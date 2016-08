Edle Robe, kostbare Gemälde

Alle Bilder anzeigen Einblicke in den Aufbau: Leitende Restauratorin Elke Michler beim Arrangieren des Kleides von Vivienne Westwood. Rechts auf den kleinen Bildern die Ankunft des Gemäldes aus Amiens, oben v. l. Heiko Oschmann und Bernd Schulze beim Auspacken aus der Klimakiste, darunter Restaurator Hans Becker mit Mitarbeiterin Viktoria Imhof bei der Begutachtung. © REM/Kaluza//Schumann

Ein Lkw kam direkt aus London, durch den Eurotunnel unter dem Ärmelkanal hindurch nach Mannheim. Er brachte die Leihgabe, die den längsten Weg hinter sich hat: Die berühmte englische Modedesignerin Vivienne Westwood stellte für die Ausstellung "Barock - Nur schöner Schein?" exklusiv ein besonderes Kleid zur Verfügung. Die Sonderschau ist ab 10. September in den Reiss-Engelhorn-Museen (REM) zu sehen und wird derzeit aufgebaut.

Nur zehn Gramm pro Quadratmeter - es ist superleichter Polyesterchiffon, zur Filterung von Wasser entwickelt, den Leitende Restauratorin Elke Michler ganz vorsichtig in die Hand nimmt. Auf der einen Seite mit Goldbronze beschichtet, auf der anderen Seite über und über mit Blumenmustern bedruckt, war das Kleid eine Spezialanfertigung für die in Sydney aufgeführte Barock-Punk-Performance "Semele Walk" von Ludger Engels nach Georg Friedrich Händel. Semele, Geliebte von Göttervater Zeus, geht nach griechischer Mythologie in Flammen auf, zerfällt zu Asche. In der Ausstellung im Zeughaus steht sie, steht ihr Kleid symbolisch für das im Barock so beliebte Motiv der Vergänglichkeit.

Dame mit Totenkopf

Die Ausstellung Die Sonderausstellung "Barock - Nur schöner Schein?" ist vom 10. September bis 19. Februar 2017 im Museum Zeughaus der Reiss-Engelhorn-Museen zu sehen. Zur Eröffnung gibt es am Sonntag, 11. September, auf dem Toulonplatz ein großes Barockfest. Die Sonderschau entsteht zusammen mit dem Kunsthistorischen Museum Wien und ist gestaltet wie ein barocker Garten mit einzelnen Themeninseln. Die Gesamtleitung haben Museums-Generaldirektor Alfried Wieczorek und Direktor Christoph Lind, die Projektleitung Christoph Lind und Uta Coburger. Idee und Konzeption gehen noch auf den inzwischen pensionierten Zeughaus-Chef Hans-Jürgen Buderer zurück. Die Ausstellung verfolgt erstmals einen umfassenderen Ansatz und vereint Kunst, Wissenschaft, Literatur, Musik, Geschichte, Religion und Alltag auch jenseits der Höfe zu einem großen Kaleidoskop der Barockzeit zwischen 1580 und 1750. Sechs Themenkomplexe machen die faszinierende Barockepoche greifbar. Unter den Überschriften "Raum", "Körper", "Wissen", "Ordnung", "Glaube" und "Zeit" stellt die Sonderausstellung die wichtigsten Charakteristika des Zeitalters vor. Von den rund 350 Exponaten stammt etwa ein Viertel aus eigenen Beständen der Reiss-Engelhorn-Museen, dazu Leihgaben aus deutschen Museen und Sammlungen sowie aus Frankreich, Österreich, Belgien, England und Niederlanden. pwr [mehr...]

Denn Barock ist mehr als gepuderte Perücken und prachtvolle Paläste - das will die Ausstellung auf etwas ungewohnte Art zeigen. "Es ist keine kunsthistorische Ausstellung, davon gab es schon viele!", betont Christoph Lind, Direktor des Museums Zeughaus. "Wir machen eine kulturhistorische Ausstellung, haben auf Chronologie verzichtet, zeigen Themenkomplexe."

Das sollen auch die ungewöhnlichen Farben - Magenta und Limette - in der Werbung und auf den Museumswänden deutlich machen. "Wir wollen mit bewusst knalligen, kontrastreichen Farben den Facettenreichtum, die Widersprüche, die Aufbruchstimmung im Barock deutlich machen", erklärt Cornelia Rebholz von der Marketingabteilung.

"Das wird hier alles toller werden im entsprechenden Licht", ist Lind überzeugt. Aber noch sind die von Uwe Rehberger entwickelten Effekte nicht montiert, brennt in den zwei Stockwerken nur das, was sie hier "Putzlicht" nennen. Zahlreiche Vitrinen sind leer; "weil alle Leihgeber auf den letzten Drücker kommen wollen", so Lind. Nur Zettel verraten, was hier einmal gezeigt wird. Es liegt viel Verpackungsmaterial herum, Akkuschrauber, Kisten, Staubsauger, Wasserwaage. Aber auch mit Laser wird gearbeitet, um Exponate exakt aufzuhängen. Etwa Guido Cagnaccis (1601-1663) "Allégorie de la Vanité et de la Pénitence", um 1640 entstanden und aus dem Musée de Picardie im nordfranzösischen Amiens. Die verführerische Dame, mit welkender Rose, Totenkopf und erloschener Kerze als Sinnbilder für Tod und Vergänglichkeit ausgestattet, wird von Restaurator Hans Becker und Mitarbeiterin Viktoria Imhof entgegengenommen.

Alle Gemälde haben, wie Lind salopp sagt, "Beipackzettel", in denen ihr Zustand vor Beginn und nach Ende des Transports genau von Restauratoren protokolliert wird. Dabei werden die Werke ohnehin durch Kuriere der entsendenden Museen begleitet - egal ob aus Frankreich oder vom Kunsthistorischen Museum Wien, das Leihgaben so bekannter Meister wie Rembrandt, van Dyck und Gentileschi schickt.

Kiste mit Stoßdämpfer

Solche kostbaren Exponate dürfen nur in sogenannten "Q+"-Kisten auf Reisen gehen, umhüllt in patentierten Vakuum- und Stoßdämpferelementen, speziell auf jedes Kunstwerk abgestimmt. Sie garantieren nicht nur die Klimawerte. "Selbst wenn ein Lkw abbrennt, kann dem Gemälde in solch einer Kiste nichts passieren", weiß Lind.

Nicht nur Bilder sind so empfindlich. Der erste Blick der Ausstellungsbesucher wird auf eine - gemalte - Kutsche fallen, vor die aber zwei aus dem Museum für Lackkunst in Münster entliehene, um 1750 in Paris entstandene Lack-Paneelen drapiert werden. "Die müssen wir ganz sorgfältig hängen, damit sie sich nicht wölben und abplatzen, in eine Vitrine mit stabiler Luftfeuchtigkeit und Schadstoff-Absaugung", berichtet Lind.

"Extreme Herausforderungen" ans Klima bringen, so der Ausstellungsmacher, ebenso Objekte aus Metall oder Holz mit sich. Schließlich will die Ausstellung zeigen, dass es im Barock nicht allein um Pomp und Dekadenz ging, sondern religiöser Wunderglaube wissenschaftlicher Rationalität gegenüberstand, es bahnbrechende Erfindungen wie das Fernrohr gab oder das Mikroskop. So ist eines der Mikroskope, mit denen Antoni van Leeuwenhoek 1683 die Bakterien entdeckte, ebenso zu sehen wie die älteste Zeitschrift der Welt (1609 in Straßburg erschienen) - und das Gegenteil von Rationalität: Ein Reliquiar mit einem Stück der Zunge des Heiligen Johannes von Nepomuk, ausgeliehen vom Erzbistum München-Freising.