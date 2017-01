Drogen – 22-Jähriger in Haft

Ein ganzes Drogenarsenal stellte die Polizei bei der Durchsuchung der Wohnung eines 22-Jährigen gestern Vormittag auf dem Lindenhof sicher. Dies teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Gegen den Mann, der dringend verdächtigt wird, seit März vergangenen Jahres gewerbsmäßig Handel mit Drogen getrieben zu haben, wurde am Nachmittag beim Amtsgericht Haftbefehl erwirkt.

Mindestens 18 Fälle von Handel mit unerlaubten Betäubungsmitteln werfen die Ankläger dem Mann vor, in einem Fall soll er beim Dealen sogar Waffen mitgeführt haben. Die Ermittlungsgruppe Rauschgift der Mannheimer Kriminalpolizei stellte in der Wohnung des Verdächtigen 235 Gramm Amphetamin, 87 Ecstasy-Tabletten, 300 LSD-Trips, rund 280 Gramm Haschisch und Marihuana sowie über 1000 Euro mutmaßliches Dealgeld sicher.

Zudem wurden eine Hieb- und eine Stichwaffe, die jeweils zugriffsbereit deponiert waren, aufgefunden und ebenfalls sichergestellt. Nachdem der Richter dem 22-Jährigen am Nachmittag den Haftbefehl eröffnet hatte, wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen in dem Fall, so Staatsanwaltschaft und Polizei, dauern noch an. pol/lang