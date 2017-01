Doppelter Neubeginn mit Hindernissen

Alle Bilder anzeigen Wartet auf ihren Amtsantritt als Bürgermeisterin in Eppelheim: die Rheinauerin Patricia Popp, früher Bürgerdienstleiterin im Mannheimer Süden. © privat

Sie ist 38. "Genau das richtige Alter, um Neues anzufangen", findet Patricia Popp - und macht das in diesem Jahr gleich doppelt. Genau die richtige Frau also für unsere Serie über Menschen, für die 2017 ein besonderes Jahr wird. Patricia Popp will heiraten, Bürgermeisterin in Eppelheim werden und dorthin umziehen. Die Parteilose ist sogar schon, gleich im ersten Wahlgang, gewählt worden. Derzeit allerdings hat die Rheinauerin Urlaub, denn sie kann ihr neues Amt noch nicht antreten.

"Ich sehe das gelassen und denke, das wird sich relativ schnell auflösen", sagt Popp. 52,1 Prozent der Eppelheimer wollten sie als Nachfolgerin des Amtsinhabers Dieter Mörlein, der nach 22 Jahren aus Altersgründen nicht mehr kandidierte. Ihr Gegenkandidat kam nur auf 38 Prozent. Als sie, die von SPD und Grünen unterstützte Auswärtige, plötzlich gewann, gab es aber einen Einspruch, weil eines ihrer Plakate zu nah an einem Wahllokal gehangen habe. Das Landratsamt als Rechtsaufsichtsbehörde wies das zwar zurück, doch nun ist eine Klage beim Verwaltungsgericht Karlsruhe eingereicht worden. Aus dem geplanten Amtsantritt zum 1. Januar wurde daher nichts.

"Die Finanzlage überprüfen und in den Haushaltsplänen der Stadt schauen, wo die Rücklagen geblieben sind" - das hat sie sich als erste Schritte vorgenommen. Mag sein, dass mancher in Eppelheim daher gar nicht unfroh ist, dass sich ihr Amtsantritt etwas verzögert. Sie ist im Wahlkampf eher auf Distanz zur bisherigen Rathauspolitik gegangen, hat deutlich mehr Bürgerbeteiligung versprochen, immer wieder ihre Mannheimer Erfahrungen erwähnt.

Patricia Popp Patricia Popp ist am 19. Juni 1978 in Speyer geboren und in Lingenfeld bei Germersheim aufgewachsen. Abitur machte sie am Kaiserdomgymnasium in Speyer. Danach zog sie mit ihrer Mutter nach Ludwigshafen.

Bei der Stadtverwaltung Ludwigshafen machte sie ein duales Studium an der Fachhochschule für Öffentliche Verwaltung in Mayen zur Diplom-Verwaltungswirtin. Sie war dann zunächst bei der Stadt Ludwigshafen, zuletzt als Abteilungsleiterin und stellvertretende Fachbereichsleiterin im Ordnungsamt

Im Februar 2009 kam sie als Bürgerdienstleiterin für die Bereiche Innenstadt/Jungbusch, Schwetzingerstadt/Oststadt, Neckarstadt/Wohlgelegen, wechselte im Sommer 2009 nach Rheinau, Neckarau und Lindenhof. 2013 wurde sie Leiterin der Fahrerlaubnisbehörde. An der "Hochschule der Wirtschaft für Management" bildete sie sich zur Kommunalmanagerin weiter.

Sie hat einen Sohn (Nicolas, 17) und eine Pflegetochter (Katharina, 15) und ist verlobt mit Stefan Rebmann. (pwr)

Denn hier war sie als Bürgerdienstleiterin sehr aktiv und sehr beliebt, hat sich intensiv, auch oftmals nach Dienstschluss, in den südlichen Vororten eingebracht, bei Vereinen und Festen mitgewirkt. Dass sie da manchmal einen eigenen Kopf hatte, sich eher als Vertreter der Bürger gegenüber der Stadt denn als reine Verwalterin der Stadt vor Ort sah, mochte nicht jeder Vorgesetzte.

In dieser Zeit in den Vororten ist auch ihr Entschluss gereift, nicht nur Verwaltungsbeamtin bleiben, sondern Bürgermeisterin werden zu wollen. "Ich war immer gerne in der Verwaltung, aber ich habe in Mannheim gelernt, dass man etwas gestalten, dass man Dinge bewegen kann, wenn man nur bereit ist und Verantwortung übernimmt", so Popp.

Rückzug von Ehrenämtern

Als Beispiel nennt sie, dass sie sich selbst bereiterklärte, in ihrer Freizeit den Hundekot-Tütenspender auf dem Neckarauer Bebel-Platz zu betreuen und aufzufüllen - bis sich dann doch Nachbarn meldeten und es übernahmen.

"Bürgermeisterin ist für mich persönlich der beste Job, den es gibt, weil sie sich um die Sorgen und Nöte der Menschen kümmern", sage sie daher in ihrer Vorstellungsrede. Nun freue sie sich "unheimlich", so Popp: "Bürgermeisterin ist schon das krönende Karriereziel." In Eppelheim sei sie deshalb angetreten, "weil ich in der Region bleiben wollte, denn ich mag die Leute, wie sie hier sind - direkt, geradeaus". Die 15 000-Einwohner-Stadt sei "so groß, dass man etwas bewegen kann, aber nicht so groß, dass man nicht mehr bei den Leuten sein kann, das war mir wichtig", war ein weiterer Grund.

Für Popp ist auch klar, dass sie mit ihrer Familie nach Eppelheim zieht - ihr künftiger Mann aber eine Wohnung in Mannheim behält. Im Juli will sie ihrem langjährigen Lebensgefährten Stefan, dem SPD-Bundestagsabgeordneten Stefan Rebmann, das Ja-Wort geben.

Doch jeder Neubeginn bedeute zugleich einen Abschied. Von einigen Ehrenämtern in Mannheim werde sie sich trennen müssen, ist Patricia Popp klar. Derzeit ist sie Vorsitzende des Schulelternbeirats der Rheinau-Förderschule, Vorstandsmitglied der Interessengemeinschaft Neckarauer Vereine, arbeitet im Ältestenkreis der evangelischen Versöhnungsgemeinde sowie der evangelischen Stadtsynode mit und leitet insbesondere die BASF-Siedlergemeinschaft Rheinau-Süd. "Es war eine schöne Zeit, aber nun gehört eben meine ganze Kraft Eppelheim", so Popp.