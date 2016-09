Drei mutmaßliche Räuber in Haft

Die Räuber, die in der Nacht auf den 17. Januar mehrere Parkhäuser in Mannheim ausgeraubt haben sollen, sitzen derzeit in Haft.

Mannheim / Parkhaus in C 1 überfallen:

Mannheim. Nach dem spektakulären Überfall auf das Mannheimer Zentralbüro der Parkhausbetriebe im Januar sitzen bereits seit Juni und Juli drei Tatverdächtige in Haft. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft erst am Montag mit.

Den Männern wird vorgeworfen, in der Nacht vom 16. auf den 17. Januar in das Zentralbüro in C1 eingedrungen zu sein und zwei Parkhausmitarbeiter mit einer Waffe bedroht zu haben. Die Räuber hatten damals einen Feueralarm vorgetäuscht und einen Sicherheitsmitarbeiter in das zweite Untergeschoss gelockt. Dort wurde er mit einer Waffe bedroht. Einer der Parkhausmitarbeiter wurde mit Kabelbinder gefesselt, ein anderer Mitarbeiter in einer Toilette eingesperrt.

Kameraüberwachung deaktiviert

Anschließend sollen die Zugangskarten sowie mehrere Schlüssel entwendet haben. Damit sollen sie sich noch in derselben Nacht Zutritt zu weiteren Parkhäusern im Stadtgebiet verschafft und rund 10 000 Euro Bargeld aus den Kassenautomaten gestohlen haben. Es entstand ein Sachschaden von etwa 20 000 Euro. Die Kameraüberwachung an den Automaten hatten die mutmaßlichen Täter deaktiviert.

Nach Angaben der Behörden wurden die Verdächtigen bereits im Juni beziehungsweise im Juli ermittelt, festgenommen und in Haftanstalten überführt. "Die Untersuchungen haben noch viele weitere Wochen angedauert, in denen wir zu absoluter Klarheit in den Tatzusammenhängen kommen mussten", erklärte ein Sprecher der Polizei, warum die Öffentlichkeit erst so spät informiert wurde.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 35 Jahre alte mutmaßliche Kopf des Trios als Tatverdächtiger für weitere Einbrüche in Mannheimer Parkhäuser und ein Betrugsdelikt in Weinheim in Frage kommt. (pol/mer/dls)