten Dingen zugeht. In Russland war da aber vieles nicht besonders klar. Zum Abschluss gibt es dann immer die Einschätzung der OSZE, wie eine Wahl abgelaufen ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch in gewisser Weise ein Druckmittel der internationalen Gemeinschaft: Die Staaten sollen wissen, dass es unabhängige Beobachter gibt, die ein wachsames Auge auf die Rechtmäßigkeit der Wahl haben.

Wie waren Ihre Erlebnisse in der Vergangenheit?

Jüttner: Sehr unterschiedlich. Bei den Parlamentswahlen in Moldawien hatten wir beobachtet, dass Wähler nach der Abgabe der Stimme ihren Stimmzettel fotografiert haben. Vor dem Wahllokal haben sie dann von einer anderen Person Geld bekommen. In Weißrussland haben wir gesehen, dass der Vorsitzende der Wahlkommission der Kandidat selbst war und nicht richtig ausgezählt wurde. So etwas können wir natürlich nur vermerken.

Was haben Sie jetzt für Erwartungen an die USA?

Jüttner: Da bin ich jetzt zum ersten Mal bei einer Wahl. Aber ich gehe mal davon aus, dass dort alles korrekt abläuft. Die Amerikaner haben zwar ein kompliziertes Wahlsystem, aber das ja auch schon oft erfolgreich praktiziert.

Glauben Sie, dass der hitzige Wahlkampf der vergangenen Monate in den USA den Ablauf der Wahl selbst beeinflussen wird?

Jüttner: Ich denke schon, dass am Dienstag viele Leute sehr emotional entscheiden werden.

Sie müssen in Ihrer Funktion zwar neutral sein, aber haben Sie einen Wunsch-Präsidenten?

Jüttner: Man kann das mit unseren Verhältnissen ja überhaupt nicht vergleichen. Aber bei Donald Trump sage ich schon: auf keinen Fall. Auch Hillary Clinton finde ich persönlich nicht optimal. Aber offensichtlich wird es ja einer von beiden.