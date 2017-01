EC-Karten aus Taschen gezogen

Wenn sie stimmt, ist es eine Geschichte wie aus dem Lexikon der Kriminalität. Eine junge Frau aus ärmsten Verhältnissen wird von ihrem Vater verkauft und von der ihrer "neuen Familie" zur professionellen Diebin gemacht. Sie versucht zu fliehen, schlägt sich mit weiteren Taten durch, wird schließlich von der Polizei geschnappt. So schildert es jedenfalls Snezana J. vor dem Landgericht, wo sie sich seit gestern wegen des Verdachts des Diebstahls sowie des Computerbetrugs in insgesamt 79 Fällen verantworten muss - und sich umfassend geständig zeigt. Um insgesamt rund 44 000 Euro hat sie ihre Opfer binnen eines Jahres erleichtert: ein Fall, der fast ausschließlich Verlierer kennt.

Frauen als Opfer

Besonders schwer getroffen hat es eine 89 Jahre alte Frau aus dem Saarland. Weil sie fast zwei Wochen nichts vom Diebstahl ihrer (EC-Karte bemerkte, bediente sich Snezana J. immer wieder an ihrem Konto. Mehrere tausend Euro gingen der gebrechlichen Rentnerin verloren - nicht der einzige Fall, der die Schöffen am Landgericht zum Kopfschütteln bringt.

Tipps für den sicheren Umgang mit EC-Karten Die Polizei empfiehlt, die PIN zur EC-Karte nicht im Geldbeutel aufzubewahren. Falls man sich die PIN nicht merken kann, soll diese woanders aufbewahrt werden. Auch eine Gedankenstütze für die PIN ist nützlich, die für andere unverständlich sein soll. Der Brief der Bank, in dem die PIN zur Karte steht, sollte an einem sicheren Ort aufbewahrt werden. Außerdem ist es keine gute Idee, den Brief zerknüllt in den Müll zu werfen. Es ist ratsam, beim Geldabheben die Hand über das Eingabefeld zu halten. Bei einem Verlust der Karte sollte diese sofort gesperrt werden. Das geht über den Sperrnotruf: 116 116. Danach soll der Geschädigte so schnell wie möglich bei der Polizei Anzeige erstatten. hhk

Das Abheben am Geldautomaten mit der gestohlenen EC-Karte fällt dabei unter den Anklagepunkt "Computerbetrug": Hiermit hat die rund 40-jährige Snezana mit Abstand am meisten Schaden verursacht. Nur in wenigen Fällen waren die von ihr gestohlenen Geldbörsen mit größeren Bargeld-Beträgen gefüllt. Die eigentliche "Arbeit" der Diebin war das illegale Abheben von den EC-Karten-Konten jener Opfer, die ihre PIN-Nummer in ihren Geldbörsen bei sich trugen.

Dabei ging Snezana immer professionell vor: Auf zahlreichen Überwachungsvideos - unter anderem aus einem Bekleidungsgeschäft in der Breiten Straße - ist zu sehen, wie die Frau nach dem Betreten potenzielle Opfer ausmacht, sich ihnen unauffällig nähert und verdeckt und blitzschnell zugreift. Abgesehen hat sie es auf Geldbörsen, die sich entweder in unachtsam getragenen Handtaschen befinden oder gar auf der Ladentheke an der Kasse beim Bezahlen aus dem Blick ihrer Besitzerinnen geraten.

Es fällt auf, dass Snezana immer nur Frauen - überwiegend ältere - beim Einkaufen ins Visier genommen hat. "Da sind diese abgelenkt", sagt der Kriminalpolizeibeamte aus Mannheim, der die Ermittlungen geleitet hat. Bei insgesamt 79 Fällen sei das alles andere als einfach gewesen, zumal sich die im ehemaligen Jugoslawien geborene Roma auch bei der Wahl der Tatorte sehr professionell verhalten habe. Statt an einem Ort die Aufmerksamkeit zwangsläufig auf sich zu lenken, blieb sie immer in Bewegung, tauchte mal in Zweibrücken auf, mal in Karlsruhe, mal in Augsburg. Es ergibt sich ein Gewirr aus Geschäftsnamen, Bankdaten und Uhrzeiten, das zu entflechten alle Verfahrensbeteiligten fordert.

Dabei ist alleine die Lebensgeschichte der Angeklagten kompliziert genug. Die Mutter sei vor dem sie schlagenden Vater geflohen, da sei Snezana noch ein Kleinkind gewesen. Bei Tante und Onkel wurde sie demnach wie eine Sklavin gehalten, geschlagen, misshandelt worden. Nie habe sie eine Schule besucht, könne weder lesen noch schreiben. Der Vater habe sie an den späteren Schwiegervater verkauft, dort sei sie, um für ihren Unterhalt zu sorgen, zur Diebin "ausgebildet" worden. Über Frankreich, wo sie lange lebte, sei sie nach England gebracht worden, getrennt von ihren beiden mittlerweile geborenen Kindern. Auf der Flucht vor der tyrannischen Familie sei sie schließlich in Deutschland und dort auf dem Radar der ermittelnden Behörden gelandet. Jetzt gelobt sie, ein neues Leben beginnen zu wollen. Der Prozess wird am Freitag fortgesetzt.